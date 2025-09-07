Oto nowy Volkswagen ID. Cross i nowy VW ID. Polo. Niemcy odrobili lekcje

Volkswagen odrobił lekcję i wraca do sprawdzonych nazw modeli. Jako pierwszy na rynek wjedzie nowy VW ID. Polo. Następny będzie tani SUV, czyli ID. Cross (od T-Cross), który wyskoczył z pudełka podczas specjalnego pokazy w Monachium.

Nowy Volkswagen ID. Cross ustawiony na 21-calowych felgach z oponami Goodyear 235/40 R21 na dzień dobry wyróżnia się praktycznością i atrakcyjną ceną. A to tylko skromna próbka argumentów, które mają stanowić o sile niemieckiego auta w walce z konkurencją z Chin czy resztą rynku. Czym chce przekonać do siebie kierowców? Embargo minęło i oto pierwsze wrażenia...

Tak wygląda nowy Volkswagen ID. Cross

Volkswagen ID. Cross stawia na aerodynamiczny i efektowny styl oraz niespotykane dotąd w autach niemieckiej marki proporcje. Masywna przednia część łączy w sobie zespół czujników odpowiedzialnych za prowadzenie auta oraz zupełnie nowy układ oświetlenia.

Wnętrze to nowa ergonomia miejsca kierowcy

Wnętrze to nowy rozdział w stylistyce niemieckiej marki. ID. Cross od progu wita minimalistyczną formą oraz przyjemnymi w dotyku materiałami. Deska rozdzielcza z szerokim 13-calowym centralnym ekranem na jednej wysokości z konfigurowalnym 11-calowym wyświetlaczem zamiast analogowych zegarów wprowadza nową ergonomię miejsca pracy kierowcy. Zresztą cały kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji auta wystarczy niewielki ruch dłonią lub rzut oka. Za sterowanie audio, klimatyzacją czy ogrzewaniem odpowiadają podświetlane klasyczne przełączniki. Takie same przyciski są na spłaszczonej kierownicy w zasięgu palców. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana wydajna ładowarka na dwa smartfony.

Volkswagen ID. Cross przestronny jak Golf. Wymiary nadwozia

Nowy SUV ma prawie 4,2 m długości, 1,8 m szerokości i 1,6 m wysokości. Co oznacza, że gabarytami przypomina T-Crossa. Jednak rozstaw osi to aż 2,6 m, czyli niemal identyczny jak w Golfie. Stąd nowość z Wolfsburga we wnętrzu oferuje poziom przestronności spotykany zwykle w autach z wyższych segmentów. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Na tylnej kanapie naprawdę będzie ciężko uwierzyć, że w tak zwartym aucie można mieć tyle swobody na nogi. Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę.

Volkswagen ID. Cross ma dwa bagażniki. Jaka pojemność?

Volkswagen ID. Cross jest też rodzinnie pakowny i zapewnia dwa bagażniki. Schowek pod przednią maską, czyli frunk to 25 l pojemności. Tradycyjny kufer z tyłu oferuje 450 litrów regularnie uformowanej przestrzeni (to 69 l więcej niż VW Golf). A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą. Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowna klapa. Pomysłowości dopełniają haczyki na torby, elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem czy lampki LED po obu stronach. Pojemne schowki znajdziemy także w kabinie. Nośność haka na poziomie 75 kg sprawia, że ID. Cross może holować przyczepy o masie 1,2 t lub przewozić bez problemu na haku dwa rowery elektryczne.

Nowa Volkswagen ID. Cross z mocnym silnikiem. To szybki SUV

Wreszcie napęd. Volkswagen ID. Cross skrywa w podłodze akumulator, który ma zapewnić 420 km zasięgu. Na szybkich stacjach DC prąd można uzupełnić od 10 do 80 proc. w 20 minut. Samochód zaoferuje również dwukierunkowe ładowanie, przekształcając auto w mobilny magazyn energii, który może dostarczać jej nadmiar do domu i innych urządzeń. Nowy silnik elektryczny o mocy aż 211 KM zapewni dynamiczne osiągi. Prędkość maksymalną ograniczono do 175 km/h.

Ile kosztuje nowy Volkswagen ID. Cross? Cena zmiata z planszy

Nowa Volkswagen ID. Cross na rynku zadebiutuje w połowie 2026 roku i ma kosztować na poziomie 25 000 euro, czyli 106 500 zł. To oznacza, że po odjęciu 40 000 zł maksymalnej dopłaty z programu NaszEauto stanieje do 66 500 zł. To rewelacyjna oferta. Z taką ceną przedstawiciel elektrycznej rodziny niemieckiej marki utrze nosa rywalom z Chin.