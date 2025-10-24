BYD ATTO 2 DM-i wjeżdża na rynek. Takiej hybrydy jeszcze nie było

BYD to prywatna chińska firma założona w 1995 r. w Shenzhen, w prowincji Guangdong. Nazwa jest skrótem od hasła "Build Your Dreams" czyli "Zbuduj Swoje Marzenia". W ciągu 30 lat firma rozwinęła się z 20 do ponad 900 000 pracowników. Początkowo działała jako producent akumulatorów niklowo-kadmowych. Następnie zajęła się produkcją aut elektrycznych (BEV), elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych, autobusów oraz magazynów energii. W 2008 r. BYD jako pierwsza rozpoczęła sprzedaż hybryd plug-in (PHEV).

Dziś BYD ma na swoim koncie ponad 28 tys. patentów i jest jednym z największych producentów BEV i hybryd typu plug-in. Od sierpnia 2024 roku zatrudnia ponad 100 000 inżynierów i techników w 11 instytucjach badawczych, co czyni go producentem samochodów z największym zespołem badawczo-rozwojowym na świecie. Chiński koncern jednocześnie ostrzy sobie zęby na Teslę i samodzielnie produkuje kluczowe części do samochodów elektrycznych, jak baterie, silniki czy elektronika napędu. W ostatnich latach firma opracowała takie przełomowe rozwiązania, jak superbezpieczne baterie Blade Battery, e-Platform 3.0 i technologię integracji baterii Cell to Body. Gigant działa w 94 krajach i przeszło 400 miastach. W Europie prowadzi biznes od 1998 roku. BYD na podbój Polski oficjalnie ruszył jesienią zeszłego roku. Teraz gamę producenta powiększy SUV ATTO 2 DM-i, czyli najtańszy w gamie model z napędem hybrydowym plug-in. Na co mogą liczyć kierowcy?

Tak wygląda BYD ATTO 2 DM-i. Oto SUV o długości 4,3 m

Za wygląd aut BYD od 2016 roku odpowiada Wolfgang Egger, który ma na swoim koncie takie dzieło jak Alfa Romeo 8C Competizione. Niemiecki stylista pracował też dla Seata, Lamborghini i Audi – dla niemieckiej marki stworzył prototyp Sport Quattro Concept, nawiązujący do legendy z 80. lat XX wieku. Dziś Egger współpracuje z 1000 projektantów z przeszło 10 krajów, takich jak Włochy, Hiszpania, Szwajcaria i Niemcy. Jednym z najnowszych dzieł jego zespołu jest właśnie BYD ATTO 2, który wjeżdża do najszybciej rosnącego segmentu kompaktowych SUV-ów.

Hybrydowy BYD ATTO 2 DM-i delikatnie różni się od wersji w pełni elektrycznej. Zmiany obejmują m.in. większy przedni grill środkowy, ozdobne wstawki w dolnej części zderzaka oraz nowy projekt oznaczeń z tyłu pojazdu. Nowy kolor nadwozia – Midnight Blue – przewidziano wyłącznie dla wersji DM-i.

Nowy SUV BYD ma 4,31 m długości (dla porównania to ok. 10 cm więcej od hybrydowej Toyoty Yaris Cross) 1,83 m szerokości i 1,68 m wysokości. Do tego jest ponad 2,6-metrowy rozstaw osi, stąd chińska nowość we wnętrzu oferuje poziom przestronności spotykany zwykle w autach o klasę większych. Na tylnej kanapie naprawdę będzie ciężko uwierzyć, że w tak zwartym aucie można mieć tyle swobody na nogi. Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę.

Dwa duże ekrany, w tym jeden obrotowy. Tak wygląda wnętrze

Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z wirtualnymi zegarami o przekątnej 8,8 cala i 10,1- lub 12,8-calową obrotową stacją multimedialną oraz umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Za sterowanie audio, klimatyzacją, ogrzewaniem czy wszelkimi pozostałymi funkcjonalnościami odpowiada większy ekran środkowy. Niezależnie od wielkości wyświetlacza, oprogramowanie BYD zapewnia obsługę aplikacji takich jak Spotify, YouTube, Zoom i Amazon Music. Do tego odbiera aktualizacje over the air (OTA). System infotainment obsługuje również funkcję karaoke.

Przyciskami na tunelu środkowym można włączyć np. odparowywanie przedniej szyby. Obok jest też pokrętło głośności systemu audio i przełącznik trybów jazdy - Eco, Normal, Sport i Snow. Fizyczne klawisze są także na kierownicy.

BYD ATTO 2 DM-i z hybrydą 1.5. Dwie wersje do wyboru

Wreszcie napęd. BYD zapowiada, że ATTO 2 DM-i dostanie pod maskę tę samą technologię Hybrid Super DM (Dual Mode), którą już wykorzystuje większy Seal U DM-i czy kompaktowy Seal 6 DM-i.

Podstawą tej hybrydy ładowanej z gniazdka jest silnik benzynowy 1.5 (wolnossący, sprawność cieplna 43 proc.) połączona z silnikiem elektrycznym, akumulatorem LFP oraz przekładnią E-CVT. Spalinowa sekcja ma dwa zadania – zachowuje się jak generator (doładowuje dużą baterię Blade 18,3 kWh w czasie jazdy od 25 do 70 proc.), ale jest połączona z kołami i w razie potrzeby wspomaga silniki EV. Stąd ten model będzie bardziej elektryczny niż spalinowy.

BYD ATTO 2 DM-i przewidziano w dwóch wersjach, różniących się m.in. pojemnością akumulatora, zasięgiem elektrycznym i całkowitym, mocą oraz osiągami. W trybie EV przejedzie do 90 km. Łączny zasięg układu hybrydowego to 1020 km. Zdaniem producenta żaden model w tej klasie tak nie potrafi.

BYD ATTO 2 DM-i na rynku już w listopadzie. Ile kosztuje?

BYD ATTO 2 DM-i trafi do przedsprzedaży już w listopadzie. Cennik pozostaje tajemnicą. Wariant elektryczny wymaga przynajmniej 129 900 zł. Większy Seal U z napędem hybrydowym jest tańszy od EV o 6000 zł. Stąd najmniejszy hybrydowy BYD może kosztować na poziomie 115 000-120 000 zł.