Skoda pojawiła się na świecie w 1895 r., dlatego należy do grona pięciu marek samochodowych z najdłuższą historią. Właśnie 130 lat temu mechanik Vaclav Laurin i księgowy Vaclav Klement doszli do wniosku, że warto wejść do biznesu rowerowego. Po rowerach Slavia i motocyklach Laurin & Klement pierwszym samochodem zbudowanym w miejscowości Mlada Boleslav był Laurin & Klement Voiturette A z jednolitrowym, dwucylindrowym silnikiem V o mocy 7 KM. Pojazd poruszał się z maksymalną prędkością 40 km/h.

Dziś Skoda jest trzecią najpopularniejszą marką w Europie. W Polsce świętuje swoje 130-lecie, wprowadzając na rynek najpopularniejsze modele w wyjątkowych wersjach Edition 130. Jubileuszowa odsłona oferuje bogatsze wyposażenie w niższej cenie – w zależności od modelu można zaoszczędzić nawet 55 proc. wartości dodatkowych elementów. Ponadto na wszystkie konfiguracje obowiązują teraz duże rabaty połączone z atrakcyjnym finansowaniem. Na co mogą liczyć kierowcy?

Skoda Fabia Edition 130

Skoda Fabia w wersji Edition 130 staje się jeszcze bardziej funkcjonalna. Oprócz standardowego wyposażenia producent oferuje przednie czujniki parkowania, kamerę cofania oraz system bezkluczykowego dostępu Kessy Full, który pozwala na wygodne otwieranie i uruchamianie auta bez wyjmowania kluczyka z kieszeni czy torebki. Standardem są 15-calowe felgi aluminiowe Rotare. Wartość dodatkowego wyposażenia to 6100 zł, ale w Edition 130 dopłata wynosi jedynie 3900 zł – to oszczędność na poziomie 36 proc. Do tego można dostać nawet 6 tys. zł rabatu, zależnie od wersji silnika i wyposażenia.

Skoda Scala Edition 130

Kompaktowa Skoda Scala w wersji Edition 130 stawia na bezpieczeństwo i wygodę. Samochód zyskał pakiet Convenience Basic, który zapewnia alarm, system Safe, kamerę cofania, system Kessy Full oraz przednie czujniki parkowania. W zależności od wybranego trybu układu Driving Mode Select reakcje na gaz mogą być łagodne lub żwawe. Komfort w zimniejszych miesiącach zapewni pakiet Winter Premium, obejmujący podgrzewane przednie fotele, ogrzewaną kierownicę, elektrycznie podgrzewaną przednią szybę oraz wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy. Łączna wartość dodatkowego wyposażenia to 7050 zł, jednak w ramach Edition 130 dopłata wyniesie tylko 3950 zł – co oznacza 44 proc. rabatu od ceny katalogowej. Dodatkowo Scala jest objęta rabatem do 5 tys. zł.

Skoda Kamiq Edition 130

Jubileuszowa Skoda Kamiq Edition 130 również została doposażona w rozwiązania podnoszące wygodę codziennego użytkowania. Zimą idealnie sprawdzi się pakiet Winter Premium z podgrzewanymi przednimi fotelami oraz ogrzewaną szybą przednią, dzięki czemu można szybko usunąć lód i parę. Z kolei pakiet Light & View Basic dodaje praktyczne udogodnienia: asystenta świateł w deszczu, automatyczne światła LED z funkcją doświetlania zakrętów oraz tylne lampy LED. Cały zestaw wyceniono na 4600 zł, jednak w ramach Edition 130 wystarczy dopłacić 2500 zł. To oznacza 40 proc. oszczędności. Do tego Skoda Kamiq jest dostępna w cenie obniżonej nawet o 6 tys. zł.

Skoda Octavia Edition 130

Skoda Octavia w wersji Edition 130 Essence jest bogatsza o kamerę cofania, animowane tylne światła LED, przednie czujniki parkowania oraz dodatkowe schowki w bagażniku. Producent dodaje również rozbudowany pakiet Fleet, a w nim m.in. przedni podłokietnik, dodatkowe gniazda USB-C, zamykany schowek w konsoli centralnej oraz bezprzewodowe połączenie telefonu SmartLink. Wyposażenie kosztuje 7600 zł, ale w ramach Edition 130 wystarczy 3700 zł dopłaty – co daje 48 proc. oszczędności. Jeśli ktoś myśli o zakupie octavii, to wybór jubileuszowej wersji opłaca się znacznie bardziej.

Jeszcze większe korzyści finansowe i technologiczne oferuje Octavia Edition 130 Selection. W tej wersji standard został wzbogacony o reflektory LED Matrix z funkcją Corner, które zapewniają lepsze oświetlenie drogi i zwiększają bezpieczeństwo jazdy po zmroku, a także system spryskiwaczy reflektorów wraz z czujnikiem poziomu płynu. Skoda dodaje również przednie światła przeciwmgłowe LED z funkcją doświetlania zakrętów oraz adaptacyjny tempomat. W przypadku nadwozia Combi dochodzą specjalne zagłówki tylne z rozszerzonymi funkcjami, które wcześniej były dostępne wyłącznie w droższych pakietach. Łączna wartość tego wyposażenia to 7800 zł, ale w Edition 130 dopłata wynosi zaledwie 3800 zł, co daje 51 proc. oszczędności. Wszystkie wersje Octavii są teraz oferowane z rabatem sięgającym 14 tys. zł.

Skoda Karoq Edition 130

Skoda Karoq Edition 130 to SUV naszpikowany nowoczesną technologią. Standard jubileuszowej wersji obejmuje przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją wspomagania manewrowania, kamerę cofania oraz reflektory Full LED Matrix. Łączna wartość dodatkowego wyposażenia to 10 200 zł, jednak w ramach oferty Edition 130 kupujący dopłaci jedynie 6200 zł. Dlatego zaoszczędzi aż 4 tys. zł w stosunku do regularnego cennika. Ten rodzinny SUV jest także objęty rabatem do 6 tys. zł.

Skoda Kodiaq Edition 130

Skoda Kodiaq Edition 130 jest doposażona w pakiet Assisted Drive obejmujący adaptacyjny tempomat działający do prędkości 210 km/h, asystenta pasa ruchu Lane Assist oraz funkcje Emergency Assist i Traffic Jam Assist. Standard to także pakiet Light & View Basic z reflektorami Top LED Matrix, tylnymi światłami LED z animowanymi kierunkowskazami i efektowną czerwoną listwą świetlną. Według cennika taki zestaw kosztuje 10 150 zł, jednak w ramach Edition 130 wystarczy dopłacić 6700 zł, dlatego w kieszeni zostanie aż 34 proc. kwoty. Równocześnie Kodiaq jest dostępny z upustem do 10 tys. zł.

Skoda Superb Edition 130

Skoda Superb Edition 130 to w trzech słowach: komfort, bezpieczeństwo i oszczędność. Samochód w wersji liftback i kombi jest doposażony w zaawansowane reflektory Full LED Matrix oraz pakiet Assisted Drive Basic, czyli zestaw systemów wspierających kierowcę: adaptacyjny tempomat, Adaptive Lane Assist, Emergency Assist i Traffic Jam Assist. Normalnie za takie rozwiązania trzeba zapłacić 11 700 zł, jednak w jubileuszowej edycji wystarczy kwota 5150 zł, co oznacza aż 55 proc. rabatu. Ponadto Skoda Superb jest teraz oferowana z rabatem sięgającym 8 tys. zł.