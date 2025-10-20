rozwiń

Busnex Poland zdobył wielki kontrakt. 30 autobusów Yutong U12 w Warszawie

Yutong to chiński producent autobusów i autokarów, który trzyma w garści ponad 10 proc. światowego rynku. W czterech fabrykach dziennie powstaje nawet 445 pojazdów. To w skali roku przekłada się na imponujący wolumen produkcji liczony w dziesiątkach tysięcy sztuk. Koncern wytwarza autobusy elektryczne, hybrydowe, wodorowe i zasilane tradycyjnym paliwem. W 2024 r. zanotował na swoim koncie 47 000 zakontraktowanych pojazdów zero- i niskoemisyjnych, a łącznie dostarczył już przeszło 190 000 autobusów. Także w Europie Yutong jest najpopularniejszą marką autobusów zasilanych w 100 proc. energią elektryczną z baterii.

W Polsce chińskie autobusy są dostępne za sprawą firmy Busnex Poland. Przez ponad 5 lat działalności przedstawiciel azjatyckiej marki dostarczył i zakontraktował już 310 autobusów elektrycznych dla 30 samorządów z 11 województw. Jednocześnie powstały trzy punkty serwisowe: w Krakowie, Olsztynie oraz Białymstoku, a w Ostrołęce działa magazyn części zamiennych. Teraz Busnex podpisał kontrakt na dostawę aż 30 elektrycznych autobusów Yutong U12 dla Warszawy.

Tak wygląda autobus Yutong U12

– Podpisujemy kolejną umowę na dostawę 30 autobusów Yutong U12, które zasilą zeroemisyjny tabor komunikacyjny w stolicy – powiedział Marcin Kucharski, prezes zarządu Busnex Poland. – To najlepsza rekomendacja dla nas jako wyłącznego dystrybutora jak również dla producenta tych autobusów. Warszawa jest liderem w zakresie inwestycji w zeroemisyjny transport, plasuje się także w ścisłej czołówce europejskich stolic pod względem rozwoju elektromobilności. Dysponuje rozbudowanym systemem komunikacji miejskiej z bardzo nowoczesnym, zróżnicowanym taborem – podkreślił.

Yutong U12 Yutong U12 / Materiały prasowe / Busnex Poland

Podpisany przez Busnex Poland kontrakt jest jednym z największych w skali krajowego rynku autobusów elektrycznych. Wcześniej firma zawarła umowę na dostawę również 30 pojazdów na potrzeby Białegostoku.

Yutong U12 Busnex Poland dostarczy 30 zeroemisyjnych autobusów Yutong U12 dla Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie / Materiały prasowe / Busnex Poland

Yutong U12 to ponad 400 km zasięgu i akumulatory bez kobaltu

Yutong U12 to 12-metrowy autobus, który na jednym ładowaniu zapewni ponad 400 km zasięgu. Świetny wynik jest możliwy dzięki bezkobaltowym bateriom LFP o pojemności 423 kWh. Swoje daje też wydajna rekuperacja szczególnie istotna w miejskiej jeździe – umożliwia odzyskiwanie energii podczas hamowania. Zaletą jest także brak pantografów, ładowanie odbywa się wyłącznie za pomocą wtyczki. Autobus jest też wyposażony w rozwiązania zapewniające 24-godzinny monitoring baterii.

Yutong U12 Yutong U12 / Materiały prasowe / Busnex Poland

Rekordowo niskie zużycie energii

Co ciekawe, przed podpisaniem umowy autobus Yutong U12 był testowany przez kierowców MZA. Przez rok pokonał 79 700 km. W rekordowym dniu przejechał w trakcie dziennej zmiany 403 km zużywając średnio 0,63 kWh/km. Po zakończeniu zmiany stan baterii wynosił 21 proc. Średnie zużycie energii z rocznych testów wyniosło 0,89 kWh/km. To rewelacyjny wynik.

Yutong U12 Yutong U12 / Materiały prasowe / Busnex Poland

Elektryczny Yutong U12 zamiast diesla

– Yutong ma już ponad 30 lat doświadczenia w produkcji autobusów elektrycznych, które wyróżniają bardzo duże zasięgi - niezależne od warunków pogodowych. Model U12 na jednym ładowaniu osiąga ponad 400 km. Jeśli zestawimy dużą pojemność pasażerską z wysokim zasięgiem, możemy mówić o rzeczywistym zastąpieniu tradycyjnego autobusu z silnikiem Diesla wskazał Kucharski.

Yutong U12 to najładniejszy autobus na rynku. Jakie wyposażenie?

Wyposażenie U12 to m.in. automatyczna klimatyzacja, elektryczne ogrzewanie oraz siedzenia z ładowarkami USB. Wnętrze wyróżnia nowoczesna tapicerka ze skóry ekologicznej czy nastrojowe oświetlenie LED. Fotel kierowcy jest wyposażony w funkcję masażu. Szofer ma również do dyspozycji zestaw kamer z 360-stopniowym widokiem oraz pełną kontrolę - również zdalną ze smartfona - kluczowych danych i parametrów pojazdu. Yutong U12 został też uznany za najładniejszy autobus na rynku – zdobył nagrodę Busworld Design Award podczas Busworld Europe.

Yutong U12 Yutong U12 / Materiały prasowe / Busnex Poland