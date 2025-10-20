Busnex Poland zdobył wielki kontrakt. 30 autobusów Yutong U12 w Warszawie

Yutong to chiński producent autobusów i autokarów, który trzyma w garści ponad 10 proc. światowego rynku. W czterech fabrykach dziennie powstaje nawet 445 pojazdów. To w skali roku przekłada się na imponujący wolumen produkcji liczony w dziesiątkach tysięcy sztuk. Koncern wytwarza autobusy elektryczne, hybrydowe, wodorowe i zasilane tradycyjnym paliwem. W 2024 r. zanotował na swoim koncie 47 000 zakontraktowanych pojazdów zero- i niskoemisyjnych, a łącznie dostarczył już przeszło 190 000 autobusów. Także w Europie Yutong jest najpopularniejszą marką autobusów zasilanych w 100 proc. energią elektryczną z baterii.

W Polsce chińskie autobusy są dostępne za sprawą firmy Busnex Poland. Przez ponad 5 lat działalności przedstawiciel azjatyckiej marki dostarczył i zakontraktował już 310 autobusów elektrycznych dla 30 samorządów z 11 województw. Jednocześnie powstały trzy punkty serwisowe: w Krakowie, Olsztynie oraz Białymstoku, a w Ostrołęce działa magazyn części zamiennych. Teraz Busnex podpisał kontrakt na dostawę aż 30 elektrycznych autobusów Yutong U12 dla Warszawy.

Tak wygląda autobus Yutong U12

– Podpisujemy kolejną umowę na dostawę 30 autobusów Yutong U12, które zasilą zeroemisyjny tabor komunikacyjny w stolicy – powiedział Marcin Kucharski, prezes zarządu Busnex Poland. – To najlepsza rekomendacja dla nas jako wyłącznego dystrybutora jak również dla producenta tych autobusów. Warszawa jest liderem w zakresie inwestycji w zeroemisyjny transport, plasuje się także w ścisłej czołówce europejskich stolic pod względem rozwoju elektromobilności. Dysponuje rozbudowanym systemem komunikacji miejskiej z bardzo nowoczesnym, zróżnicowanym taborem – podkreślił.

Podpisany przez Busnex Poland kontrakt jest jednym z największych w skali krajowego rynku autobusów elektrycznych. Wcześniej firma zawarła umowę na dostawę również 30 pojazdów na potrzeby Białegostoku.

Yutong U12 to ponad 400 km zasięgu i akumulatory bez kobaltu

Yutong U12 to 12-metrowy autobus, który na jednym ładowaniu zapewni ponad 400 km zasięgu. Świetny wynik jest możliwy dzięki bezkobaltowym bateriom LFP o pojemności 423 kWh. Swoje daje też wydajna rekuperacja szczególnie istotna w miejskiej jeździe – umożliwia odzyskiwanie energii podczas hamowania. Zaletą jest także brak pantografów, ładowanie odbywa się wyłącznie za pomocą wtyczki. Autobus jest też wyposażony w rozwiązania zapewniające 24-godzinny monitoring baterii.

Rekordowo niskie zużycie energii

Co ciekawe, przed podpisaniem umowy autobus Yutong U12 był testowany przez kierowców MZA. Przez rok pokonał 79 700 km. W rekordowym dniu przejechał w trakcie dziennej zmiany 403 km zużywając średnio 0,63 kWh/km. Po zakończeniu zmiany stan baterii wynosił 21 proc. Średnie zużycie energii z rocznych testów wyniosło 0,89 kWh/km. To rewelacyjny wynik.

Elektryczny Yutong U12 zamiast diesla

– Yutong ma już ponad 30 lat doświadczenia w produkcji autobusów elektrycznych, które wyróżniają bardzo duże zasięgi - niezależne od warunków pogodowych. Model U12 na jednym ładowaniu osiąga ponad 400 km. Jeśli zestawimy dużą pojemność pasażerską z wysokim zasięgiem, możemy mówić o rzeczywistym zastąpieniu tradycyjnego autobusu z silnikiem Diesla – wskazał Kucharski.

Yutong U12 to najładniejszy autobus na rynku. Jakie wyposażenie?

Wyposażenie U12 to m.in. automatyczna klimatyzacja, elektryczne ogrzewanie oraz siedzenia z ładowarkami USB. Wnętrze wyróżnia nowoczesna tapicerka ze skóry ekologicznej czy nastrojowe oświetlenie LED. Fotel kierowcy jest wyposażony w funkcję masażu. Szofer ma również do dyspozycji zestaw kamer z 360-stopniowym widokiem oraz pełną kontrolę - również zdalną ze smartfona - kluczowych danych i parametrów pojazdu. Yutong U12 został też uznany za najładniejszy autobus na rynku – zdobył nagrodę Busworld Design Award podczas Busworld Europe.