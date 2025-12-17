Toyota zdobyła największe zamówienie na samochody elektryczne

Toyota świętuje sukces. Japońska marka dostarczy firmie InPost 500 egzemplarzy modelu Proace Max Electric. To największe pojedyncze zamówienie na samochody elektryczne japońskiej marki.

– InPost użytkuje nie tylko nasze samochody dostawcze, ale także osobowe. Przez pięć lat zamówił ponad 700 niezawodnych i ekonomicznych hybryd, w tym modele Yaris, Corolla czy Camry. Nad zamówieniem 500 elektrycznych Toyot Proace Max Electric pracował cały sztab ludzi, by dopasować i skonfigurować samochód zgodnie z potrzebami klienta – mówi Wojciech Pajor, key account fleet manager w Toyota Romanowski Kraków.

500 sztuk Proace Max Electric dołączy do ponad 1300 już użytkowanych samochodów elektrycznych. W listopadzie w Gliwicach wydano kurierom InPost 32 samochody, do końca 2025 roku na drogi wyjedzie już 300 elektrycznych vanów Toyoty. Pozostałe 200 aut zostanie przekazanych do końca drugiego kwartału 2026 roku. Zamówione auta mają nadwozie L4H2, co oznacza 6363 mm długości i 15 m3 objętości przestrzeni ładunkowej. Towar można ładować ręcznie przez boczne drzwi przesuwne lub wózkiem widłowym na paletach przez tylne dwuskrzydłowe otwierane pod kątem 270 stopni.

Najmocniejsza Toyota tylko z Polski. Produkcja w Gliwicach. Jak wygląda?

Toyota Proace Max z napędem elektrycznym o mocy 270 KM (410 Nm) powstaje w Gliwicach. Zabudowany w podłodze solidny litowo-jonowy akumulator o pojemności 110 kWh ma zapewnić ok. 420 km zasięgu (realnie ok. 320). Co szczególnie docenią właśnie firmy logistyczne, pocztowe i usługowe, których kierowcy kręcąc się po mieście nie robią większych przebiegów niż 200 km dziennie. Z takim zapasem kurier nie musi się martwić zimą, mrozem, deszczem czy pełnym załadunkiem, bo zasięg i tak pozostanie więcej niż wystarczający. Kierowca ma też do wyboru trzy tryby jady. W ustawieniu ECO moc ograniczona jest do 163 KM, a najważniejszy jest właśnie jak największy zasięg. NORMAL to balans między osiągami a zasięgiem – silnik wytwarza 218 KM. Tryb POWER uwalania całe 270 KM.

Nowa Toyota z napędem elektrycznym o mocy 270 KM. Jak jeździ?

Do tego łopatkami przy kierownicy można ustawić poziom rekuperacji, czyli odzyskiwania energii podczas hamowania. Prawa łopatka – więcej siły hamowania, lewa – mniej, prościej chyba już nie można. Do dyspozycji przewidziano cztery stopnie, od niemal swobodnego "żeglowania" po maksymalne odzyskiwanie prądu oraz tryb automatyczny. Plusem takiego rozwiązania jest nie tylko produkcja energii do akumulatora, ale także mniejsze zużycie układu hamulcowego, co w przypadku floty przekłada się na tańsze koszty eksploatacyjne. Baterię można naładować do 80 proc. w 55 minut korzystając z szybkiej ładowarki o mocy 150 kW. Pokładowa ładowarka AC o mocy 11 kW umożliwia uzupełnienie energii przez noc. W pierwszym kwartale 2025 roku wprowadzona zostanie ładowarka 22 kW. A szybsze ładowanie to więcej jazdy i mniej przestojów. Wiadomo, czas to pieniądz…

Toyota daje gwarancję na 1 milion kilometrów

Każdy Proace Max Electric w standardzie jest wyposażony w przewody do ładowania – trójfazowy kabel do ładowania AC o długości 7,5 m (Typ 2, 32A) oraz kabel do ładowania AC z gniazdka domowego 230 V o długości 6 m. W samochodzie jest też karta RFID przypisana do usługi Toyota Charging Network. Po podpisaniu umowy użytkownik zyskuje dostęp do sieci stacji ładowania, która w Polsce liczy ponad 11 tys. punktów oraz prawie milion w Europie. Japoński producent dla całej gamy Proace Max, wzorem modeli Proace i Proace City, przewiduje "Gwarancję Pro" na 3 lata lub 1 milion kilometrów.