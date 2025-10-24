Te autobusy można spotkać w całej Polsce. Elektryk lepszy od diesla?

Busnex Poland zdobywa kontrakty w całej Polsce. Dystrybutor elektrycznych autobusów Yutong dostarcza pojazdy do samorządów od Białegostoku po Jelenią Górę. Importer jest dumny również z umowy z warszawskim MZA. Warszawscy pasażerowie przywykli już do widoku autobusów tej marki. W Białymstoku pojazdów jest już 50, a intensywna eksploatacja elektrobusów pozwoliła zebrać użytkownikom interesujące dane.

Przez 5 lat działalności przedstawiciel azjatyckiej marki dostarczył i zakontraktował już 310 autobusów elektryczne dla 30 samorządów z 11 województw. Gdzie jeżdżą Yutongi, co to za modele i jak sprawdzają się w codziennej eksploatacji?

Tak wygląda autobus Yutong U12 i E12

Największym, zaraz po stolicy, odbiorcą autobusów chińskiej marki jest Białystok. Do 20 autobusów Yutong E12 właśnie dołącza 30 Yutongów U12. Elektryki w taborze komunikacji miejskiej spisują się doskonale. Co to za pojazd?

Yutong U12 mierzy 12-metrów, a na jednym ładowaniu jest w stanie pokonać ponad 400 km. Taki wynik jest możliwy dzięki bezkobaltowym bateriom LFP o pojemności 423 kWh - to ponad 4 razy większa bateria, niż w typowym osobowym samochodzie elektrycznym wysokiej klasy. Nie do przecenienia jest też wydajna rekuperacja szczególnie istotna w miejskiej jeździe - właśnie dzięki temu możliwe jest odzyskiwanie energii podczas hamowania. Zaletą jest także brak pantografów, bowiem ładowanie odbywa się wyłącznie za pomocą wtyczki. Autobus jest też wyposażony w rozwiązania zapewniające 24-godzinny monitoring baterii.

- Yutong ma już ponad 30 lat doświadczenia w produkcji autobusów elektrycznych, które wyróżniają bardzo duże zasięgi - niezależne od warunków pogodowych. Model U12 na jednym ładowaniu osiąga ponad 400 km. Jeśli zestawimy dużą pojemność pasażerską z wysokim zasięgiem, możemy mówić o rzeczywistym zastąpieniu tradycyjnego autobusu z silnikiem Diesla - podkreśla Marcin Kucharski, prezes zarządu Busnex Poland.

Nowe autobusy w Białymstoku. Miasto pokazało, jak naprawdę sprawdza się elektryk

Dane płynące od użytkowników sugerują, że nie są to jedynie przechwałki. Jak powiedział w rozmowie z dziennik.pl Bogusław Prokop, dyrektor Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej, obecność autobusów elektrycznych to nowa jakość dla transportu publicznego w mieście:

- Opinie białostoczan są bardzo pozytywne. Nowoczesne, eleganckie i wygodne siedzenia, ładowarki USB dostępne przy każdym miejscu siedzącym, cisza podczas jazdy. Wiele osób zauważyło, że autobusy nie dymią, nie mają rury wydechowej, czyli są przyjazne dla środowiska. Duże przesuwne okna to coś, co bardzo lubimy w Białymstoku, podobnie jak skutecznie działająca klimatyzacja - skomentował Prokop.

Co ciekawe, po pierwszych 12 miesiącach eksploatacji stwierdzono, że średni przebieg autobusu elektrycznego Yutong E12 wyniósł 90 tys. kilometrów, podczas gdy autobusy standardowe (z silnikami Diesla) przejechały na trasach po ok. 70 tys. kilometrów rocznie - dodał dyrektor. Jak widać, elektryczny napęd nie przeszkadza eksploatować pojazdów jeszcze intensywniej.

