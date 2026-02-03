Kto musi płacić abonament RTV za radio w samochodzie?

Opłatą za używanie radioodbiornika domowego czy samochodowego jest obciążony jego właściciel. Stąd w przypadku auta w leasingu lub najmie ten obowiązek spada na firmę, od której jako użytkownik wynajmujemy pojazd. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i posiadasz samochód zarejestrowany na firmę, masz obowiązek opłacenia abonamentu za każdy odbiornik. W biznesie nie obowiązuje zasada "jednej opłaty" – płacisz za każde radio w biurze oraz za każde radio w służbowym aucie.

Z kolei osoby prywatne, które opłacają abonament za radio w domu nie muszą ponosić osobnego kosztu za odbiornik samochodowy (czy też komputery, telefony, tablety i inne urządzenia elektroniczne). Obowiązek rejestracji w urzędzie pocztowym jest jeden na gospodarstwo domowe i jedna opłata abonamentowa. Warto pamiętać, że korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej czy cyfrowej nie zwalnia z płatności - obowiązek opłaty abonamentu RTV powstaje już w momencie posiadania urządzenia zdolnego do odbioru sygnału. Jeśli jednak jakimś cudem kontroler z Poczty Polskiej udowodni, że mimo braku radia w mieszkaniu, mamy radio w aucie wówczas nie ma zmiłuj, trzeba płacić. Ile?

Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku?

Z nowego rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na 2026 rok wynika, że właściciel samochodu za jeden miesiąc korzystania z radia musi wnieść opłatę w wysokości 9,50 zł – rocznie zapłaci 114 zł (9,50 zł x 12 miesięcy). Jeśli jednak ktoś zdecyduje się opłacić abonament z góry, na dłuższy okres to może liczyć na zniżkę – maksymalny rabat to 10% przy płatności za cały rok, czyli 102,60 zł.

Opłata za korzystanie z TV (i radia) to stawka na poziomie 30,50 zł (było 27,30 zł). Rocznie do zapłaty jest 329,40 zł (po odliczeniu 10% zniżki). Bez zniżki opłata za 12 miesięcy wyniesie 366 zł.

Rodzaj odbiornika Opłata miesięczna Opłata roczna (bez zniżki) Opłata roczna (ze zniżką 10%) Tylko radio 9,50 zł 114 zł 102,60 zł TV lub TV + radio 30,50 zł 366 zł 329,40 zł

Do kiedy trzeba zapłacić abonament RTV i jaka jest kara za unikanie obowiązku?

Abonament RTV należy opłacać do 25. dnia każdego miesiąca. Czyli aktualnie do 25 lutego. Kara z brak opłaty za abonament RTV w przypadku radia to 30-krotność opłaty miesięcznej, czyli 285 zł. Nieopłacenie abonamentu na odbiornik telewizyjny kosztuje prawie 920 zł. Do kar doliczana jest też stawka za zaległe miesiące, co potrafi znacznie podnieść całą kwotę. Warto również wiedzieć, że zadłużenie z tytułu opłat abonamentowych przedawniają się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

285 zł – to opłata karna za niepłacenie abonamentu RTV w przypadku radia,

920 zł – jeśli w opłacie abonamentowej podlega radio i telewizor.

Procedura wezwania do zapłaty. Czy skarbówka może zająć emeryturę lub pensję?

Według danych KRRiT, zaledwie 1/3 zobowiązanych osób regularnie opłaca abonament. Niskie statystyki nie oznaczają jednak bezkarności – system egzekwowania należności stał się w ostatnich latach znacznie skuteczniejszy. Jeśli zalegasz z opłatami, musisz liczyć się z otrzymaniem oficjalnego upomnienia z Poczty Polskiej. Od momentu doręczenia pisma jest 7 dni na uregulowanie długu wraz z odsetkami.

Co grozi za ignorowanie wezwań? Brak wpłaty w terminie oraz brak reakcji na korespondencję uruchamia machinę urzędową, która zazwyczaj przebiega według następującego schematu:

Wystawienie tytułu wykonawczego: Poczta Polska przekazuje sprawę do właściwego Urzędu Skarbowego. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego: Skarbówka przejmuje proces odzyskiwania środków. Zajęcie środków: Poborca skarbowy ma prawo zająć należność z: emerytury lub renty, pensji, nadpłaty podatku dochodowego (zwrotu z PIT) czy rachunku bankowego.

Dlaczego kontrolerzy robią zdjęcia samochodów?

Pracownicy Poczty Polskiej mają prawo sprawdzać odbiorniki. Kontroler musi okazać legitymację i upoważnienie, ale nie może wejść do lokalu bez zgody jego właściciela. Ma jednak prawo poprosić o potwierdzenie rejestracji odbiornika lub wypisać wezwanie do uregulowania zaległych należności. Przy czym zgodnie z wyrokiem NSA, kontroler musi stwierdzić obecność urządzenia i jego zdolność do natychmiastowego odbioru programu.

W przypadku aut, kontrolerzy coraz częściej dokumentują posiadanie radia fotografią. Zdjęcie radioodbiornika przez szybę auta ma stanowić dowód w postępowaniu, niemal tak samo jak zdjęcie od straży miejskiej za brak biletu parkingowego.

Kto jest zwolniony z opłaty abonamentu RTV?

Nie każdy musi płacić. Z abonamentu RTV zwolnione są m.in.:

Osoby, które ukończyły 75. rok życia,

Osoby zaliczone są do I grupy inwalidzkiej,

Osoby całkowicie niezdolne do pracy,

Osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia,

W urzędzie Poczty Polskiej należy przedstawić dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia z abonamentu RTV i dowód osobisty. Do tego trzeba złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych.

Pożar i samochody na złom? Abonament i tak musisz zapłacić

O tym, że system nie wybacza błędów, przekonała się właścicielka firmy transportowej. Utrzymywała, że jej auta trafiły na złom lub zostały sprzedane w 2015 roku, ale nie wyrejestrowała ona odbiorników na poczcie. Co więcej, dokumentacja firmy spłonęła w pożarze w 2018 roku. Sąd (WSA w Gliwicach) był nieubłagany, a wyrok brzmi:

Zezłomowanie pojazdów lub ich sprzedaż nie powoduje automatycznego wyrejestrowania odbiorników. Dowodem ustania obowiązku ponoszenia opłat abonamentowych jest dowód wyrejestrowania odbiorników radiofonicznych, stąd wyłączona jest możliwość dowodzenia tej okoliczności za pomocą innych środków dowodowych, w tym za pomocą dowodów z zeznań świadków na okoliczność potwierdzenia zbycia bądź zezłomowania pojazdów. Tymczasem z akt sprawy wynika, że Skarżąca, posługując się numerem identyfikacyjnym [...], jaki widnieje na zawiadomieniu o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego, dopiero 17 marca 2023 r. dokonała formalności wyrejestrowania odbiorników radiofonicznych. Przez wzgląd na powyższe zarzuty skargi należało uznać za bezzasadne.

Wniosek? Jeśli sprzedajesz auto firmowe lub oddajesz je do kasacji, to pierwszym krokiem powinna być wizyta na poczcie i formalne wyrejestrowanie radia.