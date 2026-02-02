W skrócie:
Koniec serii obniżek: Analitycy zapowiadają, że od poniedziałku 2 lutego dobra passa dla kierowców się kończy, a ceny na pylonach zaczną rosnąć.
Nowe stawki na stacjach: Benzyna 95 może kosztować do 5,64 zł/l, a olej napędowy przebije barierę 6 zł/l.
Niepokój na świecie: Głównym powodem droższej ropy jest napięcie wokół Iranu i ryzyko blokady strategicznej Cieśniny Ormuz.
Ostatnia szansa na rabat: Mimo podwyżek, na wybranych stacjach wciąż trwają promocje na ferie – paliwo można kupić nawet o 50 gr taniej.
Koniec taryfy ulgowej. Dlaczego paliwo nagle drożeje?
Ceny paliw na stacjach w Polsce przez ostatnie tygodnie rozpieszczały kierowców. Niestety analitycy e-petrol.pl ostrzegają: drożejąca na światowych giełdach ropa naftowa może już niedługo przerwać obniżkową serię.
– Obniżka na stacjach, z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnim tygodniu stycznia, może być zaskoczeniem. Tłumaczy ją jedynie rezygnacja operatorów rynku detalicznego z części marży, bo w hurcie od połowy miesiąca obserwowaliśmy nieznaczne podwyżki. Na początku lutego możemy zobaczyć koniec wielotygodniowej spadkowej serii na stacjach– zauważają eksperci.
Prognozy na luty: Ile zapłacimy za 95, diesla i LPG?
Od poniedziałku 2 lutego analitycy zapowiadają kres obniżek. Jak realnie zmienią się koszty tankowania w nadchodzącym tygodniu?
- Benzyna 95 będzie kosztować więcej i w przedziale 5,53-5,64 zł/l,
- Diesel, czyli olej napędowy to również wyższy wydatek 5,90-6,01 zł/l
- Gaz LPG także zdrożeje do poziomu 2,65-2,72 zł/l
Obecnie benzyna 95 kosztuje średnio 5,59 zł/l i jest o 5 groszy tańsza niż przed tygodniem. Diesel po 5-groszowej obniżce to 5,93 zł za litr. Gaz LPG potaniał o 1 grosz do 2,67 zł/l.
Paliwo tańsze nawet o 50 groszy. Oto lista aktualnych promocji
Za drogo? Dobra informacja jest taka, że część koncernów prowadzi akcje rabatowe na czas ferii zimowych. Promocje potrwają do 1 marca 2026. Dlatego kierowcy mają szansę na oszczędności.
- Circle K: Sieć udostępniła pakiet nagród w aplikacji. Można odebrać rabat 50 gr/l na paliwa premium miles+ lub 30 gr/l na paliwa standardowe. Dodatkowo dostępne są zniżki na myjnię (nawet 46 zł oszczędności) i darmowa kawa.
- MOL: W aplikacji MOL Move czekają trzy kupony. Standardowa zniżka to 20-30 gr/l na benzynę i diesla oraz 15 gr/l na LPG. Wyższy rabat przysługuje przy połączeniu tankowania z zakupem przekąski (kawa lub hot-dog).
Dlaczego ropa drożeje? Widmo wojny wisi nad Cieśniną Ormuz
Sytuacja na rynkach światowych pozostaje napięta, głównie przez niepokoje w Iranie i ryzyko zakłóceń transportu w strategicznej Cieśninie Ormuz, co bezpośrednio przekłada się na nerwowość przy dystrybutorach – zauważają analitycy e-petrol.
Oliwy do ognia dolał Teheran, zapowiadając ćwiczenia wojskowe i czasowe zamknięcie Cieśniny Ormuz (1-2 lutego). To nie są przelewki – przez ten wąski przesmyk przepływa aż 20% światowej ropy i co trzecia dostawa gazu LNG. Nawet dwa dni blokady to dla globalnej gospodarki ogromny problem. Sytuacja jest napięta, bo:
- W pobliżu Iranu stacjonuje już około 10 amerykańskich okrętów.
- W powietrzu widać wzmożony ruch latających cystern, co sugeruje przygotowania do akcji militarnej.
- Donald Trump zaostrza retorykę, domagając się od Iranu natychmiastowego zamknięcia programu nuklearnego.
Chociaż Iran wydaje się odległy, to każda iskra w Cieśninie Ormuz sprawia, że polscy właściciele stacji muszą kupować paliwo drożej w hurtowniach. Ostatecznie kierowcy odczuwają to przy dystrybutorach już kilka dni później.