Yutongi w białostockim przedsiębiorstwie są ładowane wyłącznie na zajezdniach. Proste i niedrogie rozwiązanie sprawdza się w praktyce. Dostawę pierwszych 20 sztuk Yutongów komentował też prezydent miasta, Tadeusz Truskolaski - Można powiedzieć, że właśnie zaczynamy erę zeroemisyjnego transportu publicznego w naszym mieście. Myślę, że białostoczanie docenią komfort jazdy takimi autobusami, ale najważniejsze jest to, że jedną z największych korzyści aut elektrycznych jest ich zeroemisyjność, która może znacząco przyczynić się do redukcji smogu i poprawy jakości życia mieszkańców.

Nowe elektryczne autobusy w całej Polsce

Przez ostatnie 5 lat powstały trzy punkty serwisowe Yutonga: w Krakowie, Olsztynie oraz Białymstoku. W Ostrołęce działa z kolei magazyn części zamiennych. Spółka, która zajmuje się importem i sprzedażą chińskich autobusów nie próżnuje. Kolejne kontrakty są podpisywane z imponującą regularnością.

- Autobusy Yutong ponownie pokazały swoją konkurencyjność. Po raz kolejny widzimy, że ich przewagą jest nie tylko przystępna cena, ale również parametry techniczne, w tym niskie zużycie energii. Wybrany przez Ostrołękę 12-metrowy Yutong E12 to najpopularniejszy model wykorzystywany przez polskie samorządy. Ostrołęka dołączy do pozostałych miast w województwie mazowieckim eksploatujących zeroemisyjne autobusy Yutong. Warszawa, Pułtusk, Ożarów Mazowiecki, Sadowne i Ojrzeń to miasta które z powodzeniem eksploatują autobusy marki Yutong – powiedział Marcin Kucharski. Wartość kontraktu została wsparta dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9,5 mln zł, przyznanym w ramach programu "Zielony Transport Publiczny 2.0".

Mrągowo, Szczytno i Ostrołęka dołączyły niedawno do coraz większego grona miast, które zdecydowały się na zeroemisyjne autobusy Yutong. Marka jest już obecna m.in. w Warszawie, Białymstoku, Kętrzynie, Giżycku, Iławie czy Polkowicach. Jelenia Góra użytkuje 20 autobusów Yutong E12 oraz 5 egzemplarzy modelu U12. W Ostrowcu Świętokrzyskim na trasy wyjeżdża z kolei 9 autobusów Yutong E9. Pojazdy dały się już poznać jako solidne, komfortowe i niezawodne w codziennej eksploatacji - najlepiej świadczy o tym fakt, że w przetargach i zamówieniach, dobrze wycenione Yutongi mają już spore grono powracających, lojalnych odbiorców. Warto dodać przy tym, że pojazdy kupowane przez polskie samorządy są dostosowywane do wymagań z pomocą polskich firm. Systemy informacji pasażerskiej, monitoring czy LED-owe wyświetlacze to produkty projektowane i wytwarzane w Polsce.

Ile energii zużywa elektryczny autobus?

Jak to możliwe, że wielki, kilkunastometrowy autobus miejski na prąd może jeździć przez cały dzień i nie potrzebuje przy tym przerwy na ładowanie baterii? Wszystko jest zasługą dużego akumulatora, oszczędnych podzespołów i niewielkich prędkości, z jakimi porusza się pojazd komunikacji miejskiej. Dane płynące z Warszawy są pełne ciekawych liczb: w trakcie testów, autobus Yutong U12 przez rok pokonał 79 700 km. W rekordowym dniu przejechał w trakcie dziennej zmiany 403 km zużywając średnio 0,63 kWh/km. Dla porównania, elektryczny samochód osobowy w mieście zużywa około 0,15-0,20 kWh/km. Po zakończeniu zmiany stan baterii w autobusie wynosił jeszcze solidne 21 proc. Średnie zużycie energii z rocznych testów wyniosło 0,89 kWh/km. To znakomity wynik, który dowodzi przy okazji, jak przyjazna dla środowiska jest komunikacja miejska oparta o elektryczny tabor.