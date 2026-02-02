W skrócie:

Koniec serii obniżek: Analitycy zapowiadają, że od poniedziałku 2 lutego dobra passa dla kierowców się kończy, a ceny na pylonach zaczną rosnąć.

Nowe stawki na stacjach: Benzyna 95 może kosztować do 5,64 zł/l, a olej napędowy przebije barierę 6 zł/l.

Niepokój na świecie: Głównym powodem droższej ropy jest napięcie wokół Iranu i ryzyko blokady strategicznej Cieśniny Ormuz.

Ostatnia szansa na rabat: Mimo podwyżek, na wybranych stacjach wciąż trwają promocje na ferie – paliwo można kupić nawet o 50 gr taniej.

Koniec taryfy ulgowej. Dlaczego paliwo nagle drożeje?

Ceny paliw na stacjach w Polsce przez ostatnie tygodnie rozpieszczały kierowców. Niestety analitycy e-petrol.pl ostrzegają: drożejąca na światowych giełdach ropa naftowa może już niedługo przerwać obniżkową serię.

– Obniżka na stacjach, z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnim tygodniu stycznia, może być zaskoczeniem. Tłumaczy ją jedynie rezygnacja operatorów rynku detalicznego z części marży, bo w hurcie od połowy miesiąca obserwowaliśmy nieznaczne podwyżki. Na początku lutego możemy zobaczyć koniec wielotygodniowej spadkowej serii na stacjach– zauważają eksperci.

Prognozy na luty: Ile zapłacimy za 95, diesla i LPG?

Od poniedziałku 2 lutego analitycy zapowiadają kres obniżek. Jak realnie zmienią się koszty tankowania w nadchodzącym tygodniu?

Benzyna 95 będzie kosztować więcej i w przedziale 5,53-5,64 zł/l,

będzie kosztować więcej i w przedziale Diesel , czyli olej napędowy to również wyższy wydatek 5,90-6,01 zł/l

, czyli olej napędowy to również wyższy wydatek Gaz LPG także zdrożeje do poziomu 2,65-2,72 zł/l

Obecnie benzyna 95 kosztuje średnio 5,59 zł/l i jest o 5 groszy tańsza niż przed tygodniem. Diesel po 5-groszowej obniżce to 5,93 zł za litr. Gaz LPG potaniał o 1 grosz do 2,67 zł/l.

Paliwo tańsze nawet o 50 groszy. Oto lista aktualnych promocji

Za drogo? Dobra informacja jest taka, że część koncernów prowadzi akcje rabatowe na czas ferii zimowych. Promocje potrwają do 1 marca 2026. Dlatego kierowcy mają szansę na oszczędności.

Circle K : Sieć udostępniła pakiet nagród w aplikacji. Można odebrać rabat 50 gr/l na paliwa premium miles+ lub 30 gr/l na paliwa standardowe. Dodatkowo dostępne są zniżki na myjnię (nawet 46 zł oszczędności) i darmowa kawa.

: Sieć udostępniła pakiet nagród w aplikacji. Można odebrać na paliwa premium miles+ lub 30 gr/l na paliwa standardowe. Dodatkowo dostępne są zniżki na myjnię (nawet 46 zł oszczędności) i darmowa kawa. MOL: W aplikacji MOL Move czekają trzy kupony. Standardowa zniżka to 20-30 gr/l na benzynę i diesla oraz 15 gr/l na LPG. Wyższy rabat przysługuje przy połączeniu tankowania z zakupem przekąski (kawa lub hot-dog).

Dlaczego ropa drożeje? Widmo wojny wisi nad Cieśniną Ormuz

Sytuacja na rynkach światowych pozostaje napięta, głównie przez niepokoje w Iranie i ryzyko zakłóceń transportu w strategicznej Cieśninie Ormuz, co bezpośrednio przekłada się na nerwowość przy dystrybutorach – zauważają analitycy e-petrol.

Oliwy do ognia dolał Teheran, zapowiadając ćwiczenia wojskowe i czasowe zamknięcie Cieśniny Ormuz (1-2 lutego). To nie są przelewki – przez ten wąski przesmyk przepływa aż 20% światowej ropy i co trzecia dostawa gazu LNG. Nawet dwa dni blokady to dla globalnej gospodarki ogromny problem. Sytuacja jest napięta, bo:

W pobliżu Iranu stacjonuje już około 10 amerykańskich okrętów.

W powietrzu widać wzmożony ruch latających cystern, co sugeruje przygotowania do akcji militarnej.

Donald Trump zaostrza retorykę, domagając się od Iranu natychmiastowego zamknięcia programu nuklearnego.

Chociaż Iran wydaje się odległy, to każda iskra w Cieśninie Ormuz sprawia, że polscy właściciele stacji muszą kupować paliwo drożej w hurtowniach. Ostatecznie kierowcy odczuwają to przy dystrybutorach już kilka dni później.