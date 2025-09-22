Toyota GR Yaris z automatyczną skrzynią biegów - to ostatnia szansa na taki samochód. Co się stało?

Toyota GR Yaris to przedstawiciel wymierającego gatunku niewielkich i mocnych samochodów. To także jeden z najbardziej udanych sportowych modeli japońskiego koncernu. Ze zwykłym Yarisem ma wspólne jedynie trzy elementy - lampy, lusterka i antenę. 3-drzwiowe prawie 4-metrowe nadwozie po szeregu modyfikacji zyskało bardziej drapieżny wygląd, jest sztywniejsze, zapewnia większy docisk oraz lepszą aerodynamikę i przyczepność.

Po ostatniej kuracji odmładzającej znakiem szczególnym GR Yarisa jest dolny przedni grill ze stalową kratką. Boczne otwory są większe, a zderzak ma dzieloną konstrukcję łatwiejszą i tańszą w naprawie. Także w obawie przed uszkodzeniami światła przeciwmgielne oraz światła cofania ze zderzaka trafiły do zespołu tylnych lamp. Otwór w dolnej krawędzi tylnej listwy pozwala na przepływ powietrza spod podłogi – to dla lepszej zwrotności i stabilność, a przy okazji odprowadza też ciepło z układu wydechowego.

Zmodyfikowany silnik 1.6 daje więcej mocy. Toyota GR Yaris to dzikus

W chwili debiutu w 2020 roku GR Yaris błyszczał najmocniejszym trzycylindrowym silnikiem na świecie. Po niedawnych modyfikacjach moc jednostki 1.6 wzrosła o 19 KM do 280 KM, a moment obrotowy zyskał 30 Nm do 390 Nm. W efekcie GR Yaris ma moc hot hatcha z segmentu C, masę auta klasy B (1280 kg) i rewelacyjny stosunek mocy do masy wynoszący 4,6 kg/KM (poprzednik 4,9 kg/KM). Osiągi? Mechaniczne serce charakterystyką pracy przypomina silnik typu bokser i potrafi wkręcać się do 7 tys. obrotów! Szaleństwo! Przyspieszenie od 0 do 100 KM? Na poziomie 5 sekund.

Automatyczna skrzynia biegów jest szybsza niż manualna

Razem z zastrzykiem mocy GR Yaris dostał 8-biegową skrzynię automatyczną GAZOO Racing Direct i właśnie ten wariant wybrało 70 proc. kupujących w Polsce. Przekładania ma ciasno zestopniowane przełożenia, a oprogramowanie odpowiada za ich błyskawiczną zamianę. Jak szybką? Podczas testów nowy automat umożliwił osiągnięcie lepszych czasów na torze wyścigowym niż auta wyposażone w skrzynię manualną. Co ciekawe, żeby zmienić bieg na wyższy w automacie kierowca przyciąga lewarek do siebie, a redukcja wymaga pchnięcia.

Toyota GR Yaris - jak działa napęd 4x4 GR-Four?

Fenomenalne właściwości jezdne auta to także zasługa napędu na cztery koła GR-Four i standardowych mechanizmów o ograniczonym poślizgu Torsen z przodu i tyłu, które rozdzielają moc między lewą i prawą stronę. System potrafi dostarczyć 100 proc. momentu obrotowego na przód lub przekierować całość na tył. Kierowca może decydować o proporcji wybierając pokrętłem jeden z trzech trybów pracy układu 4x4: Normal (60:40), Sport (30:70) i Track (50:50).

Japoński producent ostrzega. To przez nowe przepisy UE

Teraz dwie wiadomości. Dobra jest taka, że w salonach japońskiej marki są dostępne od ręki fabrycznie nowe egzemplarze GR Yarisa z 2024 roku produkcji. Zła: zostało jedynie 12 sztuk tego modelu z silnikiem o mocy 280 KM i 8-biegową przekładnią automatyczną.

Toyota ostrzega, że to ostatni moment na zamówienie auta o tak wysokich parametrach. Powód? Samochody po homologacji w 2025 roku zostaną dostosowane do nowych unijnych norm emisji spalin, a skrzynia GAZOO Racing Direct nie będzie już dostępna.

Ile kosztuje nowa Toyota GR Yaris?

GR Yaris z automatyczną skrzynią biegów w wersji Dynamic kosztuje teraz 208 900 zł z uwzględnieniem rabatu w wysokości 30 000 zł. Samochód standardowo jest wyposażony w klimatyzację dwustrefową, kamerę cofania, inteligentny kluczyk, 12,3-calowe cyfrowe zegary, system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym ekranem dotykowym, nawigacją Connected z trybem offline oraz 4-letnim pakietem transmisji danych.

Do auta można zamówić pakiet VIP (16 000 zł), który obejmuje 18-calowe kute felgi aluminiowe, system Premium Audio JBL z ośmioma głośnikami, podgrzewaną kierownicę oraz fotele, a także przednie i tylne czujniki parkowania z układem detekcji przeszkód, system monitorowania martwego pola w lusterkach, asystenta bezpiecznego wysiadania z pojazdu i ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu.

Toyota GR Yaris z 2024 roku produkcji z sześciobiegową skrzynią manualną wymaga od 197 900 zł. To cena po odjęciu 30 000 zł rabatu.