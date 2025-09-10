Nowa Skoda to popis projektantów czeskiej marki

Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu kombi o nazwie Vision O, czyli spektakularnego auta ujawnionego w Monachium. Bez dwóch zdań to najciekawsza premiera tej wystawy. Najpopularniejszy model czeskiej marki zmienił proporcje i wygląd– od kół po czubek dachu powstał w zgodzie z kolejną generację języka stylistycznego Modern Solid. Co to oznacza dla kierowców?

Nowe kombi Skody ma 4,85 m długości, czyli jest o 15,2 cm dłuższe niż obecna Octavia kombi. Znakiem szczególnym jest spłaszczony grill Tech-loop otoczony przez wąskie reflektory Cyber Lights połączone pasem świetlnym biegnącym tuż pod krawędzią maski. Tylne lampy w kształcie litery T nawiązują do charakterystycznego dla marki motywu "czterech oczu". Na elektrycznie sterowanej klapie bagażnika jest napis SKODA zamiast znaczka z uskrzydloną strzałą.

Taka będzie nowa Skoda Octavia

Nawozie stawia na czyste, ostro zarysowane formy. Za to lakier mieni się niesamowicie - od barwy niebieskiej do piaskowego beżu. Czarny dach dodaje elegancji. Słupek B w kształcie haka jest pochylony do przodu i wtapia się w bryłę nadwozia. Opadającą linię nadwozia niczym w coupe zamyka dzielony spojler.

Nowe kombi szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Wszystko dzięki zastosowaniu kilku technicznych trików. Przedni pas wyposażono w aktywne żaluzje, które dostosowują ilość powietrza docierającego do układu w zależności od warunków jazdy. Boczne kanały kierują strumień powietrza w stronę kół, co pozwala zmniejszyć opory i poprawić stabilność. Kształt felg również został zaprojektowany z myślą o ograniczeniu oporu powietrza.

Wysuwane klamki oraz dwa otwory wentylacyjne zintegrowane z maską dodatkowo usprawniają przepływ powietrza i odpowiadają za odprowadzanie wody z przedniej szyby. Świetny design oraz miłe dla oka kształty z pewnością przypadną do gustu i na długo zachowają świeżość. Można stwierdzić, że nowa Skoda Octavia będzie najładniejszym autem oferowanym przez Grupę Volkswagen.

Ekran o długości 1,2 m w kabinie

Wnętrze to również zupełnie nowy rozdział w stylistyce czeskiej marki. Mistrzem pierwszego wrażenia jest 1,2-metrowy wyświetlacz Horizon Display, który biegnie przez całą szerokość deski rozdzielczej. Pionowy ekran centralny umożliwia płynne przełączanie się między poziomami informacji oraz personalizację treści wyświetlanych na Horizon Display. Wyświetlacz można obsługiwać dotykowo lub pokrętłem na tunelu środkowym. Przyciski na kierownicy umożliwiają regulację głośności, zmianę stacji radiowej, odbieranie połączeń czy włączenie tempomatu. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana wydajna ładowarka na dwa smartfony.

Fotele są obszerne i miękkie. Użyte do nich materiały powstały na zamówienie, tak by idealnie dopasować się do unikatowego kształtu siedzisk. Popisem są też ażurowe zagłówki. W środku jest naprawdę dużo miejsca. Dzięki płaskiej podłodze i niemal 3-metowemu rozstawowi osi nowe kombi zapewnia swobodę na poziomie aut z wyższego segmentu.

Duża część wnętrza Vision O, w tym konsola środkowa, podłokietniki, deska rozdzielcza i kierownica, została wykończona materiałem Ultrasuede NU, w którego składzie 65 proc. stanowią składniki pochodzenia roślinnego. Powierzchnie spryskano przezroczystą warstwą z dodatkiem perłowego pigmentu, co nadaje im delikatny, zmienny odcień. Podłogę pokrywa materiał NABORE, wykonany ze skóry z odzysku.

Nowa Skoda Octavia kombi z bagażnikiem o rekordowej pojemności

Bagażnik nowego kombi Skody zapewnia ponad 650 litrów pojemności, to o 10 litrów więcej niż obecna Octavia kombi. Po złożeniu oparć powstaje 1700-litrowa ładownia. Znowu okazuje się, że nikt nie wymyślił nic większego w tej klasie. Dodatkowe rozwiązania to m.in.: przenośny głośnik Bluetooth, zintegrowana lodówka, cztery parasole czy czyścik do ekranów.

Niezwykłym rozwiązaniem jest asystent załadunku oparty na AI, który pomaga kierowcyzdalnie złożyć tylne siedzenia i przygotować przestrzeń bagażową do transportu dużych lub nieporęcznych przedmiotów. Również przez aplikację można przyciemnić szyby.

Nowa Skoda Octavia i rewolucja pod maską. Czesi reagują na zmiany

Nowa Skoda Octavia jako pierwsza z Grupy VW powstanie na najnowocześniejszej platformie SSP (Scalable Systems Platform), która zastąpi stosowaną dziś architekturę MEB. Producent zakłada, że będzie to pierwsze elektrycznym kombi w gamie marki. Przy czym nie wyklucza też innych rozwiązań.

– Przejście na napęd elektryczny nie zmaterializowało się tak szybko, jak oczekiwano. W nowej Octavii widzimy różne układy napędowe, zwłaszcza hybrydy typu plug-in – powiedział Klaus Zellmer, prezes zarządu Skoda Auto. – Razem z nową platformą chcemy pozostawić otwarte wszystkie możliwości – pod kątem wykonalności i złożoności, a także regulacji. Obecny kierunek polityki UE zakłada, że w 2035 roku nastąpi koniec silników spalinowych, co oznaczałoby, że nowa Octavia będzie wyłącznie elektryczna. Jednak nauczyliśmy się, że musimy pozostać otwarci na różne scenariusze i robić to, czego chcą nasi klienci. Pierwsza zasada każdego biznesu brzmi: jeśli robisz to, czego chcą twoi klienci, odniesiesz sukces – skwitował.

Cena? Platforma SSP ma wpłynąć na koszty. Oczekuje się, że wydatki inwestycyjne i badawczo-rozwojowe zostaną zmniejszone o około 30 proc. w porównaniu z MEB. Co w przypadku większości modeli elektrycznych powinno dać marżę na poziomie odpowiedników napędzanych silnikami spalinowymi. SSP pozwoli też na dowolną konfigurację napędów i stosowanie akumulatorów zgodnych z potrzebami każdej marki Grupy VW. Przejście na SSP kierowcy mają odczuć w radykalnej poprawie zasięgu, wydajności, mocy i przystępności cenowej na poziomie samochodów spalinowych.

Ile kosztuje nowa Skoda Octavia? Cena to będzie sensacja

Teraz wystarczy połączyć kropki i wychodzi, że nowa Skoda Octavia Combi zyska innowacyjne zarządzanie akumulatorem i ładowaniem z technologią 800 V. A to zapewni uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w zaledwie 12 minut – w porównaniu z około 30 min. w przypadku obecnego Enyaqa.

Kolejnym istotnym ulepszeniem w erze SSP będzie nowe oprogramowanie, które umożliwi m.in. autonomiczną jazdę 4. poziomu (bez rąk na kierownicy). I przy tych fajerwerkach nowa Skoda Octavia kombi ma być w cenie spalinowego odpowiednika. Dziś Octavia kombi z silnikiem benzynowym 1.5 TSI kosztuje od 112 400 zł.