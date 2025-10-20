Od 20 października nowy program dopłat NaszEauto 2.0. Rząd zmienia zasady

40 000 zł to maksymalna kwota dopłaty do zakupu osobowego samochodu elektrycznego, którą można uzyskać w ramach programu NaszEauto. Od uruchomienia systemu 3 lutego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął ponad 16 000 wniosków na ponad 500 mln zł, co oznacza wykorzystanie programu w blisko 50 proc.

Teraz NFOŚiGW razem z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadzają zamiany w systemie dopłat do elektryków. Od dziś, czyli 20 października 2025 rusza nabór wniosków o dotacje na nowych warunkach. Kto będzie mógł skorzystać z rządowego wsparcia i jakie są zasady?

Koniec 5000 zł premii za niski dochód osoby fizycznej

Zmieniają się warunki przyznawania dotacji dla osób fizycznych - nie będą już one otrzymywać 5000 zł dodatkowej premii za niski dochód. Zamiast tego bazowa kwota wsparcia zostanie zwiększona, przez co maksymalna dopłata dla Kowalskiego wyniesie 30 tys. zł. Do tego będzie można doliczyć 10 000 zł za złomowanie starego samochodu spalinowego, jednak tu także pojawiły się ograniczania.

10 000 zł za złomowanie auta spalinowego, ale na nowych zasadach

Na 10 000 zł dopłaty za złomowanie starego auta można liczyć pod warunkiem, że pojazd oddawany na złomowisko będzie tej samej kategorii, co kupowany samochód elektryczny. Nie będzie konieczności wpisania zezłomowanego auta w środki trwałe.

Nawet 40 000 zł dopłaty na chiński samochód

Co ważne, w nowej odsłonie programu nie będzie ograniczenia wsparcia do samochodów, za które nie było płacone cło, co eliminowałoby z dotacji auta spoza UE, w tym z Chin. Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta wcześniej zapowiadał rezygnację z dopłat do EV pochodzących m.in. zza Wielkiego Muru.

Nawet 600 000 zł dopłaty. Nie tylko samochody osobowe

Nowa odsłona programu NaszEauto 2.0 - poza samochodami osobowymi - obejmie także auta do przewozu ładunków, których maksymalna masa całkowita wynosi 3,5 t (kategoria N1) oraz małe busy służące do przewozu osób, których maksymalna masa całkowita nie przekracza 5 t (kategoria M2). Wsparcie wyniesie odpowiednio:

do 40 000 zł dla pojazdów M1 (dla osób fizycznych, JDG i parków narodowych),

do 600 000 zł dla pojazdów M2,

do 70 000 zł dla pojazdów N1.

Oni także dostanę dopłaty do samochodów elektrycznych

O dofinansowanie – poza osobami fizycznymi i prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą – będą mogły ubiegać się nowe grupy beneficjentów. Lista obejmuje m.in. organizacje pozarządowe, parki narodowe, instytucje edukacyjne, medyczne i opiekuńcze. W przypadku pojazdów kategorii M1 (samochody osobowe):

osoby fizyczne,

osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG),

parki narodowe.

W przypadku pojazdów kategorii M2 i N1 (małe busy i samochody dostawcze):

organizacje pozarządowe (NGO),

parki narodowe,

państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne, lecznicze w ramach kontraktu z NFZ

państwowe osoby prawne realizujące zadania w zakresie opieki, edukacji lub ochrony zdrowia (w ramach kontraktu z NFZ),

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzących działalność edukacyjną w ramach powszechnego systemu oświaty, prowadzących działalność leczniczą w przeważającym zakresie w ramach kontraktu z NFZ.

Ile może kosztować samochód osobowy, żeby dostać dopłatę? Próg cenowy bez podatku VAT

Próg cenowy dotowanych samochodów osobowych jest ustalony na poziomie 225 tys. zł netto (bez VAT). Do programu kwalifikują się również auta demonstracyjne, np. używane do jazd próbnych na tablicach dilerskich (białe tło tablicy i zielone znaki). Przedstawiciele Funduszu podkreślają, że limit określono tak, by do wsparcia kwalifikowały się wyłącznie niedrogie pojazdy elektryczne.

Jak uzyskać dopłatę do samochodu z nowego programu NaszEauto?

Wsparcie finansowe NFOŚiGW nie będzie wypłacane przed zakupem auta elektrycznego, dlatego najpierw należy kupić pojazd. To pierwszy krok. Następnie samochód musi zostać zarejestrowany i posiadać ubezpieczenie OC. Dodatkowo wymagana jest polisa AC. Do programu nie kwalifikują się pojazdy, które zarejestrowane zostały na dilera.

W przypadku leasingu i wynajmu długoterminowego samochodu elektrycznego przed złożeniem wniosku do NFOŚiGW należy podpisać umowę leasingową lub wynajmu i dokonać zapłaty opłaty wstępnej (lub równoważnej) oraz podpisać protokół przekazania pojazdu. Umowa musi dotyczyć okresu co najmniej 2 lat.

Pula programu "NaszEauto" wynosi obecnie ok. 1,2 mld zł. W ramach ostatniej rewizji KPO 400 mln zł z pierwotnej puli 1,6 mld zł zostało przesunięte na ocieplenie szkół.