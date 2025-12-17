Autobusy Yutong coraz częściej wyjeżdżają na drogi

Wyłączny dystrybutor autobusów Yutong w Polsce ma za sobą rekordowy rok. Tylko w ciągu kilkunastu miesięcy firma podpisała 19 umów na dostawę 175 autobusów. Dla porównania, w 2024 roku były to 4 kontrakty obejmujące 39 pojazdów. Wzrost jest niebagatelny, a klienci powracają. I to drugie cieszy najbardziej, bo oznacza, że autobusy Yutong cieszą się znakomitymi opiniami, a nowości marki niemal od razu wzbudziły zainteresowanie wśród dotychczasowych i nowych odbiorców.

Lista miast i regionów, które po raz drugi (a w niektórych przypadkach nawet trzeci) wybrały ofertę Busnex Poland, systematycznie się wydłuża. Białystok, Warszawa, Łomża czy Jelenia Góra to przykłady samorządów, które ponownie zamówiły pojazdy chińskiej marki.

Klienci zamawiają w ciemno. Nowe autobusy hitem

W realiach transportu publicznego takie decyzje to nie przypadek. Samorządy biorą pod uwagę nie tylko cenę zakupu, ale przede wszystkim niezawodność, dostępność pojazdów, realne terminy dostaw oraz doświadczenia z codziennej eksploatacji - jak pokazują doświadczenia m.in. z Białegostoku, elektrobusy Yutonga trafnie odpowiadają na potrzeby i pokonują często nawet większe przebiegi niż ich spalinowe odpowiedniki.

Niektóre z modeli Yutonga znalazły nabywców jeszcze przed oficjalną premierą - chodzi m.in. o model U10, którego rynkowy debiut zaplanowany jest na 2026 rok. Mimo że autobus ten dopiero wejdzie do oferty, już dziś wzbudza duże zainteresowanie i pojawia się w planach zakupowych. Model U10, będzie wkrótce jeździł u przewoźnika PKS Nova z Białegostoku.

Nowości wkrótce w polskich miastach

Ten sam przewoźnik zamówił też 7 sztuk modelu IC12E, który został zaprezentowany na niedawnych targach Busworld Europe 2025. Międzymiastowy autobus został wybrany również przez powiat Drawski i miasto Złocieniec. To pojazd zaprojektowany z myślą o dłuższych trasach, łączący zeroemisyjny napęd z parametrami użytkowymi oczekiwanymi w transporcie regionalnym. Producent jest tak pewny jakości i trwałości podzespołów, że oferuje ochronę nawet na 15 lat lub 1,5 mln kilometrów. Zasięg wynosi aż 675 km, a ładowanie od 10 do 80% zajmuje 120 minut.

Wśród klientów, którzy wybrali modele U18, U12 czy E9 znalazły się też Katowice, Łomża, Żywiec, Warszawa. Co, oprócz niższego TCO, przekonuje do wyboru Yutongów?

Autobusy z przełomową technologią

Yutong to największy producent autobusów na świecie, a oferowane przez Busnex Poland pojazdy są projektowane i produkowane z myślą o wymagających rynkach – w tym europejskim. Kluczową rolę odgrywają tu zaawansowane technologie bateryjne, zapewniające długą żywotność, stabilne parametry pracy oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Autobusy w ofercie marki nie tylko spełniają wszystkie normy obowiązujące na Starym Kontynencie, ale pod wieloma względami przewyższają odpowiedniki konkurencyjnych firm. Do tego dochodzą nowoczesne systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy, które realnie wpływają na komfort prowadzenia pojazdu i bezpieczeństwo pasażerów. Mowa m.in. o systemach monitorowania otoczenia, wsparcia hamowania czy zaawansowanych rozwiązaniach telematycznych, ułatwiających zarządzanie flotą. Wreszcie - niezawodność. Dotychczasowi klienci chwalą Yutongi za solidność i bezawaryjną eksploatację.

Dostępność i logistyka kluczowe dla rynku autobusów zeroemisyjnych

Zalety produktowe to tylko jedna strona medalu. W ostatnich latach jednym z największych wyzwań dla operatorów transportu publicznego stała się dostępność pojazdów i w tym kontekście Busnex Poland proponuje wyraźną przewagę konkurencyjną - gwarantowane terminy dostaw na poziomie 9 miesięcy to dziś argument, który dla wielu zamawiających ma kluczowe znaczenie. Zwłaszcza że w przypadku części europejskich producentów realne terminy sięgają nawet 24 miesięcy, a i one nie zawsze są pewne. Przewidywalność dostaw to często warunek konieczny do realizacji projektu, nierzadko finansowanego z unijnych środków. Właśnie dlatego kwestia logistyki i terminowości coraz częściej przesądza o wyborze dostawcy.

Tak wyraźny wzrost liczby zamówień pokazuje, że polski rynek autobusów zeroemisyjnych wszedł już w nową fazę. Etap testów i pilotaży został już zakończony - teraz czas na świadome decyzje zakupowe, oparte na doświadczeniu, analizie kosztów i realnych potrzebach transportowych.