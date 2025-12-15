Nowa Toyota wjeżdża do Polski. Pod maską hybryda z silnikiem 1.5

Toyota Aygo X pokazała w 2022 roku, że przemiana z miejskiego hatchbacka wielkości wózka sklepowego w namiastkę SUV-a to świetny pomysł. W Polsce ten najtańszy model japońskiej marki dziś jest liderem segmentu A z ponad 46-procentowym udziałem w rynku. Pozostali zazdroszczą sukcesu w klasie, którą spisali na straty.

Jednak coraz ostrzejsze normy spalin nakładane przez UE nie sprzyjają, a stawka jest wysoka i japońska marka nie zamierza ustąpić pola konkurencji. Dlatego debiutuje Toyota Aygo X wyposażona w 1,5-litrową hybrydę znaną z Yarisa i produkowaną na Dolnym Śląsku w zakładach Toyota Motor Manufacturing Poland. W efekcie samochód sypie nowymi zdolnościami niczym z rękawa. Magia? Nie, to czysto inżynierska robota.

Tak wygląda nowa Toyota Aygo X Hybrid. Japończycy zmieniają wymiary i styl

Karoseria nowej Toyoty stanęła na zmodyfikowanej platformie TNGA GA-B pożyczonej z modeli Yaris i Yaris Cross. Wdrożenie większego, pełnego napędu hybrydowego z silnikiem 1.5 zamiast dotychczas montowanej 1-litrowej jednostki benzynowej wymusiło wydłużenie przedniej części nadwozia o 76 mm. W chłodnych liczbach ten techniczny awans wygląda tak: Aygo X Hybrid ma prawie 3,8 m długości. Bez zmian pozostał rozstaw osi (2430 mm). Wcześniej takie gabaryty zapewniłby Aygo X miejsce w między drugą i trzecią generacją Yarisa, czyli w segmencie B. Jednak obecny Yaris ma wystarczający zapas 16 cm długości, by nie obawiać się podgryzania przez mniejszą Toyotę.

Razem z większymi rozmiarami przyszła zmiana stylistyki. Nowa twarz z przeprojektowaną maską, bojową miną i drapieżnym spojrzeniem świateł Full LED wpada w oko. Kierunkowskazy boczne przeniesiono do obudowy lusterek. Toyota Aygo X GR Sport w kolorze Mustard z czarnym dachem i na 18-calowych kołach wygląda na droższą niż jest w rzeczywistości. Do tego dzięki modyfikacji zawieszenia daje frajdę z prowadzenia. Zanim jednak zakręcą się koła, warto zajrzeć do środka…

Toyota Aygo X Hybrid: nowe wnętrze i lepsze wyposażenie

W przeprojektowanej kabinie mistrzem pierwszego wrażenia jest większy ekran stacji multimedialnej. Aygo X Hybrid w standardzie oferuje cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 7 cali (zamiast 4,3 cala), klimatyzację i dwa porty USB-C. Zniknęła dźwignia ręcznego hamulca na rzecz automatycznego. Wyższe wersje dodają bezprzewodową ładowarkę, cyfrowy kluczyk, elektrycznie składane lusterka czy system oczyszczania powietrza nanoeX. Materiały są solidnie spasowane i w dużej mierze z recyklingu. Przykładem może być nowa tkanina SakuraTouch, wykonana w ponad 40 proc. z materiałów roślinnych (PVC z odpadów drzewnych, korków i PET z odzysku) - jej produkcja generuje o 95 proc. mniej CO 2 w porównaniu do naturalnej skóry. Poza tym jest przyjemna w dotyku i świetnie wygląda.

W Aygo X zaskakuje obszerność przednich foteli i wygodna pozycja za dobrze leżącą w dłoniach kierownicą znaną z Yarisa. Miejsca na szerokość czy wysokość nie zabranie nawet dwóm mężczyznom o wzroście ponad 180 cm. Z tyłu warunki nie rozpieszczają – dorosłym będzie ciasno, dzieci nie powinny marudzić.

Nowa Toyota zaskoczy wyciszeniem kabiny

Wszystkich za to ucieszy wyższy komfort akustyczny. Dodatkowe wygłuszenie deski rozdzielczej, lepsza izolacja maski, grubsze szyby, osłony pod silnikiem oraz poprawiony układ wydechowy z nowym tłumikiem, redukują hałasy i wibracje. W kabinie zrobiło się zdecydowanie ciszej. To zupełnie nowa jakość – jadąc z prędkością autostradową już nie trzeba podnosić głosu w trakcie rozmowy.

Jaka pojemność bagażnika Aygo X Hybrid?

Na zmianie napędu nie ucierpiała pojemność bagażnika (od 231 l do 829 l). Ta sztuczka udała się dzięki zastosowaniu po raz pierwszy w hybrydzie japońskiej marki dwóch stosów ogniw akumulatora, które ułożono równolegle wzdłuż tylnej części podłogi pod kanapą (zdjęcie). Akumulator pomocniczy zmieścił się pod podłogą kufra.

Toyota Aygo X Hybrid z nową hybrydą 1.5 jest mocniejsza i szybsza. Jak przyspiesza?

