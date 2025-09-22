rozwiń

Toyota GR Yaris z automatyczną skrzynią biegów - to ostatnia szansa na taki samochód. Co się stało?

Toyota GR Yaris to przedstawiciel wymierającego gatunku niewielkich i mocnych samochodów. To także jeden z najbardziej udanych sportowych modeli japońskiego koncernu. Ze zwykłym Yarisem ma wspólne jedynie trzy elementy - lampy, lusterka i antenę. 3-drzwiowe prawie 4-metrowe nadwozie po szeregu modyfikacji zyskało bardziej drapieżny wygląd, jest sztywniejsze, zapewnia większy docisk oraz lepszą aerodynamikę i przyczepność.

Po ostatniej kuracji odmładzającej znakiem szczególnym GR Yarisa jest dolny przedni grill ze stalową kratką. Boczne otwory są większe, a zderzak ma dzieloną konstrukcję łatwiejszą i tańszą w naprawie. Także w obawie przed uszkodzeniami światła przeciwmgielne oraz światła cofania ze zderzaka trafiły do zespołu tylnych lamp. Otwór w dolnej krawędzi tylnej listwy pozwala na przepływ powietrza spod podłogi – to dla lepszej zwrotności i stabilność, a przy okazji odprowadza też ciepło z układu wydechowego.

Zmodyfikowany silnik 1.6 daje więcej mocy. Toyota GR Yaris to dzikus

W chwili debiutu w 2020 roku GR Yaris błyszczał najmocniejszym trzycylindrowym silnikiem na świecie. Po niedawnych modyfikacjach moc jednostki 1.6 wzrosła o 19 KM do 280 KM, a moment obrotowy zyskał 30 Nm do 390 Nm. W efekcie GR Yaris ma moc hot hatcha z segmentu C, masę auta klasy B (1280 kg) i rewelacyjny stosunek mocy do masy wynoszący 4,6 kg/KM (poprzednik 4,9 kg/KM). Osiągi? Mechaniczne serce charakterystyką pracy przypomina silnik typu bokser i potrafi wkręcać się do 7 tys. obrotów! Szaleństwo! Przyspieszenie od 0 do 100 KM? Na poziomie 5 sekund.

Toyota GR Yaris Toyota GR Yaris / Toyota / Jayson Fong

Automatyczna skrzynia biegów jest szybsza niż manualna

Razem z zastrzykiem mocy GR Yaris dostał 8-biegową skrzynię automatyczną GAZOO Racing Direct i właśnie ten wariant wybrało 70 proc. kupujących w Polsce. Przekładania ma ciasno zestopniowane przełożenia, a oprogramowanie odpowiada za ich błyskawiczną zamianę. Jak szybką? Podczas testów nowy automat umożliwił osiągnięcie lepszych czasów na torze wyścigowym niż auta wyposażone w skrzynię manualną. Co ciekawe, żeby zmienić bieg na wyższy w automacie kierowca przyciąga lewarek do siebie, a redukcja wymaga pchnięcia.

Toyota GR Yaris Toyota GR Yaris / Toyota / Jayson Fong

Toyota GR Yaris - jak działa napęd 4x4 GR-Four?

Fenomenalne właściwości jezdne auta to także zasługa napędu na cztery koła GR-Four i standardowych mechanizmów o ograniczonym poślizgu Torsen z przodu i tyłu, które rozdzielają moc między lewą i prawą stronę. System potrafi dostarczyć 100 proc. momentu obrotowego na przód lub przekierować całość na tył. Kierowca może decydować o proporcji wybierając pokrętłem jeden z trzech trybów pracy układu 4x4: Normal (60:40), Sport (30:70) i Track (50:50).

Toyota GR Yaris W układzie hamulcowym nowego GR Yarisa zastosowano wentylowane tarcze o średnicy 356 mm oraz czterotłoczkowe zaciski z przodu oraz wentylowane tarcze o średnicy 297 mm i dwutłoczkowe zaciski z tyłu / Toyota / Jayson Fong
Toyota GR Yaris Toyota GR Yaris / Toyota / Jayson Fong

Japoński producent ostrzega. To przez nowe przepisy UE

Teraz dwie wiadomości. Dobra jest taka, że w salonach japońskiej marki są dostępne od ręki fabrycznie nowe egzemplarze GR Yarisa z 2024 roku produkcji. Zła: zostało jedynie 12 sztuk tego modelu z silnikiem o mocy 280 KM i 8-biegową przekładnią automatyczną.

