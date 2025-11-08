Legalnie zamontujesz żarówkę LED do reflektora halogenowego. UE zmienia prawo

Wiele starszych samochodów w Polsce nie zachwyca jakością oświetlenia. Ich reflektory z tradycyjnymi żarówkami halogenowymi mają mizerny zasięg w porównaniu do współczesnych systemów. Dlatego kierowcy decydują się na ulepszenia i montują zamienniki, czyli popularne retrofity LED.

Reklama

W ten sposób niedużym kosztem usiłują poprawić skuteczność świateł. Szczególnie, że wymiary retrofitów LED są identyczne jak tradycyjnych żarówek halogenowych, co umożliwia ich błyskawiczny montaż bez potrzeby stosowania adapterów czy dodatkowych elementów. Zmodyfikowane lampy zapewniają bielszy snop światła o większym i szerszym zasięgu, stąd wyraźniej oświetlają drogę. Te uznanych producentów zużywają do 60 proc. mniej energii niż standardowe halogeny. Do tego są bardziej odporne na drgania i temperatury. Średnia żywotność to nawet 3000 godzin, czyli kilka razy więcej niż halogenów. Fantastycznie?

Kierowcy przerabiają reflektory samochodowe. Co mówi prawo?

Reklama

Problem w tym, że retrofity LED w Polsce są jeszcze niezgodne z przepisami. Ekspert Instytutu Transportu Samochodowego przestrzega przed stosowaniem takich zamienników, ale jednocześnie wskazuje na zachodzące przełomowe zmiany.

– W lampach samochodowych można stosować tylko homologowane źródła światła o kategorii przewidzianej przez producenta lampy – mówi dziennik.pl dr inż. Piotr Kaźmierczak z Zakładu Homologacji i Badań Pojazdów ITS. – Zwykle kierowcy montując retrofity LED oczekują zwiększenia jasności oświetlenia drogi. Niestety w większości przypadków problemem nie jest samo źródło światła lecz eksploatacyjne pogorszenie stanu technicznego lamp – najczęściej powstają zmatowienia na kloszu lub zabrudzenia i uszkodzenia powierzchni odbłyśnika – co powoduje pochłanianie i rozpraszanie światła i w efekcie pogorszenie jakości oświetlenia drogi. Zastosowanie w takiej lampie zamiennika LED poza niewielką poprawą jasności oświetlenia może skutkować niepożądanym oślepianiem innych kierowców. Montaż LED-ów jako zamienników tradycyjnych żarówek do reflektorów w Polsce jest jeszcze nielegalny – przestrzega naukowiec.

Kaźmierczak zauważa jednocześnie, że w przypadku retrofitów LED w niektórych państwach UE zastosowano tzw. krajowe dopuszczenie (obowiązujące tylko na terenie danego państwa). Przepisy pozwalające legalnie używać takich zamienników żarówek H4 i H7 stworzono np. w Niemczech.

Nowe prawo dla starszych samochodów. Zmiany ucieszą kierowców

Do tej pory stosowanie żarówek LED typu retrofit jako zamienników klasycznych żarówek było ograniczone do krajów, które wydawały lub uznawały krajowe dopuszczenia. Oznaczało to, że ich legalność była zależna od lokalnych przepisów. Co więcej – zależała ona nie od retrofitu, ale od marki i modelu samochodu. Nastąpił jednak przełom. Wszystko dzięki nowym przepisom UE, które pozwolą kierowcom starszych samochodów w niedrogi sposób poprawić skuteczność i zasięg świateł. Unijni eksperci na dobry początek dopuścili retrofity H11. Na reakcję producentów nie trzeba było długo czekać…

Firma OSRAM informuje, że homologacja ECE R37 retrofitów Night Braker LED Smart ECE H11, oznaczona symbolem E1, pozwala korzystać z nich we wszystkich lampach, bez konieczności dopasowywania numerów homologacji reflektorów czy umieszczania naklejek na reflektorach. Można je używać we wszystkich krajach będących stronami umowy ECE, w tym w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Nowy zamiennik żarówek halogenowych H11 ma zapewniać białe światło o temperaturze barwowej do 6000 K (jasność zbliżona do światła dziennego). Do tego nowe retrofity LED zużywają do 60 proc. mniej energii, działają do sześciu razy dłużej niż żarówki halogenowe.

