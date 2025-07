Nowe autobusy wyjeżdżają na trasy

Yutong w Europie czuje się jak w domu. Nowy autobus międzymiastowy został opracowany właśnie z myślą o klientach na Starym Kontynencie, a towarzyszący mu na stoisku miejski U12 to nagradzana konstrukcja, którą znamy nawet z ulic polskich miast. Na szczycie UITP organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego, przedstawiciele marki pochwalili się najnowszym modelem i zdradzili, jakie są plany na przyszłość.

Yutong jest przekonany, że przyszłość mobilności publicznej leży w dostarczaniu zrównoważonych rozwiązań transportowych naszym klientom. Z większą determinacją przyspieszymy naszą drogę ku elektryfikacji, tworząc zdrowszy świat dzięki ekologicznym rozwiązaniom - powiedział Jack Li, dyrektor generalny Yutong Central & Northern Europe. Podczas swojego wystąpienia podkreślił, że przyszłość maluje się w zielonych barwach, a elektryfikacja jest przyszłością mobilności - nie tylko miejskiej.

Yutong prezentuje nowy model. Oto IC12E

Najlepiej świadczy o tym debiut nowego modelu. Choć Yutongi, które znamy m.in. z warszawskich tras, to autobusy typowo miejskie, chińska marka od lat produkuje również pojazdy służące do pokonywania kilometrów na dłuższych odcinkach. Nowy IC12E został zaprojektowany z myślą o intensywnym użytkowaniu na trasach międzymiastowych, oferując wyjątkową niezawodność, podwyższone bezpieczeństwo i inteligentny komfort. Autobus osiąga maksymalny zasięg 610 km według standardu SORT2 (standardised on–road test), który zakłada jazdę głównie miejską, z 50-procentowym obciążeniem oraz średnią prędkością 18 km/h, a przy tym oferuje zdolność pokonywania wzniesień o nachyleniu 20%.

Teoretyczne dane znajdują tu odzwierciedlenie w praktyce, czyli w realnych, drogowych warunkach. W trakcie testu IC12E pomyślnie ukończył wyzwanie polegające na pokonaniu trasy liczącej 510 km. Na odcinku biegnącym przez Niemcy i Danię, stan naładowania spadł z 99% do 31%, a pozostały zasięg wynosił, według wskazania komputera pokładowego, 170 km. W teście efektywności ładowania stan naładowania wzrósł z 13% do 99% w ciągu zaledwie 1 godziny i 40 minut. Na odcinkach wymagających ciągłej jazdy pod górkę w Norwegii Yutong IC12E wykazał się mocą, która wystarczała do bezproblemowego pokonania wzniesień o nachyleniu do 20%.

Nowość Yutonga pozwala na bezemisyjne podróże na dystansach międzymiastowych, co wpisuje się w obecne trendy dotyczące mobliności. Dyrektor Yutong Northern Europe wypunktował słabości konwencjonalnie napędzanych autobusów w kontekście nowych uwarunkowań, norm emisji, regulacji środowiskowych i rynkowych trendów. Podkreślił jednocześnie, że w przypadku elektrycznego taboru trudność polega na znalezieniu równowagi między wysoką dostępnością techniczną, wydajnością napędu, przestronnością i zasięgiem. Nowa generacja autobusów IC12E jest odpowiedzią na wyzwania i łączy szczególnie pożądane cechy w zbalansowany sposób.

Yutong U12 na szczycie UITP w Hamburgu

O tym, że branża dynamicznie się zmienia, a obecność konkurentów z Chin jest nie do przeoczenia dla europejskich marek najlepiej świadczy fakt, że Yutong prezentował swoje nowości w Niemczech - kolebce przemysłu motoryzacyjnego i w sercu jednego z najbardziej konkurencyjnych rynków na świecie. Wydarzenie to nie tylko ukazało obecność Yutonga w Europie, ale także podkreśliło jego zaangażowanie w technologie nowej energii i zrównoważony rozwój. Ponadto była to okazja do spotkania się z liderami branży i umocnienia pozycji konkurencyjnej firmy.

Na stoisku marki obecny był również Yutong U12 – laureat prestiżowej nagrody Busworld Design Label. Pojazd znany jest już m.in. z ulic Warszawy, bowiem w stołecznej flocie U12 poruszają się na regularnych trasach już od kilku miesięcy. Prezentowany autobus w 12‑metrowej wersji może przewieźć do 75 pasażerów. Wyróżnia się wytrzymałą konstrukcją typu closed‑ring oraz systemem bezpieczeństwa baterii YESS. U12 łączy wydajność, komfort i inteligentne zarządzanie z bezpieczeństwem na najwyższym poziomie.

Przykładem innowacji w służbie bezpieczeństwa jest opisany system YESS. Opracowany przez Yutong układ opiera się na pięciu rozwiązaniach, które zapewniają bezpieczną pracę baterii:

Wszystkie ogniwa akumulatora są umieszczone w modułowych pakietach wykonanych z materiału ognioodpornego, odpornego na temperatury do 1300°C. Następnie pakiet baterii jest dodatkowo zabezpieczony zewnętrzną osłoną ognioodporną ASC.

Pakiety baterii zamontowane w nadwoziu pojazdu są chronione stalowymi belkami zabezpieczającymi przed kolizją.

System ochrony azotem wypełnia pakiet baterii gazem, wypierając powietrze i tlen, aby zmniejszyć ilość gazów palnych w przypadku tzw. „ucieczki termicznej” (thermal runaway) akumulatora.

Wszystkie baterie są stale kontrolowane pod względem temperatury.

Dane z akumulatorów są nieustannie monitorowane, aby jak najwcześniej wykryć wszelkie nieprawidłowości w pracy.

Yutong w Polsce

Autobusy Yutong oferowane przez polskiego importera, firmę Busnex Poland, już teraz poruszają się po drogach małych i dużych miast. Przykładem są inwestycje samorządów w Białymstoku, Jeleniej Górze, Polkowicach oraz Warszawie - do taboru lokalnych przewoźników dołączyły pojazdy, które wykorzystują nowoczesne technologie w celu zmniejszenia emisji, zanieczyszczenia powietrza, a przy okazji radykalnie obniżają koszty eksploatacji. Przez pięć lat działalności, przedstawiciel marki z Państwa Środka dostarczył i zakontraktował już ponad 223 autobusów elektrycznych dla 28 samorządów z 11 województw. Jednocześnie powstały trzy punkty serwisowe: w Krakowie, Olsztynie oraz Białymstoku, a w Ostrołęce działa magazyn części zamiennych.