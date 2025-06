Nowe technologie w autobusach

Autobus zatrzymuje się na przystanku, drzwi otwierają się, a pasażerowie wsiadają do środka. Jeden zmierza prosto do biletomatu po bilet, inny sprawdza na wyświetlaczu za ile minut dotrze do docelowego przystanku, a jeszcze inny orientuje się, że… wsiadł w pojazd innej linii niż zamierzał - informacja ta wyświetla się bowiem na ekranie. Migawka z codzienności zawiera w sobie istotny polski pierwiastek. Wszystkie opisane, sprawnie działające systemy są polskiej produkcji. W autobusach Yutong oferowanych przez polskiego importera firmę Busnex Poland montowane są zgodnie z zamówieniami operatorów spółek komunikacji miejskiej .

Reklama

Autobusy Yutong są pełne polskich rozwiązań

Czasy prostych tablic z numerem linii już dawno się skończyły. Nowe pojazdy komunikacji miejskiej są pełne elektroniki, a systemy dynamicznej informacji pasażerskiej imponują możliwościami. Polskie firmy wyspecjalizowały się w produkcji urządzeń, z których korzystają producenci autobusów. Oprócz zgrabnego nadwozia, przestronnego wnętrza i efektywnych podzespołów, liczy się dziś cały szereg nowoczesnych systemów na pokładzie.

Ilustrując to na przykładzie stołecznego taboru - autobus Yutong dostarczony jest do Warszawy i tu jest dostosowywany do wymagań zamawiającego. Miejskie przedsiębiorstwo określa wymagania, a po stronie importera autobusu jest już wybór dostawców rozwiązań. Gotowy pojazd, przygotowany do pełnienia służby w taborze, jest wydawany przewoźnikowi. Jakie rozwiązania pojawiają się na pokładzie?

Reklama

Biletomaty, kamery, kasowniki

Lista jest naprawdę imponująca. W nowoczesnych autobusach (oraz innych pojazdach) komunikacji miejskiej stosowane są kasowniki biletów i biletomaty umożliwiające płatność kartą. Popularne, nawet w mniejszych miastach, stały się wyświetlacze tras i monitory komunikatów, które ogłaszają kolejne przystanki również głosowo, co ułatwia życie osobom niedowidzącym. Na ekranach wyświetlane są także reklamy - źródło dodatkowego dochodu dla przewoźników, ale i znakomite narzędzie do komunikowania wydarzeń kulturalnych lub istotnych dla pasażerów informacji. Kamery monitoringu wizyjnego zapewniają z kolei bezpieczeństwo podróżującym, a liczarki pasażerów, które za pomocą czujników weryfikują stan zapełnienia wnętrza pojazdu pomagają układać rozkłady jazdy i dostosowywać je do zapotrzebowania oraz obciążenia danej linii. W kabinie kierowcy pojawiają się z kolei blokady alkoholowe czy radiostacje. Na pulpicie swoje miejsce znajduje z kolei system, za pomocą którego kierowca obsługuje system informacji pasażerskiej. Dawniej był on manualny - dziś niemal wszystko jest zautomatyzowane i korzysta z precyzyjnych funkcji GPS.

Wszystkie te rozwiązania znajdują się w autobusach Yutong, które jeżdżą m.in. po warszawskich ulicach. Firma korzysta z polskich rozwiązań podobnie jak inni producenci dostarczający pojazdy komunikacji do miejskich spółek. Urządzenia te cieszą się popularnością nie bez powodu - są niezawodne, sprawdzone w codziennej eksploatacji, a także spełniają wszelkie standardy i są homologowane. Jakie firmy wytwarzają sprzęt stosowany w pojazdach komunikacji miejskiej? To m.in.:

R&G

Pixel

Macrosystem

Sims

Ente

Polgard

Genesismobo

RFconnect

Mera

Syntax

Jakie zalety mają polskie rozwiązania?

Busnex, jako oficjalny przedstawiciel marki Yutong w Polsce, oferuje nowoczesne autobusy elektryczne, blisko współpracuje przy tym z polskimi dostawcami rozwiązań technicznych. Oznacza to realne wsparcie dla innowacyjnych firm, które od lat rozwijają zaawansowane systemy informatyczne i elektroniczne dla transportu publicznego. Dzięki takiemu podejściu, każda dostawa to nie tylko nowy pojazd dla miasta, ale też impuls dla lokalnej gospodarki – zlecenia trafiają do rodzimych producentów, którzy zatrudniają pracowników i rozwijają swoje technologie tu, w Polsce. To znakomity przykład synergii, bo ekologiczny transport miejski zostaje lepiej dostosowany do wymagań konkretnego samorządu, dzięki nowoczesnym, sprawdzonym urządzeniom - bez konieczności sięgania po rozwiązania z importu.

Warto docenić, że odpowiedzią na potrzeby ekologicznego i nowoczesnego transportu mogą być krajowe rozwiązania – dostarczane przez lokalnych producentów i montowane przez polskich specjalistów. Kasowniki, systemy informacji pasażerskiej, monitoring czy blokady alkoholowe – wszystkie te urządzenia są zgodne z europejskimi normami, posiadają wymagane homologacje i z powodzeniem działają w pojazdach różnych marek na polskich drogach. Dzięki temu każde miasto może liczyć na flotę pojazdów przygotowaną nie tylko do codziennej eksploatacji, ale też gotową na wyzwania przyszłości - te czające się już za rogiem.