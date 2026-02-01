Co musisz wiedzieć o zmianach od 1 lutego?

Dla kogo podwyżki? Nowe stawki i opłaty uderzą w pojazdy o masie powyżej 3,5 tony – dotyczy to nie tylko ciężarówek, ale też dużych kamperów oraz aut osobowych z przyczepami.

Nowe stawki i opłaty uderzą w pojazdy o masie powyżej 3,5 tony – dotyczy to nie tylko ciężarówek, ale też Większa sieć dróg: System e-TOLL rozszerza się o 645 km nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych (m.in. na trasach A1, A2, S3 czy S7).

System e-TOLL rozszerza się o autostrad i dróg ekspresowych (m.in. na trasach A1, A2, S3 czy S7). Jaki wzrost kosztów? Bazowe stawki opłat idą w górę nawet o 40 proc. , co rząd tłumaczy koniecznością finansowania nowych inwestycji i walką z zanieczyszczeniem środowiska.

Bazowe stawki opłat idą w górę nawet o , co rząd tłumaczy koniecznością finansowania nowych inwestycji i walką z zanieczyszczeniem środowiska. Kary z automatu: System kamer i inteligentne radiowozy ITD potrafią wykryć brak opłaty nawet przy prędkości 250 km/h. Za błąd grozi mandat w wysokości 1500 zł.

Dlaczego płacimy więcej? Rząd łata dziurę w funduszu drogowym

Klamka zapadła. Właśnie dziś, 1 lutego 2026 roku, weszło w życie nowe rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury, które wywraca do góry nogami dotychczasowe plany podróży wielu kierowców. Do tej pory płatna sieć w Polsce liczyła 5225 km, ale to już przeszłość. Zgodnie z nowymi przepisami system e-TOLL rozlewa się na kolejne trasy i myto obejmie od dziś dodatkowe 645 km autostrad i dróg ekspresowych zarządzanych przez GDDKiA. Łącznie płatna sieć urośnie do niemal 5900 km dróg.

To jednak nie koniec złych wiadomości dla portfela. Nowe przepisy to nie tylko więcej płatnych kilometrów, ale i wyższa stawka. Od dziś obowiązuje nowa, droższa taryfa. Dlaczego rząd wyciąga rękę po pieniądze?

Miliardy z kieszeni kierowców. Resort infrastruktury tłumaczy podwyżki

Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy, że wcześniejsze stawki, które waloryzowano od 2022 roku zgodnie z inflacją, nie wystarczały na finansowanie inwestycji drogowych. –W wyniku wejścia w życie rozporządzenia wzrosną przychody Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu opłaty elektronicznej, dzięki czemu nie będzie konieczności zaciągania nowego długu na sfinansowanie zaplanowanych inwestycji na drogach krajowych – uzasadnia resort. Czyli nowe i wyższe opłaty drogowe mają przynieść zastrzyk gotówki. Ministerstwo szacuje, że w 2026 roku wpływy z myta wzrosną o 2,7 mld zł, osiągając łącznie poziom 6,7 mld zł.

– Zmiana wysokości stawek opłaty elektronicznej ma zatem na celu pozyskanie dodatkowych środków na rozwój infrastruktury, dalsze ograniczanie zanieczyszczania środowiska (pojazdy najbardziej zanieczyszczające ponoszą najwyższy koszt z korzystania z infrastruktury), dopasowanie stawek obowiązujących dla tranzytu do stawek w krajach UE – tłumaczy Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury.

Masz kampera lub przyczepę? Możesz zapłacić jak za 40-tonowego TIR-a

Nowe opłaty drogowe obejmą pojazdy o masie powyżej 3,5 tony. To oznacza, że kierowcy aut osobowych i motocykli za użytkowanie dotychczas bezpłatnych autostrad i ekspresówek zarządzanych przez GDDKiA dalej nie będą musieli płacić.

Opłat nie unikną samochody ciężarowe. Także użytkownik autobusu, niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej, będzie musiał płacić. Konieczność uiszczenia daniny dotknie również kierowców podróżujących kamperami –mowa o większych pojazdach wymagających prawa jazdy kat. C. Auta o DMC większej niż 3,5 t (np. Volkswagen Grand California 680) obejmą zmiany w przepisach dotyczących opłat. Wśród pojazdów obłożonych obowiązkiem opłaty mogą się także znaleźć samochody osobowe ciągnące przyczepę, jeśli łączna dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu przekracza 3,5 tony.

W toku konsultacji publicznych kierowcy zawracali MI uwagę na nierówne traktowania np. samochodów z przyczepą kempingową. – Nie jest prawdą, że stawki w Polsce są niższe niż w Europie. Może dotyczy to ciężarówek, ale dlaczego jako właściciel przyczepy kempingowej (zestaw 3520 kg) mam płacić za przejazd jak 40-tonowy TIR? W krajach takich jak Czechy czy Austria wykupuję winietę wartą z 10 euro i jeżdżę ile chcę. Dlaczego w moim kraju mam być traktowany jak bogacz, który za przejechanie trasy 100 km ma płacić ponad 50 zł + paliwo na tej trasie? – czytamy w raporcie.

Resort stwierdził, że dostrzega problematykę objęcia opłatą elektroniczną zespołów pojazdów, składających się z samochodu oraz przyczepy lub naczepy, które łącznie posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3,5 tony. – Trwają prace nad zaadresowaniem tego problemu w ramach nadchodzącej nowelizacji ustawy – wskazało MI.

Od 1 lutego 40 proc. w górę: Oto nowe stawki e-TOOL

Opłaty wzrosną do 40 proc. Nowe stawki obowiązujące od 1 lutego 2026 wyglądają następująco:

Kategoria pojazdu Stawka obecnie Stawka od 01.02.2026 Zmiana Ciężarówka (Euro 6) 0,40 zł/km 0,56 zł/km +40% Autobus 0,38 zł/km 0,41 zł/km +8% Kamper (bus > 3,5 t DMC) 0,37 zł/km 0,41 zł/km +11%

Pełny taryfikator opłat ważny od 1 lutego 2026

W przypadku pojazdów starszych stawki będą odpowiednio wyższe. Oto jak wyglądają opłaty za 1 km w zależności od normy spalin:

Kategoria pojazdu max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 i 6 Pojazdy 3,5 t – 12 t (w tym kampery) 0,80 zł/km 0,70 zł/km 0,58 zł/km 0,41 zł/km Pojazdy powyżej 12 t (ciężarówki) 1,07 zł/km 0,93 zł/km 0,75 zł/km 0,56 zł/km Autobusy (niezależnie od masy) 0,80 zł/km 0,70 zł/km 0,58 zł/km 0,41 zł/km

W ocenie ministerstwa nowa stawka i tak będzie niższa niż w innych państwach europejskich. Przykładowo: Czechy – 1 zł, Słowacja – 1,14 zł, Niemcy – 1,48 zł, Austria – 2,25 zł, Węgry – 2,28 zł do 2,42 zł.

System nie przegapi nikogo. Niewidzialne radiowozy i skanowanie przy 250 km/h

Co stanie się jeśli ktoś nie zapłaci? Fiskus ma skuteczne narzędzia do automatycznej kontroli uiszczenia opłaty za przejazd. Wśród nich jest flota radiowozów GITD (część nieoznakowana) wyposażonych w nowoczesne kamery i czujniki wbudowane w "koguta" na dachu. Dzięki systemowi rozpoznawania tablic rejestracyjnych współpracującemu z urządzeniami zainstalowanymi w autach inspektorzy w czasie rzeczywistym kontrolują czy uiszczono opłatę elektroniczną za korzystanie z dróg.

Skuteczność sprzętu producent określa na poziomie powyżej 98 proc. Wśród jego możliwości jest m.in. identyfikacja kategorii pojazdu po gabarycie i kształtach. Do tego rozwiązanie umożliwi kontrolę nocą, w dodatku zarówno statyczną (auto zaparkowane przy trasie) jak i dynamiczną – odczyt tablic rejestracyjnych nawet do prędkości względnej 250 km/h. Zestaw kamer w trakcie jazdy potrafi kontrolować pasy ruchu po obu stronach przemieszczającego się radiowozu.

Bat na kierowców: Za jeden błąd mandat 1500 zł

Naruszenie przepisów związanych z e-TOLL oznacza kary. Przykładowo za brak opłaty czy wprowadzenie błędnych danych grozi mandat od 250 do 1500 zł. Przy czym w ciągu doby może zostać nałożona jedna kara za konkretne naruszenie. ITD może ukarać również za:

Zakryte lub ozdobione tablice rejestracyjne lub tablice z ograniczoną czytelnością oraz tablice umieszczone w innych miejscach niż do tego przeznaczonych.

lub tablice z ograniczoną czytelnością oraz tablice umieszczone w innych miejscach niż do tego przeznaczonych. Nieprawidłowo funkcjonujący ZSL lub OBU lub urządzenie mobilne wraz z oprogramowaniem.

Brak numeru referencyjnego urządzenia do przekazywania danych służących do naliczania opłaty za przejazd.

W przypadku stwierdzenia przerwy trwającej dłużej niż 15 minut w nadawaniu sygnału pozycjonowania satelitarnego lub transmisji danych.

Klucz do uniknięcia kary ukryty w dowodzie. Sprawdź jedną rubrykę

Wiele osób nie ma pewności, czy ich pojazd lub zestaw mieści się w "bezpiecznym" limicie do 3,5 tony. Wszystkie potrzebne dane znajdują się w dowodzie rejestracyjnym.

1. Sprawdź pole F.2 w dowodzie rejestracyjnym

Kluczowym parametrem jest Dopuszczalna Masa Całkowita (DMC). Znajdziesz ją pod kodem F.2:

Samodzielny pojazd (kamper, bus): Jeśli w polu F.2 widnieje wartość większa niż 3500 kg, musisz zarejestrować się w e-TOLL i płacić za przejazdy.

Przykład: Popularne duże kampery (np. na podwoziu powyżej 3,5 t) wymagają już kategorii prawa jazdy C i automatycznie podlegają pod myto.

2. Samochód osobowy z przyczepą, czyli zestaw

Tu kierowcy najczęściej popełniają błąd, myśląc, że skoro jadą samochodem osobowym, to są zwolnieni z opłat. W przypadku zestawu liczy się suma DMC obu pojazdów:

DMC samochodu (F.2) + DMC przyczepy (F.2) = masa zestawu.

Jeśli wynik przekracza 3500 kg, wówczas zestaw staje się "pojazdem ciężkim" w świetle przepisów o e-TOLL.

Ważne: Nie liczy się to, ile pojazd faktycznie waży w danej chwili (np. czy przyczepa jest pusta). Decydują wyłącznie wartości wpisane w dowody rejestracyjne.

3. Pułapka B96 i prawo jazdy kategorii B

Nawet jeśli kierowca posiada uprawnienia B96 (pozwalające prowadzić zestaw do 4,25 t) lub kategorię B+E, to nie zwalnia z opłaty drogowej. Uprawnienia do kierowania to przepisy o ruchu drogowym, natomiast e-TOLL to przepisy o finansowaniu infrastruktury – każda kombinacja powyżej 3,5 t DMC musi płacić.

Co zrobić, żeby nie dostać kary? Oto 3 kroki dla kierowców

System e-TOLL opiera się na technologii pozycjonowania satelitarnego, co oznacza, że kamery i radiowozy ITD (Inspekcji Transportu Drogowego) wiedzą o obecności kierowcy na płatnym odcinku w ułamku sekundy. Aby uniknąć 1500 zł kary:

Sprawdź masę całkowitą (DMC): Zajrzyj do dowodu rejestracyjnego swojego auta i przyczepy. Jeśli suma pozycji F.2 przekracza 3500 kg, musisz płacić.

Zajrzyj do dowodu rejestracyjnego swojego auta i przyczepy. Jeśli suma pozycji przekracza 3500 kg, musisz płacić. Doładuj konto e-TOLL: Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z aplikacji mobilnej lub urządzenia pokładowego w trybie przedpłaty (pre-paid).

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z aplikacji mobilnej lub urządzenia pokładowego w trybie przedpłaty (pre-paid). Aktywuj powiadomienia: Ustaw alarm w aplikacji, który poinformuje o niskim stanie środków – to właśnie "puste" konto jest najczęstszą przyczyną kar nakładanych z automatu.