Z kolei Philips opracował retrofit H11 LED Ultinon Pro6000 Boost, który otrzymał unijny certyfikat homologacji UN ECE. Co to oznacza dla kierowców? Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ECE-R37 ten zamiennik LED będzie miał oznaczenie E (E-mark). Nowy zamiennik ma homologację, która obejmuje wszystkie państwa będące stronami porozumienia o harmonizacji technicznej pojazdów z 1958 roku. Oznacza to, że stanie się legalnym zamiennikiem tradycyjnych żarówek halogenowych H11.

Nowe żarówki LED H11 są legalne, ale lepiej mieć ze sobą świadectwo homologacji. Dlaczego?

– Homologowany zamiennik LED H11 można zastosować w każdej lampie samochodowej współpracującej z żarówką halogenową kategorii H11 – powiedział dziennik.pl dr inż. Piotr Kaźmierczak z Zakładu Homologacji i Badań Pojazdów ITS. – Uzyskanie homologacji dla zamiennika LED powoduje, że jego stosowanie w lampie będzie legalne we wszystkich krajach UE, i nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych badań takiego reflektora. Mimo tego, ze względu na liczne przypadki stosowania innych nielegalnych, tj. niehomologowanych retrofitów, proponowałbym, aby kierowcy stosujący legalny zamiennik LED posiadali wydruk świadectwa homologacji, aby w przypadku kontroli i ewentualnych wątpliwości okazać go stosownym służbom. Wyroby homologowane posiadają oznaczenie homologacyjne z numerem identyfikacyjnym, który jest także wskazany na świadectwie homologacji – wskazuje ekspert.

Kiedy pojawią się legalne retrofity H4 i H7?

Jest też druga strona medalu. Żarówka kategorii H11, choć innowacyjna, nie należy do najbardziej popularnych źródeł światła. W przeciwieństwie do kategorii H7 czy H4. Kiedy pojawią się homologowane i legalne retrofity H4 i H7?

– Źródła retrofit w najbliższym czasie mają być stopniowo wprowadzane do systemu homologacji europejskiej i dopiero wtedy będzie możliwe ich legalne używanie w Polsce – wyjaśnił. – Rozpowszechniane informacje dotyczące procedury dopuszczenia retrofitów na stacji diagnostycznej są niewłaściwe. W innych państwach zastosowano tzw. "krajowe dopuszczenie" (obowiązujące tylko na terenie danego kraju), w Polsce, ze względu na niedługą perspektywę zmiany przepisów homologacyjnych, nie zdecydowano się na wprowadzenie takiej tymczasowej procedury – dodał.

OSRAM wprowadza do Polski nowe retrofity Night Braker LED Speed 450 w typie H7 oraz H4. Zasięg wiązki tych lamp sięga do 240 m. Firma zastrzega jednocześnie, że są one dopuszczone do ruchu drogowego w krajach, w których uzyskały oficjalne zatwierdzenie lub w których obowiązuje równoważna procedura dopuszczenia.

Policja: Nie masz homologacji, żegnaj się z dowodem rejestracyjnym

Polscy kierowcy muszą zatem uzbroić się w cierpliwość. Szczególnie, że policja w trakcie kontroli drogowej może sprawdzić stan samochodu oraz jego oświetlenia. Co istotne, legalność oświetlenia LED zależy od homologacji. Nawet jeśli żarówka pasuje do gniazda, ale nie ma certyfikatu, wówczas spotkanie z drogówką może skończyć się utratą dowodu rejestracyjnego. Policjant nie musi nawet wyciągać miernika światła – wystarczy brak odpowiedniego oznaczenia i podejrzenie oślepiania innych kierowców.

