Polskie rozwiązania ulepszają transport publiczny

Kupujesz nowy samochód? Wybierasz kolor, silnik i wyposażenie, a gotowy pojazd najpóźniej za kilka miesięcy staje w garażu. Z pojazdami komunikacji miejskiej, "zabawy" jest... nieco więcej. Dostosowanie autobusu do potrzeb klienta to wieloetapowy proces, którego główna część ma miejsce już poza fabryką. Choć w specyfikacji zamówienia wybiera się dokładnie jaki ma być kolor nadwozia czy jego długość, a zamawiający ma również wybór w kwestii silnika czy montażu klimatyzacji, to, co sprawia, że pojazd jest wygodny i dopasowany do potrzeb pasażerów, to również niezależne od architektury autobusu systemy.

Reklama

W autobusach Yutong, które coraz częściej kursują na regularnych liniach w polskich miastach, wykorzystuje się rozwiązania polskich firm. Tablice LED-owe, ekrany, systemy informacji pasażerskiej, kasowniki, monitoring wizyjny czy systemy odpowiedzialne za telemetrię - wszystko to tworzone jest w Polsce i projektowane przez polskich inżynierów. Firmy takie jak R&G, Macrosystem czy Ente dostarczają wiodące rozwiązania, z którymi styczność na co dzień mają miliony pasażerów. Są one ważne nie tylko z punktu widzenia pasażera ale i klienta - czyli samorządu, który zamawia pojazdy. Spółka Busnex Poland importuje autobusy Yutong, które kursują już m.in. w Białymstoku, Warszawie, Łomży czy Jeleniej Górze. Polska myśl techniczna jest w tych pojazdach widoczna z daleka - dosłownie.

Znasz te polskie firmy?

Reklama

Zapotrzebowanie na usługi wspomnianych firm jest ogromne i to nie tylko w Polsce. Wszystko przez wymagania samorządów, które dbają o to, by tabor był nowoczesny i wyposażony w udogodnienia, dzięki którym podróż autobusem, tramwajem czy pociągiem jest wygodniejsza. Czasy prostych tablic z numerem linii już dawno się skończyły - teraz standardem są już widoczne z daleka i czytelne ekrany LCD, LED-owe tablice o wysokiej jasności, głosowe komunikaty ułatwiające podróż osobom niewidomym i niedowidzącym czy systemy monitoringu, które poprawiają bezpieczeństwo na pokładzie.

Polskie firmy wyspecjalizowały się w produkcji urządzeń, z których korzystają samorządy podczas zamawiania pojazdów - właśnie z tego względu, w Yutongach, polskich rozwiązań jest całe mnóstwo. Urządzenia te cieszą się popularnością nie bez powodu - są niezawodne, sprawdzone w codziennej eksploatacji, a także spełniają wszelkie standardy i są homologowane. Systemy te są też niezależne od samego autobusu - oznacza to, że muszą być łatwe w montażu i obsłudze i często dają się przenosić między pojazdami.

Tak ulepszany jest transport publiczny

Nowoczesne rozwiązania, które dla pasażerów oznaczają łatwiejszy dostęp do informacji i zapowiedzi przystanków, wiążą się też z całą serią korzyści dla przewoźnika. Systemy R&G, Macrosystem i Ente pozwalają zbierać i udostępniać informacje w czasie rzeczywistym - od pozycji autobusu, przez dane o obciążeniu linii, po szczegóły pracy urządzeń pokładowych. Nie ma nowoczesnego systemu komunikacji zbiorowej bez kolekcjonowania danych, nieustannej diagnostyki czy telemetrii.

Zebrane dane, zwłaszcza w dużych aglomeracjach, czyli tam, gdzie flota jest duża, a częstotliwość kursów znaczna, są na wagę złota. Pozwalają poprawiać punktualność, szybciej reagować na awarie, a także raportować i optymalizować trasy. Przykład wymienionych wyżej firm R&G pokazuje, że polska myśl inżynieryjna doskonale odnajduje się w świecie nowoczesnego transportu publicznego. Dzięki niezależności od infrastruktury pojazdu i uniwersalności montażu, systemy tych firm pracują zarówno w pojazdach rodzimych producentów, jak i globalnych gigantów – w tym w autobusach Yutong. Niezależnie skąd pochodzi pojazd, na jego pokładzie znajdują się więc rozwiązania, które napędzają polską gospodarkę.

Autobusy z Chin napędzają polskie firmy

Busnex Poland, jako wyłączny importer autobusów marki Yutong na polski rynek, dostarcza nowoczesne pojazdy elektryczne, jednocześnie stawiając na ścisłą współpracę z krajowymi producentami technologii. W praktyce oznacza to realne wsparcie dla firm, które od lat tworzą zaawansowane systemy elektroniczne i informatyczne wspierające transport publiczny. Dzięki temu każda dostawa to nie tylko kolejny ekologiczny autobus w miejskiej flocie, lecz także zastrzyk zleceń dla lokalnej gospodarki - od projektowania, przez produkcję, po montaż realizowany w Polsce. To modelowa sytuacja, w której zyskują wszyscy: samorząd otrzymuje pojazd dopasowany do własnych potrzeb, a zastosowane w nim nowoczesne i sprawdzone urządzenia powstają na miejscu, bez konieczności korzystania z zagranicznych rozwiązań.