Toyota ostrzega, że to ostatni moment na zamówienie auta o tak wysokich parametrach. Powód? Samochody po homologacji w 2025 roku zostaną dostosowane do nowych unijnych norm emisji spalin, a skrzynia GAZOO Racing Direct nie będzie już dostępna.

Toyota GR Yaris Toyota GR Yaris / Toyota / Jayson Fong

Ile kosztuje nowa Toyota GR Yaris?

GR Yaris z automatyczną skrzynią biegów w wersji Dynamic kosztuje teraz 208 900 zł z uwzględnieniem rabatu w wysokości 30 000 zł. Samochód standardowo jest wyposażony w klimatyzację dwustrefową, kamerę cofania, inteligentny kluczyk, 12,3-calowe cyfrowe zegary, system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym ekranem dotykowym, nawigacją Connected z trybem offline oraz 4-letnim pakietem transmisji danych.

Do auta można zamówić pakiet VIP (16 000 zł), który obejmuje 18-calowe kute felgi aluminiowe, system Premium Audio JBL z ośmioma głośnikami, podgrzewaną kierownicę oraz fotele, a także przednie i tylne czujniki parkowania z układem detekcji przeszkód, system monitorowania martwego pola w lusterkach, asystenta bezpiecznego wysiadania z pojazdu i ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu.

Toyota GR Yaris z 2024 roku produkcji z sześciobiegową skrzynią manualną wymaga od 197 900 zł. To cena po odjęciu 30 000 zł rabatu.

Toyota GR Yaris Toyota GR Yaris / Toyota / Jayson Fong
Długość (mm) 3995
Szerokość (mm) 1805
Wysokość (mm) 1455
Rozstaw osi (mm) 2560
Rozstaw kół - przód (mm) 1536
Rozstaw kół - tył (mm) 1572
Przedni zwis – przód (mm) 830
Tylny zwis – tył (mm) 605
Minimalny prześwit z 1 osobą we wnętrzu (mm) 124
Długość wnętrza (mm) 1785
Szerokość wnętrza (mm) 1430
Wysokość wnętrza (mm) 1175
Liczba miejsc 4
Masa własna (kg) 1280/1300 (GR Direct Automatic)
Maksymalna dopuszczalna masa (kg) 1645
Współczynnik oporu powietrza 0,346
Pojemność zbiornika paliwa (l) 50
NAPĘD
Silnik DOHC, rzędowy, 3-cylindrowy z turbosprężarką oraz intercoolerem
Typ G16E-GTS
Wtrysk paliwa bezpośredni
Rodzaj paliwa Benzyna 95 lub więcej
Średnica cylindra x skok tłoka (mm) 87,5 x 89,7
Pojemność (cc) 1618
Stopień sprężania 10,5
Moc maks. (KM/kW przy obr./min.) 280/206 przy 6500
Maks. moment obrotowy (Nm przy obr./min.) 390 przy 3250 – 4600
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP (l/100 km) od 8,34
Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP (g/km) od 187,94
PRZENIESIENIE NAPĘDU
Skrzynia biegów 6-biegowa manualna GAZOO RACING Direct 8-biegowa automatyczna GAZOO RACING Direct
1. bieg 3.538 4.4352
2. bieg 2.238 2.8090
3. bieg 1.535 1.9333
4. bieg 1.162 1.4975
5. bieg 1.081 1.2665
6. bieg 0.902 1.0000
7. bieg - 0.7936
8. bieg - 0.6500
wsteczny 3.831 3.590
Układ przeniesienia napędu GR-FOUR AWD system, elektroniczne, wielopłytkowe sprzęgło AWD z trzema trybami pracy
Mechanizmy różnicowe – przedni i tylny Torsen LSD
PODWOZIE
Układ kierowniczy Rack&Pinion, wspomaganie elektroniczne
Liczba obrotów kierownicy 2,36
Zawieszenie – przód Kolumny MacPhersona
Zawieszenie – tył Podwójne wahacze
Hamulce - przód 14-calowe (356 mm) wentylowane tarcze z 4-tłoczkowymi zaciskami
Hamulce - tył 11,7-calowe (297 mm) wentylowane tarcze z 2-tłoczkowymi zaciskami
Koła BBS 8.5J z kutego aluminium
Opony 225/40ZR18 Michelin Pilot Sport 4S
OSIĄGI
Maksymalna prędkość (km/h) 230
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s) 5,2
Minimalny promień skrętu opon (m) 5,31
Minimalny promień skrętu karoserii (m) 5,64
Toyota GR Yaris Toyota GR Yaris / Toyota / Jayson Fong