Nowy Yutong już w Polsce

Chiński koncern sypie nowościami jak z rękawa. Na Busworld Europe w Brukseli Yutong zaprezentował aż cztery elektryczne autobusy, a jeden z nich trafił już do oferty polskiego importera. Busnex Poland pokazał IC12E - nowy model przygotowany z myślą o przewoźnikach obsługujących połączenia regionalne i międzymiastowe.

Pod nowocześnie stylizowanym nadwoziem kryją się imponujące technologie. Szczególną uwagę warto zwrócić na nowe podzespoły, dzięki którym warunki gwarancji są wręcz bezkonkurencyjne, ale po kolei…

Yutong IC12E - takie autobusy trafią do polskich przewoźników

Najnowszy model największego na świecie producenta autobusów został zaprojektowany z myślą o obniżeniu kosztów w pełnym cyklu życia. Chodzi o trwałość podzespołów, dostępność serwisu i łatwość obsługi. Ze sporym zapleczem, Yutong staje się coraz silniejszy w Polsce. Na razie święci triumfy przede wszystkim w miastach, ale nowy model ma rozszerzyć grono potencjalnych odbiorców.

Obecnie na polskich drogach eksploatowanych jest ponad 152 zeroemisyjnych autobusów Yutong, a dostarczonych i zakontraktowanych jest łącznie 324 pojazdy. Polski importer liczy, że w najbliższych latach dostawy modelu IC12E osiągną poziom co najmniej 100 sztuk rocznie. Oprócz TCO niższego niż w przypadku pojazdów napędzanych tradycyjnym silnikiem Diesla, liczą się produktowe zalety, a tych w IC12E nie brakuje.

Nowy autobus Yutong - dane techniczne i wyposażenie

Chińska nowość wyposażona jest już w nową generację baterii. To przełomowa technologia, która pozwala obniżyć masę własną i zwiększyć zasięg aż do 675 km. To oznacza możliwość całodziennej pracy bez konieczności ładowania - a właśnie na tym zależy przewoźnikom. Ładowanie od 10 do 80% zajmuje 120 minut, a szczytowa moc uzupełniania energii to 200 kW. Jednostka napędowa na tylnej osi generuje 350 kW (476 KM), a moment obrotowy to potężne 3100 Nm.

Dzięki nowej technologii udało się pogodzić przestronną kabinę pasażerską (na pokładzie jest 59 miejsc) i przestrzeń bagażową o pojemności 4,5 m³ z niższą masą własną. Kluczową różnicę względem konkurentów stanowią warunki gwarancji. Producent jest tak pewny jakości i trwałości podzespołów, że oferuje ochronę nawet na 15 lat lub 1,5 mln kilometrów.

Lista elementów wyposażenia brzmi jak wyciąg z katalogu nowoczesnego auta osobowego - i to raczej takiego z wyższej półki. Nowy autobus ma asystenta pasa ruchu, adaptacyjny tempomat, system kamer 360 stopni czy system ostrzegający o obecności pojazdów w martwym polu. Standardem jest też system audio-wideo, ambientowe oświetlenie wnętrza, inteligentny kokpit z cyfrowymi zegarami czy pokładowe wi-fi.

Nowy Yutong wyjedzie na polskie drogi

Busnex Poland, czyli wyłączny przedstawiciel Yutong Bus & Coach zebrał już pierwsze zamówienia na nowy model. Wśród klientów - PKS Nova. Na Podlasie trafi siedem egzemplarzy, a do samorządu Złocieńca dziewięć pojazdów. To jedne z pierwszych wdrożeń nowego modelu w Europie Środkowej, co pokazuje, że polski rynek na międzymiastowe autobusy elektryczne stale się rozwija.

Yutong jest dziś jednym z filarów światowego rynku autobusowego. Lider rynku odpowiada za ponad jedną dziesiątą globalnej sprzedaży, a rozbudowane zaplecze technologiczne, obejmujące centra R&D i zakłady produkcyjne zajmujące łącznie około 4 mln m², pozwala firmie rozwijać i wytwarzać szeroką gamę pojazdów: od modeli elektrycznych i hybrydowych, po wodorowe oraz spalinowe. Dzięki temu autobusy tej marki trafiają do flot miejskich na wszystkich kontynentach, w tym także do wielu europejskich systemów transportu publicznego.

W czterech fabrykach producenta każdego dnia z taśm zjeżdża nawet kilkaset nowych pojazdów, co w skali roku przekłada się na produkcję liczona w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. Yutong pozostaje liderem europejskiego segmentu e-busów i jednocześnie najpopularniejszą marką autobusów zasilanych zieloną energią na świecie. W 2024 roku firma dostarczyła blisko 47 tys. pojazdów zero- i niskoemisyjnych, a łączna liczba jej dostaw przekroczyła już 190 tys. sztuk.