– Prawidłowo wyregulowane i sprawne światła pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę znajdującą się na drodze czy też pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Policjant jednocześnie przypomina, że w Polsce obowiązuje jazda na światłach przez całą dobę. Za niedopełnienie tego obowiązku w ciągu dnia grozi 100 zł mandatu i 2 punkty karne. Niewłączenie właściwych świateł po zmroku – od zmierzchu do świtu – to już 6 punktów i 300 zł mandatu.

Jazda na światłach przez całą dobę. Co mówi prawo?

Na tym jednak nie koniec, ponieważ wszystko zależy od okoliczności. Mówi o tym art. 66 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W przepisach czytamy:

Art. 66 ust. 1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

Nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę; Nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych; Nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych; Nie powodowało niszczenia drogi; Zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu.

Masz takie auto? 3000 zł kary to najmniejsze zmartwienie

– Dlatego jeśli światła posiadają poważne uszkodzenia, bądź usterki niemożliwe do usunięcia na miejscu kontroli policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu i może nałożyć mandat karny w wysokości do 3000 zł – wyliczył przedstawiciel KGP.

Odzyskanie dowodu rejestracyjnego i powrót auta na drogi nastąpi po usunięciu usterki i uzyskaniu pozytywnego wyniku badania technicznego. W tym momencie zaczynają się schody.

Kiedy stracisz dowód rejestracyjny podczas badania technicznego?

– Diagnosta na badaniu technicznym posługuje się kryteriami oceny stanu technicznego, które są zawarte w rozporządzeniu dot. zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach – powiedział dziennik.pl Karol Rytel, dyrektor ds. technicznych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów. – W przypadku, gdy dana usterka w kryteriach oceny zaszeregowana jest jako poważna (UP) lub niebezpieczna (UN), wówczas diagnosta nie ma innej możliwości, jak zanegować wynik badania technicznego. Z tym, że w przypadku usterki niebezpiecznej zobowiązany jest do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. W myśl nowych przepisów obowiązujących od 1 czerwca 2024 r. dowód rejestracyjny zatrzymywany jest w sposób wirtualny poprzez odznaczenie w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów tego faktu – wyjaśnił ekspert.

W przypadku negatywnego wyniku badania technicznego właściciel powinien naprawić auto w zakresie stwierdzonych usterek, które opisane są w zaświadczeniu wystawionym przez diagnostę. Kolejny krok to ponowne badanie techniczne tylko w zakresie usuniętych usterek. Jeśli kierowca wyrobi się z naprawami do 14 dni od pierwotnego negatywnie zakończonego badania na SKP, wówczas nie płaci ponownie za całe badanie techniczne, tylko ponosi niewielką opłatę za weryfikację usunięcia usterek.

– Wynik pozytywny badania "poprawkowego" zezwala diagnoście na dopuszczenie pojazdu do ruchu i wyznaczenie kolejnego okresowego badania technicznego. W przypadku, gdy doszło zatrzymania dowodu rejestracyjnego (wirtualnie) i ustała przyczyna jego zatrzymania, diagnosta w systemie CEP dokonuje jego zwrotu, bez konieczności wizyty w Wydziale Komunikacji – wskazał Rytel z PISKP.

Negatywny wynik przeglądu masz jak w banku. Na co uważać?

