Skoda świętuje 130. urodziny. Bogate wyposażenie w niższej cenie

Skoda pojawiła się na świecie 1895 roku, dlatego należy do grona pięciu marek samochodowych z najdłuższą historią. Właśnie 130 lat temu mechanik Vaclav Laurin i księgowy Vaclav Klement doszli do wniosku, że warto wejść w biznes rowerowy. Po rowerach Slavia i motocyklach Laurin & Klement pierwszym samochodem zbudowanym w miejscowości Mlada Boleslav był Laurin & Klement Voiturette A z jednolitrowym, dwucylindrowym silnikiem V o mocy 7 KM. Pojazd poruszał się z maksymalną prędkością 40 km/h.

Dziś Skoda jest trzecią najpopularniejsza marką wEuropie. W Polsce świętuje swoje 130-lecie i wprowadza na rynek najpopularniejsze modele w specjalnych wersjach Edition 130. Jubileuszowa auta oferują bogatsze wyposażenie w niższej cenie – w zależności od modelu można zaoszczędzić nawet 55 proc. wartości dodatkowych elementów. Do tego na wszystkie konfiguracje obowiązują teraz duże rabaty połączone z atrakcyjnym finansowaniem. Na co mogą liczyć kierowcy?

Ile kosztuje najtańsza Skoda Fabia Edition 130?

Skoda Fabia to najtańszy model czeskiej marki w Polsce - w bazowej wersji kosztuje od 71 450 zł. Korzystniej jednak wypada jubileuszowa odmiana Edition 130 - w tym wariancie oprócz standardowego wyposażenia producent oferuje przednie czujniki parkowania, kamerę cofania oraz system dostępu Kessy Full, który pozwala na wygodne otwieranie i uruchamianie auta bez wyjmowania kluczyka z kieszeni czy torebki. Standardem są 15-calowe felgi aluminiowe Rotare. Wartość dodatkowego wyposażenia to 6100 zł, ale w Edition 130 dopłata wynosi jedynie 3900 zł – to oszczędność na poziomie 36 proc.

Najtańsza Skoda Fabia Edition 130 ze sprawdzonym silnikiem 1.0/80 KM kosztuje od 77 700 zł. Bazowa jednostka może nie jest demonem przyspieszeń, ale potrafi być oszczędna - zużywa ok. 5 l benzyny na 100 km.

Mocniejszy model z jednostką 1.0 TSI/95 KM tanieje o 6000 zł, stąd w jubileuszowej wersji wymaga 79 200 zł. Producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 4,9 l/100 km.

Skoda Scala Edition 130 taniej o 5000 zł

Kompaktowa Skoda Scala w wersja Edition 130 stawia na bezpieczeństwo i wygodę. Samochód zyskał pakiet Convenience Basic, który zapewnia alarm, system Safe, kamerę cofania, systemem Kessy Full oraz przednie czujniki parkowania. W zależności od wybranego trybu układu Driving Mode Select reakcje na gaz mogą być łagodne lub żwawe. Komfort w zimniejszych miesiącach zapewni pakiet Winter Premium, obejmujący podgrzewane przednie fotele, ogrzewaną kierownicę, elektrycznie podgrzewaną przednią szybę oraz wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy. Łączna wartość dodatkowego wyposażenia to 7050 zł, jednak w ramach Edition 130 dopłata wyniesie tylko 3950 zł – co oznacza 44 proc. rabatu od ceny katalogowej.

Skoda Scala Edition 130 z silnikiem 1.0 TSI/95 KM kosztuje od 94 550 zł. To 5000 zł wobec regularnego cennika.

Skoda Kamiq Edition 130 - SUV w dobrej cenie na urodziny

Jubileuszowa Skoda Kamiq Edition 130 również została doposażona w rozwiązania podnoszące wygodę codziennego użytkowania. Zimą idealnie sprawdzi się pakiet Winter Premium z podgrzewanymi przednimi fotelami oraz ogrzewaną szybą przednią, która szybko usuwa lód i parę. Z kolei pakiet Light & View Basic dodaje praktyczne udogodnienia: asystenta świateł w deszczu, automatyczne światła LED z funkcją doświetlania zakrętów oraz tylne lampy LED. Cały zestaw wyceniono na 4600 zł, jednak w ramach Edition 130 wystarczy dopłacić 2500 zł. To oznacza 40 proc. oszczędności.

Najtańsza Skoda Kamiq Edition 130 kosztuje od 98 600 zł. To model z silnikiem 1.0 TSI o mocy 95 KM i z 5-biegową skrzynią manualną.

Skoda Octavia Edition 130 to największy hit na urodzinowej imprezie czeskiej marki

Skoda Octavia w wersji Edition 130 Essence jest bogatsza o kamerę cofania, animowane tylne światła LED, przednie czujniki parkowania oraz dodatkowe schowki w bagażniku. Dodają również rozbudowany pakiet Fleet, a w nim m.in. przedni podłokietnik, dodatkowe gniazda USB-C, zamykany schowek w konsoli centralnej oraz bezprzewodowe połączenie telefonu SmartLink. Wyposażanie kosztuje 7600 zł, ale w ramach Edition 130 wystarczy 3700 zł dopłaty – co daje 48 proc. oszczędności. Jeśli ktoś myśli o zakupie Octavii, to wybór jubileuszowej wersji opłaca się znacznie bardziej.

