Drożeje benzyna 95 i diesel. Gaz LPG tanieje

Po ostatnich obniżkach na stacjach nie ma już śladu i paliwa znów drożeją. Od poniedziałku 22 września kierowcy będą zmuszeni głębiej sięgać do kieszeni.

- Tylko przez krótką chwilę mogliśmy się cieszyć z obniżek na stacjach i w mijającym tygodniu ceny paliw znów poszły w górę - zauważają analitycy e-petrol.pl. Benzyna 95 zdrożała o 3 grosze do poziomu 5,79 zł/l. Wzrost cen odczuwają również kierowcy tankujący olej napędowy - litr ON podrożał o 6 groszy do 5,92 zł.

Masz samochód z LPG? Takich cen nie było od 4 lat

Powód do radości mają jedynie użytkownicy samochodów z instalacją LPG. Ich ulubione paliwo potaniało o grosz do poziomu 2,58 zł/l. Tak tanie LPG na stacjach ostatni raz było w lipcu 2021 roku.

Wróci 6 zł za litr paliwa? Nowe ceny od 22 września

- Perspektywa na najbliższe dni dla rynku paliw nadal jest zwyżkowa, ale zmiany nie powinny być duże i na razie nie grozi nam powrót sześciozłotowych poziomów cen na stacjach - twierdzą eksperci. Podwyżki dotkną kierowców także od poniedziałku 22 września.

Benzyna 95 w nowym tygodniu będzie kosztować 5,75-5,87 zł/l. Użytkownicy samochodów z silnikiem Diesla zapłacą 5,87-5,98 zł za litr oleju napędowego. Gaz LPG to ceny na poziomie 2,55-2,62 zł/l.

Przed nami dłuższa seria podwyżek?

Także analitycy BM Reflex wskazują na podwyżki. Od 22 września kierowcy na stacjach paliw zastaną ceny na poziomie odpowiednio:

benzyna 95 - 5,83 zł/l,

benzyna 98 - 6,59 zł/l,

olej napędowy - 5,93 zł/l

gaz LPG - 2,63 zł/l.

Najtańsze paliwo w dwóch województwach. Gdzie jest najdrożej?

Najtańsza benzyna 95 jest dostępna w województwie pomorskim i śląskim – tam kierowcy płacą 5,67 zł/l. Na Pomorzu z ceną 5,81 zł/l jest najtańszy diesel. Z kolei gaz LPG najtaniej można dostać na Górnym Śląsku – kosztuje tam przeciętnie 2,47 zł/l.

Najdrożej mają kierowcy na Kujawach i Pomorzu - tam litr benzyny i oleju napędowego kosztuje odpowiednio po 5,90 i 6,03 zł. Gaz LPG jest najdroższy w województwie zachodniopomorskim – trzeba wydać 2,74 zł/l.

Orlen tnie ceny paliw. Jakie są zasady promocji?

Za drogo? Orlen wylicza, że dzięki jego nowej akcji promocyjnej kierowcy mogą liczyć nawet na 20 zł zniżki przy jednym tankowaniu. Do tego rabaty obowiązują codziennie do końca miesiąca, czyli inaczej niż w wakacje – wtedy tańsze były wyłącznie weekendy. Nowa promocja na stacjach Orlen ma proste warunki – im więcej zatankujesz, tym wyższy rabat dostaniesz:

zatankujesz od 30 do 39,99 l – upust 10 zł,

tankowanie od 40 do 49,99 l – 15 zł zniżki,

do zbiornika wlejesz powyżej 50 l – dostaniesz 20 zł rabatu.

Nie ma ograniczenia liczby tankowań, a zniżka zostanie naliczana przy każdej transakcji. Warunkiem skorzystania z promocyjnej akcji jest aplikacja ORLEN VITAY z aktywowanym kuponem wielkokrotnego użytku.

Taniej na stacjach na Circle K, dają też zniżkę na LPG

Sieć Circle K przedłużyła wakacyjne promocje na swoich 400 stacjach. Kierowcy mogą skorzystać z rabatów na paliwa w wysokości 30 gr/l. Tankowanie gazu LPG to 10 groszy zniżki.

Warunkiem skorzystania z promocji jest rejestracja w programie lojalnościowym Circle K EXTRA. Przy czym rabaty nalicza się automatycznie do 50 litrów paliwa na transakcję. Akcja potrwa do 22 września i można z niej korzystać wielokrotnie, w każdy dzień tygodnia, nie tylko w weekendy.

Paliwo tańsze o 35 groszy, gaz LPG taniej o 10 groszy

Sieć stacji MOYA także uruchomiła promocję. Użytkownicy aplikacji Super MOYA dostaną cztery nowe kupony rabatowe. Każdy z nich pozwala zatankować do 50 litrów paliwa z rabatem 35 groszy. Zniżka naliczana jest przy tankowaniu minimum 30 litrów paliwa i jednoczesnym zakupie kawy, przekąski lub płynu do spryskiwaczy. Z kolei rabat na LPG wynosi 10 groszy na litrze i nie ma minimalnego progu tankowania. Akcja potrwa do końca września.