Nowa Toyota Aygo X Hybrid pod względem osiągów już na papierze wypada obiecująco. Hybryda z silnikiem 1.5 to sprawdzona konstrukcja znana z Yarisa i Yarisa Cross. O ile w większych modelach zapewnia przyzwoite parametry, to pod maską Aygo X moc 116 KM potrafi zaskoczyć – najmniejszy model Toyoty od 0 do 100 km/h przyspiesza w 9,2 sekundy. Poprzednie Aygo X z silnikiem 1.0/72 KM potrzebowało prawie 15 sekund.

Na drodze kierowca natychmiast odczuje różnicę 44 KM. Szczególnie Aygo X 1.5 Hybrid/116 KM w nowej wersji GR Sport nie przynudza, tylko angażuje. Na ruchy kierownicą reaguje żywiołowo, prowadzi się lekko, zwinnie i stabilnie. Pewnie połyka łuki, a na wyjściach z zakrętów posłusznie trzyma kurs. To ogromna zasługa całej armii systemów wsparcia oraz zmodyfikowanego zawieszenia – w tym sztywniej dostrojonych amortyzatorów i sprężyn oraz grubszego stabilizatora, który zmniejsza przechyły nadwozia.

W mieście z wyżej ustawionego fotela mamy widok jak na dłoni. Parkowanie ułatwiają widoczne kontury auta, czujniki i kamerka. Do tego ruszaniu czy manewrowaniu towarzyszy cisza, którą zapewnia tryb EV. No i ta zwrotność! Tu Aygo X imponuje i zawróci niemal wszędzie (promień skrętu wynosi 4,7 m) – jeden manewr wystarczy by zmieścić się między krawężnikami na drodze o szerokości ledwie 9,4 m. To zasługa m.in. węższych opon w rozmiarze 175/60 R18 i mocniejszego wychyłu na zwrotnicach.

Ile pali nowa Toyota Aygo X z hybrydą 1.5?

Nowa hybryda jest też bardzo ekonomiczna. Podczas spokojnej jazdy Aygo X z trzema dorosłymi osobami na pokładzie i ich bagażem zużyła średnio 3,9 l benzyny na 100 km. W pojedynkę zejście do 2,7 l nie wymaga specjalnych wysiłków. Japończycy przy tym zapewniają, że technologia hybrydowa pozwala osiągnąć najniższy w segmencie poziom emisji CO 2 , który wynosi zaledwie 86 g/km. Słowem Aygo X Hybrid jest najmocniejszą i zarazem najoszczędniejszą odmianą miejskiej Toyoty w historii.

Ile kosztuje nowa Toyota Aygo X Hybrid? Nie ma sensu kupować Fiata 500

Nowa Toyota Aygo X 1.5 Hybrid/116 KM w najtańszej wersji Active kosztuje od 82 900 zł. Drogo? Dwudrzwiowy Fiat 500 z silnikiem 1.0/65 KM (ze starej Pandy), 12-woltowym układem miękkiej hybrydy i 6-biegową skrzynią manualną kosztuje od 80 800 zł. Wyposażenie Aygo X to:

automatyczna klimatyzacja,

kierownica pokrytą skórą syntetyczna,

system multimedialny Toyota Touch 3 z kolorowym ekranem (9 cali),

kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi,

17-calowe felgi stalowe,

pakiet systemów Toyota T-MATE obejmuje m.in. ulepszony układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, inteligentny tempomat adaptacyjny czy asystenta utrzymania pasa ruchu.

Ile kosztuje Toyota Aygo X Hybrid w wersji Comfort?

Lepiej wyposażona Toyota Aygo X Hybrid w wersji Comfort to wydatek od 85 900 zł. Standard obejmuje:

17-calowe felgi aluminiowe,

podgrzewane fotele przednie,

podświetlenie w przestrzeni bagażowej,

nakrętki antykradzieżowe do kół.

Toyota Aygo X Hybrid w wersji Style najlepiej wyposażona

Toyota Aygo X Hybrid w wersji Style kosztuje od 92 800 zł. Samochód oferuje jeszcze bogatsze wyposażenie:

17-calowe felgi z szarym wykończeniem,

dwukolorowe nadwozie,

światła główne, przeciwmgielne i do jazdy dziennej w technologii LED,

inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu,

przyciemnione szyby tylne,

elektrycznie składane lusterka,

indukcyjną ładowarkę telefonów.

Pakiet GR Sport zmienia Augo X w zupełnie inny samochód

Do wersji Style przewidziano pakiet GR Sport za 16 000 zł. Wyposażenie w tym wariancie to m.in.:

klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa),

technologia oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X,

system bezkluczykowego dostępu do samochodu,

przedni grill GR Sport,

zawieszenie z kolumnami MacPhersona (przednie) GR Sport,

18-calowe felgi aluminiowe 175/60 R18 GR Sport,

trójramienna kierownica ze skóry syntetycznej z elementami perforowanymi,

tapicerka GR Sport,

system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym 10,5-cala HD,

nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych,

przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją automatycznego hamowania,

zdalne aktualizacje OTA.

Toyota Aygo X Hybrid 1.5 - dane techniczne, wymiary, silnik