Jeszcze większe korzyści finansowe i technologiczne oferuje Octavia Edition 130 Selection. W tej wersji standard został wzbogacony o reflektory LED Matrix z funkcją Corner, które zapewniają lepsze oświetlenie drogi i zwiększają bezpieczeństwo jazdy po zmroku, a także system spryskiwaczy reflektorów wraz z czujnikiem poziomu płynu. Skoda dodaje również przednie światła przeciwmgłowe LED z funkcją doświetlania zakrętów oraz adaptacyjny tempomat. W przypadku nadwozia Combi dochodzą specjalne zagłówki tylne z rozszerzonymi funkcjami, które wcześniej były dostępne wyłącznie w droższych pakietach. Łączna wartość tego wyposażenia to 7800 zł, ale w Edition 130 dopłata wynosi zaledwie 3800 zł, co daje 51 proc. oszczędności. Do tego Skoda Octavia Edition 130 Essence może być tańsza nawet o 14 900 zł lub aż 18 000 zł w przypadku odmiany Edition 130 Selection. Jak oferta wygląda w praktyce?

Skoda Octavia Edition 130 kosztuje od 109 000 zł

Skoda Octavia Edition 130 Essence 1.5 TSI/115 KM kosztuje teraz od 109 000 zł - to jedynie 700 zł więcej od bazowego wariantu (kombi od 113 100 zł). To model z 6-biegową przekładnią manualną. Instalacja miękkiej hybrydy oraz 7-biegowy automat DSG podnoszą cenę do 115 200 zł. Mocniejsza odmiana 1.5/150 KM to wydatek od 117 700 zł (kombi od 121 800 zł). Octavia Essence 1.5 TSI/150 KM m-HEV to kosztuje od 121 800 zł.

Skoda Octavia Edition 130 Essence z bazowym silnikiem Diesla 2.0 TDI/115 KM wymaga przynajmniej 124 400 zł (kombi – 128 500 zł). Turbodiesel 2.0 TDI/150 KM (7-biegowy automat DSG) w jubileuszowej wersji wyposażeniowej kosztuje od 133 800 zł (kombi od 137 900 zł).

Skoda Octavia Edition 130 Selection 1.5 TSI/115 KM kosztuje o 800 zł więcej od regularnego modelu, czyli od 126 400 zł (kombi od 129 800 zł). Mocniejszy wariant 1.5/150 KM to wydatek od 135 100 zł (kombi od 138 500 zł).

Skoda Karoq Edition 130 - lepiej wybrać silnik 1.5 TSI

Skoda Karoq Edition 130 to 4,4-metrowy SUV naszpikowany nowoczesną technologią. Standard jubileuszowej wersji obejmuje przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją wspomagania manewrowania, kamerę cofania oraz reflektory Full LED Matrix. Łączna wartość dodatkowego wyposażenia to 10 200 zł, jednak w ramach oferty Edition 130 kupujący dopłaci jedynie 6200 zł. Stąd zaoszczędzi aż 4000 zł od regularnego cennika.

Najtańsza Skoda Karoq Edition 130 kosztuje od 125 000 zł - to model z silnikiem 1.0 TSI/115 KM. Dlatego warto spojrzeć wyżej i wybrać jednostkę 1.5 TSI o mocy 150 KM - ten turbobenzynowiec ma przyjazną charakterystykę z dużą dawką momentu w szerokim zakresie obrotów. Do tego okazuje się bardzo oszczędny. Mocniejszy Karoq Edition 130 wymaga 134 900 zł.

Skoda Kodiaq Edition 130 kosztuje o 10 000 zł taniej

Skoda Kodiaq Edition 130 jest doposażona w pakiet Assisted Drive, obejmujący adaptacyjny tempomat działający do prędkości 210 km/h, asystenta pasa ruchu Lane Assist oraz funkcje Emergency Assist i Traffic Jam Assist. Standard to także pakiet Light & View Basic z reflektorami Top LED Matrix, tylnymi światłami LED z animowanymi kierunkowskazami i efektowną czerwoną listwą świetlną. Według cennika taki zestaw kosztuje 10 150 zł, jednak w ramach Edition 130 wystarczy dopłacić 6700 zł, stąd w kieszeni zostaje aż 34 proc. kwoty.

Skoda Kodiaq Edition 130 z silnikiem 1.5 TSI mHEV/150 KM kosztuje od 174 850 zł. To aż 10 000 zł taniej wobec regularnego cennika.

Skoda Superb Edition 130 liftback czy kombi?

Skoda Superb Edition 130 w trzech słowach to komfort, bezpieczeństwo i oszczędność. Samochód w wersji liftback i kombi jest doposażony w zaawansowane reflektory Full LED Matrix oraz pakiet Assisted Drive Basic, czyli zestaw systemów wspierających kierowcę: adaptacyjny tempomat, Adaptive Lane Assist, Emergency Assist i Traffic Jam Assist. Normalnie za takie rozwiązania trzeba zapłacić 11 700 zł, jednak w jubileuszowej edycji wystarczy kwota 5150 zł, co oznacza aż 55 proc. rabatu.

Skoda Superb Edition 130 kosztuje od 171 050 zł - to cena za wersję liftback ze 150-konnym silnikiem 1.5 TSI mHEV. Rodzinne kombi wymaga kwoty od 178 150 zł.