Jeśli na Stacji Kontroli Pojazdów kierowca pojawi się samochodem, w którym diagnosta wykryje usterki kwalifikowane jako poważne (UP), wówczas może zapomnieć o pieczątce w dowodzie rejestracyjnym. Jak wspomniano wyżej na ich usunięcie ma 14 dni, jeśli nie chce ponownie płacić za nowe badanie techniczne. Lista wad obejmuje:

Wycieki z amortyzatorów;

Poluzowany amortyzator;

Nadmierne zużycie sworznia lub łożysk sworznia lub sworzni wahaczy;

Ustawienie kół wpływające na stabilność podczas jazdy na wprost;

Brak osłony gumowej amortyzatora;

Nieprawidłowy montaż drążków kierowniczych i końcówek drążków;

Nadmierne luzy w połączeniach (przegubach);

Brak lub uszkodzone osłony gumowe elementów układu kierowniczego;

Brak wymaganych zabezpieczeń połączeń śrubowych w układzie kierowniczym;

Zbyt duży luz na wielowypuście wału kierowniczego, a także wszelkie luzy lub zacięcia, wpływające na działanie;

Nadmierne zużycie lub zbyt duży luz sworznia pedału hamulca;

Uszkodzone lub skorodowane przewody hamulcowe;

Kontrolka ABS lub inne usterki układu;

Różne opony na kołach jednej osi;

Kontrolka poduszki powietrznej;

Niedopuszczalny stan techniczny szyby przedniej (np. zarysowania lub zniekształcenia);

Brak lub niedziałanie świateł mijania, brak reflektorów lub poważne usterki odbłyśnika;

Nieprawidłowe lub uszkodzone mocowanie reflektora, nieprawidłowa barwa światła;

Niesprawne kierunkowskazy lub światła STOP;

Niewielkie pęknięcia lub odkształcenia podłużnic;

Nadmierna korozja mająca wpływ na sztywność konstrukcji;

Uszkodzenia układu przeniesienia napędu: wygięte półosie, luzy na wale napędowym;

Nieprawidłowe działanie lub brak pasów bezpieczeństwa;

Brak prędkościomierza lub brak podświetlenia zegarów jeśli występuje fabrycznie;

Uszkodzona konstrukcja fotela kierowcy oraz także brak zagłówków;

Nieszczelność lub niepewne mocowanie elementów układu wydechowego.

Za takie usterki w samochodzie diagnosta zatrzyma dowód rejestracyjny

Usterki określane jako niebezpieczne z miejsca przekreślają szanse na pozytywny wynik badania technicznego na Stacji Kontroli Pojazdów. Diagnosta dzięki nowym przepisom obowiązującym od 2024 roku zatrzyma dowód rejestracyjny elektronicznie (adnotacja w bazie CEP; czyli nawet wtedy, gdy kierowca nie tego dokumentu przy sobie). Lista niebezpiecznych usterek, które mogą spowodować bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmuje:

Pęknięty przewód hamulcowy;

Mocne pęknięcie szyby w polu widzenia;

Prawdopodobieństwo obluzowania koła w trakcie jazdy;

Poważne usterki przekładni kierowniczej wpływające na działanie;

Obluzowane mocowanie fotela kierowcy;

Poważne ryzyko obluzowania kierownicy;

Poważne pęknięcie podłużnic;

Brak siły hamowania na co najmniej jednym kole;

Pęknięcie lub odkształcenie osi;

Spaliny przedostające się do środka auta w stopniu zagrażającym zdrowiu kierowcy i pasażerów;

Skrajnie zużyte opony - z widocznym kordem lub wtedy, gdy głębokość bieżnika jest niezgodna z przepisami.

41 usterek, które diagności najczęściej znajdują podczas badania technicznego

W praktyce istnieje przynajmniej 41 najczęstszych usterek, które mogą przyczynić się negatywnego wyniku badania technicznego (brak pieczątki w dowodzie rejestracyjnym) lub do zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez diagnostę – wynika z danych zebranych z SKP przez Instytut Transportu Samochodowego.

– Usterki na liście są uszeregowane od najczęściej występujących. Wszystkie występowały na tyle często, że ich udział wśród całkowitej liczby usterek przekraczał 1 proc. – powiedział dziennik.pl dr inż. Paweł Dziedziak z ITS. Oto spis prosto ze stacji: