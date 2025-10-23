Skoda rozbiła bank w Polsce. Na początek 100 nowych radiowozów dla policji

Skoda Octavia kombi z niebieskim kogutem i hasłem "Pomagamy i chronimy" staje się flagowym radiowozem polskiej policji. Czeska marka tym razem wygrała wielki przetarg na dostawę nowych aut do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Zakup zrealizowano w ramach projektu pn. Pomagamy i chronimy – poprawa bezpieczeństwa na stołecznym odcinku sieci TEN-T.

Pierwsza pula nowych samochodów obejmuje 100 oznakowanych radiowozów. Łącznie mundurowi kupią aż 220 takich pojazdów oraz 40 aut w wersji nieoznakowanej wyposażonych w wideorejestrator. Koszt całkowity to 60 mln zł, z czego dofinansowanie UE wynosi 30 mln zł. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Skoda Octavia ze specjalnym wyposażeniem dla policji

Samochody na potrzeby policji przeszły specjalną metamorfozę. Każda Skoda Octavia jest wyposażona w system uprzywilejowania w ruchu drogowym. Dodatkowo lista modyfikacji obejmuje m.in.:

osłonę pod silnikiem

dodatkową przegrodę za drugim rzędem siedzeń oddzielająca przestrzeń osobową od bagażnika (ma uniemożliwić przedostanie się osób zatrzymanych do bagażnika);

dodatkowe oświetlenie nad lusterkiem wewnętrznym – to dla ułatwienia wypełniania dokumentacji oraz mandatów

zewnętrzne oklejenie pojazdów identyfikujące je jako radiowozy policyjne;

sygnały świetlne i dźwiękowe oraz włącznik sygnalizacji uprzywilejowania,

instalację środków łączności wewnątrz auta;

dostosowanie środkowego kokpitu poprzez integrację przycisku nadawania w radiu policyjnym.

Policyjna Skoda Octavia – jaki silnik?

Każda Skoda Octavia na potrzeby policji jest wyposażona w silnik 1.5 TSI z technologią miękkiej hybrydy mHEV i przekładnię DSG. Jak działa ten lekko zelektryfikowany układ?

Rozwiązanie stosowane przez Skodę wykorzystuje dodatkową instalację 48V, która nie wymaga specjalnych zabiegów serwisowych, ale w zamian daje szereg korzyści. Energia odzyskana podczas hamowania jest magazynowana w niewielkim akumulatorze litowo-jonowym. Stąd w razie potrzeby niewielki silnik elektryczny czerpie prąd i generuje wysoki moment obrotowy, zapewniając wsparcie jednostce spalinowej podczas przyspieszania, zastępuje rozrusznik umożliwiając gładki rozruch i pozwala na żeglowanie (poruszanie się z wyłączonym silnikiem spalinowym). Układ miękkiej hybrydy to wiele zalet: nie podnosi znacząco ceny samochodu, jest lekki i nie zabiera przestrzeni, nie wymaga dodatkowej obsługi czy sprzętu dla instalacji wysokiego napięcia, dodatkowo wykorzystuje potencjał napędu spalinowego. Elektryczny zastrzyk dla silnika 1.5 TSI to realne obniżenie zużycia benzyny, lepsza reakcja na gaz w pośrednim zakresie obrotów (kluczowym w codziennym użytkowaniu) i wysoka kultura pracy. Jak to wygląda w praktyce?

Jak jeździ nowa Skoda Octavia z silnikiem 1.5 TSI/150 KM? Ile pali?

Na drodze 150-konna Octavia 1.5 mHEV zwraca uwagę harmonijnym połączeniem stabilnego prowadzenia, zwinności i wysokiego poziomu komfortu – w czym zasługa m.in. zawieszenia DCC z możliwością wyboru nastawień. Turbobenzynowy silnik ma przyjazną charakterystykę z dużą dawką momentu obrotowego w szerokim zakresie obrotów i płynnie współpracuje z 7-biegowym DSG. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,5 sekundy. To optymalna konfiguracja, która sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. Do tego okazuje się bardzo oszczędna.

Podczas spokojnej jazdy Octavia z czterema dorosłymi osobami na pokładzie i ich bagażem zużyła średnio 4,5 l benzyny na 100 km. To wynik godny zaawansowanych hybryd. Także w porównaniu do droższej jednostki wysokoprężnej 2.0 TDI/150 KM różnice w zapotrzebowaniu na paliwo są nieznaczne. Silnik 1.5 TSI przekonuje do siebie wyższą kulturą pracy i układem miękkiej hybrydy, który wspomaga jednostkę spalinową i odzyskuje energię podczas hamowania. Ponadto umożliwia "żeglowanie", czyli toczenie się z wyłączonym silnikiem – co pozwala obniżyć zużycie paliwa nawet o 1 litr. Otwartym pozostaje pytanie: Ile taka Octavia spali "pod nogą" policjanta?

Dlaczego policja wybrała Skodę?

W uzasadnieniu można przeczytać, że o wyborze oferty zadecydowało połączenie konkurencyjnej ceny z wysokimi parametrami technicznymi. Kluczowe było zapewnienie samochodów o odpowiedniej mocy jednostki napędowej, a także stosunkowo niskim zużyciu paliwa oraz korzystnym stosunku masy pojazdu do mocy silnika. Dodatkowym atutem okazała się solidna jakość wykonania, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i bogate wyposażenie, które zapewnią funkcjonariuszom większy komfort oraz niezawodność w codziennej służbie.

Skoda dostarcza radiowozy polskiej policji od ponad 20 lat. Pierwsze modele, głównie Octavie i Fabie, trafiły do służby na początku lat 2000. Przez lata auta czeskiej marki były wykorzystywane jako radiowozy patrolowe czy pojazdy operacyjne. Niektórzy kierowcy znakomicie kojarzą nieoznakowane modele Superb i Octavie RS wyposażone w wideorejestratory.