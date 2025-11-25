Yutong wprowadza nową technologię

Nowe modele giganta pokryły się złotem - tuż po premierze zostały nagrodzone na targach Busworld Europe. Prestiżowe wyróżnienia dla nowych modeli miejskich i dalekobieżnych to jednak nie koniec - Yutong pokazał znacznie więcej niż produktowe nowości. Przełomem ma być technologia EV Long-Life Tech, czyli prawdziwa rewolucja jeśli chodzi o żywotność baterii. To również realizacja długoterminowych planów, którymi Yutong chwalił się już od pewnego czasu...

Technologia opracowana przez chińskiego giganta wspólnie z CATL poddaje w wątpliwość popularne twierdzenia o szybkim zużyciu podzespołów pojazdów elektrycznych i zadaje kłam mitom o degradacji akumulatorów. Producent obiecuje aż 15-letnią żywotność i gwarantuje, że baterie będą zdolne napędzać pojazdy przez 1,5 miliona kilometrów. To wartości, których nie są w stanie zagwarantować inni producenci. Czy Yutong ramię w ramię z CATL faktycznie zgotował nam przełom?

Takie baterie stosuje się w autobusach

Zacznijmy jednak od tego, jakie akumulatory stosowane są w autobusach, które już teraz jeżdżą po polskich drogach. Yutongi są obecne m.in. w Warszawie, Białymstoku, Jeleniej Górze, Giżycku, Kętrzynie czy Polkowicach. Elektrobusy chińskiego producenta, które regularnie zasilają miejskie floty są zasilane energią magazynowaną wyłącznie w akumulatorach LFP. Bezkobaltowe baterie litowo-żelazowo-fosforanowe mają wysoką gęstość energetyczną (175 Wh/kg), długą żywotność i są odporne na samozapłon i ekstremalne warunki. W pojazdach Yutong, które już sprawdzają się w polskich miastach standardem jest gwarancja na 10 lat lub do 1 miliona kilometrów.

Yutong - fabryka Yutong - fabryka / Materiały prasowe

Teraz, produkowane z CATL ogniwa przenoszą żywotność i trwałość na wyższy poziom. Oprócz większej wytrzymałości i gotowości do pracy przez 15 lat, a także braku degradacji przez pierwsze 1000 cykli ładowania, inne cechy akumulatorów pozostają niezmienne. Mowa o parametrach związanych z codzienną eksploatacją, jak i bezpieczeństwem. Jak testowane są baterie stosowane przez Yutong?

Bezpiecze ństwo na pierwszym miejscu

Contemporary Amperex Technology, czyli w skrócie CATL współpracuje z Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd. już od lat. Warto wspomnieć przy okazji, że firma specjalizująca się w technologiach magazynowania energii jest obecnie największym producentem baterii na świecie i zaopatruje wiele europejskich i azjatyckich marek w swoje rozwiązania. Tesla, BMW, Mercedes, Toyota, Renault - wszystkie te marki współpracują z CATL stosowały, stosują czy też będą stosować baterie chińskiego producenta.

Yutong na Busworld Europe 2025 Yutong na Busworld Europe 2025 / dziennik.pl / mat. prasowe

Yutong przeprowadza własne, wymagające testy akumulatorów po to, by zagwarantować pełne bezpieczeństwo. To m.in. test wodoodporności, podczas którego pojazdy są zanurzane w wodzie. Szczelnie zamknięty akumulator jest niezbędny dla bezpieczeństwa w warunkach ulewnego deszczu, podtopień czy powodzi. Kolejną próbą jest... próba ognia - dosłownie. Akumulatory są podpalane i poddawane ekstremalnym temperaturom dochodzącym do 1300 stopni Celsjusza. Zachowanie ogniw jest badane tak, by upewnić się, że nawet w kontakcie z żywym ogniem baterie zachowają się tak, jak przewidział to producent. Wreszcie - test przebicia. Akumulatory dosłownie nakłuwa się i przebija po to, by upewnić się, że uszkodzenia mechaniczne nie spowodują eksplozji.

Takie autobusy wkrótce wyjadą na drogi

Innowacje Yutonga będą stosowane w nowych modelach wkrótce zawitają na drogi. Dlaczego nowe baterie są tak istotne? W kontekście zastosowania pojazdów we flotach np. komunikacji miejskiej, żywotność jest szczególnie ważna. Autobusy pokonujące setki kilometrów dziennie poddają podzespoły ciężkiej próbie - ładowanie i rozładowywanie zachodzi wyjątkowo szybko - mowa tu o setkach cykli ładowania rocznie. Jak pokazują dane z polskich miast, elektryczny tabor jeździ często nawet więcej niż spalinowy. W Białymstoku, roczny przebieg autobusu elektrycznego Yutong E12 wyniósł 90 tys. kilometrów, podczas gdy autobusy konwencjonalne (z silnikami Diesla) przejechały na trasach po ok. 70 tys. w tym samym okresie.

Wymiana baterii wskutek ich zużycia potrafi wygenerować ogromne koszty dla przewoźnika, co sprawia, że TCO (całkowity koszt posiadania) w przypadku elektrobusów rośnie, zmniejszając ich konkurencyjność względem pojazdów spalinowych. W przypadku akumulatorów o większej odporności na zużycie, rosną więc oszczędności, a zmniejsza się negatywny wpływ na środowisko. Korzyść jest więc wielowymiarowa i doskonale wpisuje się w rynkowe trendy - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie zależności od zasobów i promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Yutong U12 Yutong U12 / Materiały prasowe / Busnex Poland