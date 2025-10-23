Najpiękniejsza droga S1 ma znaczenie strategiczne. Dojedziesz na Słowację i południe Europy

Droga ekspresowa S1 Przybędza – Milówka oddana kierowcom do użytku. Inwestycja kosztowała 1,38 mld zł. Nowy odcinek stanowi fragment większej układanki polegającej na połączeniu autostrady A1 w Pyrzowicach z granicą państwa w Zwardoniu. Przedłużeniem S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.

Reklama

– Dzisiaj otwieramy nowy odcinek S1, czyli długo wyczekiwane obejście Węgierskiej Górki, które połączy nas ze Słowacją i dalej z południem Europy. To jeden z najbardziej efektownych projektów drogowych w historii Polski. Dwa tunele, pięć estakad, trzy mosty, a przy okazji to chyba najbardziej malownicza trasa ekspresowa w Polsce – powiedział premier Donald Tusk.

Dwa tunele w biegu drogi ekspresowej S1. To imponująca konstrukcja

Reklama

W ramach budowy obwodnicy Węgierskiej Górki powstały dwa, dwunawowe tunele drogowe o łącznej długości 1,8 km. Pierwszy z nich, o długości ok. 830 m, przebija masyw Baraniej Góry, natomiast drugi ok. 1000 m poprowadzony został przez Białożyński Groń. Każdy z nich składa się z dwóch niezależnych naw - osobno dla kierunku Żywiec i Zwardoń.

Oba tunele posiadają przekrój o szerokości 12 m i wysokości blisko 9,5 m. Wnętrza wyposażono w chodniki ewakuacyjne i opaski awaryjne, a całość konstrukcji wykonano w technologii monolitycznej obudowy betonowej, o grubości dochodzącej do 60 cm. Zastosowano m.in. kotwy, siatki stalowe oraz natryskowy beton, by zapewnić pełne zabezpieczenie górotworu i ograniczyć deformacje stropu.

Tunele wykonano metodą NATM, czyli Nową Austriacką Metodą Górniczą, która pozwala dostosować technikę drążenia i obudowy do rzeczywistych warunków geologicznych. GDDKiA wskazuje, że w górskich partiach Beskidów, gdzie górotwór jest niejednorodny i narażony na zmienne naprężenia, metoda ta gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo prowadzenia prac.

Przy portalach tuneli wykonano wzmocnienia skarp i półki terenowe, które stabilizują masywy górskie nad wlotami. Całość uzupełnia system odwodnienia i wentylacji, a także kompleksowe wyposażenie techniczne: oświetlenie, monitoring, czujniki pomiarowe, systemy przeciwpożarowe i komunikację alarmową. Ruch w tunelach jest nadzorowany z Centrum Zarządzania Tunelami w Milówce, które wykorzystuje sieć kamer i czujników do bieżącej kontroli warunków wewnątrz obiektów. W ocenie drogowców tunele w Węgierskiej Górce należą dziś do najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce.

Estakady, mosty i widoki. Najbardziej malownicza droga w Polsce

W ramach inwestycji zrealizowano także 5 estakad oraz 3 mosty o łącznej długości ok. 2,3 km. Najdłuższa z estakad mierzy 942 m i rozciąga się nad ul. Zielona Góra i ul. Zieloną, drogami dojazdowymi, potokami oraz ciągami migracyjnymi zwierząt.

– Dzięki estakadom i mostom droga harmonijnie wkomponowuje się w krajobraz, a kierowcy mogą podziwiać widoki Beskidu Żywieckiego, podróżując jedną z najbardziej malowniczych tras w Polsce i tej części Europy – zauważa GDDKiA.

Spośród 677 m ekranów akustycznych większość stanowią ekrany przejrzyste (585 m) zamontowane na estakadzie nad ul. Zielona Góra i ul. Zielona w Węgierskiej Górce. Pozostałe to panele akustyczne typu zielona ściana zamontowane na trasie głównej (92 m).

Dwa nowe węzły drogowe na S1 ułatwią życie kierowcom

Dwa nowe węzły drogowe (Przybędza oraz Milówka) łączą się z drogami lokalnymi. Na węźle Przybędza można wjechać na S1 w stronę Zwardonia bądź Bielska-Białej lub skorzystać z lokalnych dróg w stronę Węgierskiej Górki oraz Żywca. Węzeł Milówka oprócz możliwości zjazdu i wjazdu na S1, łączy się z drogą powiatową prowadzącą m.in do centrum miejscowości.

Droga ekspresowa S1 na odcinku Przybędza – Milówka to dwa typy przekroju: