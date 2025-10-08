Nowa Skoda Fabia 130 wjeżdża na rynek. Czesi zaszaleli na urodziny

Skoda Fabia zadebiutowała w 1999 roku. To był strzał w dziesiątkę. Zgrabna sylwetka, Styl i technika natychmiast przypadły kierowcom do gustu. Do dziś na drogi wyjechało ponad 5 mln sztuk czterech generacji tego auta.

Fabia w nowej odsłonie to popis inżynierów na 130. urodziny czeskiej marki. Wykonali kawał dobrej roboty. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Tak wygląda nowa Skoda Fabia 130. Standard to reflektory Bi-LED

Nowa Skoda Fabia 130 Sport stylistycznie zauważalnie różni się od zwykłych wersji. Bardziej agresywny wygląd zapewniają błyszczące czernią dodatki m.in. przedni spojler, tylny spojler dachowy oraz dyfuzor. Standard to reflektory Bi-LED z ciemnymi kloszami lamp. Tył samochodu zdobi czarny pas, inspirowany rajdową Fabią Rally2. Podwójne końcówki układu wydechowego wystają spod dyfuzora. Nowa Fabia jest dostępna w czterech kolorach: białym, czerwonym, niebieskim i czarnym.

Wnętrze na bogato

W kabinie witają elektrycznie regulowane sportowe fotele z podparciem bocznym. Do tego trójramienna, wielofunkcyjna kierownica, stalowe nakładki na pedały, czarne aluminiowe listwy progowe oraz srebrne wstawki dekoracyjne na desce rozdzielczej i klamkach drzwi. Standardem jest wirtualny kokpit, czyli 10-calowy wyświetlacz zamiast analogowych zegarów. Ekran stacji multimedialnej ma 9 cali.

Nowa Skoda Fabia jest najszybsza w historii. Silnik 1.5 zadziwia

Wreszcie napęd. Nowa Skoda Fabia 130 dostała pod maskę wzmocniony silnik 1.5 TSI EVO2. Inżynierowie zmodyfikowali m.in. kolektor dolotowy, tłumik drgań oraz wahacze aby dostosować jednostkę do wyższej mocy. Silnik oferuje większą dynamikę już od 3500 obr./min, a maksymalna moc prawie 180 KM (130 kW) jest dostępna od 5750 do 6000 obr./min.

Maksymalny moment obrotowy 250 Nm wkracza do roboty już od 1500 i trzyma się do 4000 obr./min. Także siedmiobiegowa skrzynia DSG otrzymała szereg usprawnień, w tym wyższe punkty zmiany przełożeń, żeby silnik mógł wkręcać się wyżej. Podwójne redukcje w trybie Sport zapewniają płynniejsze przełożenia. Zmienione ustawienia pracy przy hamowaniu pozwalają szybciej odzyskiwać prędkość np. na wyjściu z zakrętu. Efekt?

Nowa Skoda Fabia 130 od 0 do 100 km/h przyspiesza w 7,4 s (o 0,4 s szybciej niż w standardowej wersji Monte Carlo). Lepsza jest również elastyczność – zryw z 60 do 100 km/h trwa 3,8 s (wcześniej 4,1 s), a przyspieszenie 80–120 km/h 4,8 s (wcześniej 5,3 s). Prędkość maksymalna to aż 228 km/h, stąd jest to najszybsza seryjna Fabia w historii.

Sportowe zawieszenie to standard

System ASR można wyłączyć, by umożliwić kontrolowany poślizg. Wybór trybu ASR Sport + ESC Sport pozwala na większy poślizg kół (ESC interweniuje znacznie później). Standard to także sportowe zawieszenie obniżone o 15 mm i 18-calowe felgi aluminiowe.