Mapa płatnych odcinków 2026. Tu e-TOLL naliczy opłatę (PEŁNA LISTA)

Przewidziane w nowym rozporządzeniu rozszerzenie sieci dróg płatnych obejmie ok. 645 km autostrad, dróg ekspresowych i wybranych dróg krajowych. Opłaty obejmą następujące odcinki:

Autostrada A1: Toruń Południe – Gorzyczki (granica z Czechami);

Toruń Południe – Gorzyczki (granica z Czechami); A2 : Modła Królewska (k. Konina) – Konotopa (Warszawa) oraz Lubelska – Siedlce Południe;

: Modła Królewska (k. Konina) – Konotopa (Warszawa) oraz Lubelska – Siedlce Południe; A4 : Zgorzelec (granica z Niemcami) – Murckowska (Katowice) oraz Balice I (Kraków) – Korczowa (granica z Ukrainą);

: Zgorzelec (granica z Niemcami) – Murckowska (Katowice) oraz Balice I (Kraków) – Korczowa (granica z Ukrainą); A6 : Kołbaskowo (granica z Niemcami) – Szczecin Dąbie;

: Kołbaskowo (granica z Niemcami) – Szczecin Dąbie; A8 : Autostradowa Obwodnica Wrocławia (Wrocław Południe – Wrocław Psie Pole);

: Autostradowa Obwodnica Wrocławia (Wrocław Południe – Wrocław Psie Pole); A18: Olszyna (granica z Niemcami) – Krzyżowa;

Droga ekspresowa S1: Pyrzowice – Tychy; Bielsko-Biała – Węgierska Górka; Milówka – Zwardoń;

Pyrzowice – Tychy; Bielsko-Biała – Węgierska Górka; Milówka – Zwardoń; S2: Południowa Obwodnica Warszawy (Konotopa – Lubelska);

S3: Świnoujście – Dargobądz; Parłówko – Szczecin; Klucz – Lubawka (granica z Czechami);

S5: Ostróda; Nowe Marzy – Nagradowice; Poznań Zachód – Wrocław Północ;

S6: Goleniów – Sianów; Bożepole Wielkie – Rusocin (obwodnica Trójmiasta);

S7: Odcinki od Gdyni przez Gdańsk, Warszawę, aż do granicy z m. Kraków oraz Myślenice – Zabornia;

S8: Wrocław – Łódź; Piotrków Trybunalski – Warszawa (Opacz); Warszawa (Konotopa) – Choroszcz (k. Białegostoku);

S10: Szczecin – Stargard; Wałcz; obwodnica Bydgoszczy; Toruń Zachód – Toruń Południe;

S11: Koszalin – Bobolice; Szczecinek; obwodnica Poznania; Jarocin; Ostrów Wlkp.; Kępno;

S12: Leokadiów – Piaski Wschód (trasa k. Lublina);

S14: Obwodnica Łodzi i Pabianic (Emilia – Róża);

S17: Warszawa Wschód – Kurów Zachód; obwodnica Tomaszowa Lubelskiego;

S19: Lublin – Rzeszów; obwodnica Rzeszowa;

S61: Via Baltica (Budzisko – Kolno; Łomża – Ostrów Mazowiecka);

S16 (Olsztyn, Ełk);

S22 (Elbląg – Grzechotki);

S51 (Olsztynek – Olsztyn);

S52 (Cieszyn – Bielsko-Biała; obwodnica Krakowa);

S74 (Kielce);

S79 (Warszawa Lotnisko).

Droga krajowa DK7: Płońsk – Warszawa; Kraków – Myślenice;

Płońsk – Warszawa; Kraków – Myślenice; DK8: Raczki – Augustów;

DK12: Tuszyn – Piotrków Trybunalski – Sulejów;

DK50: "Obwodnica Warszawy" (Kuznocin – Regut; Grębiszew – Łochów; Jasiorówka – Brok);

DK91: Rusocin – Nowe Marzy; Świecie – Toruń; Piotrków Trybunalski – Częstochowa – Podwarpie;

DK92: Trasa alternatywna do A2 na odcinkach od granicy państwa przez Poznań i Konin aż do Warszawy;

DK94: Dąbrowa Górnicza – Kraków (Modlniczka); Rzeszów – Jarosław.

DK24 (Skwierzyna – Pniewy);

DK44 (Mikołów);

DK77 (Jarosław – Przemyśl);

DK79 (Jaworzno – Kraków);

DK81 (Katowice – Żory – Skoczów);

DK90 (Jeleń – Baldram).

Nowa mapa płatnych dróg w Polsce od 1 lutego 2026