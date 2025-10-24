Polacy rzucili się na samochody elektryczne. Wzrost o 200 proc.

Samochodów elektrycznych w Polsce przybywa jak grzybów po deszczu. Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji. Pod koniec grudnia 2024 zarejestrowanych było 80 386 elektryków. EV odpowiadały za ledwie 3 proc. rejestracji nowych pojazdów w Polsce. Sytuacja zmieniła się po uruchomieniu programu dopłat naszEauto na początku 2025 roku.

Począwszy od lutego, każdego miesiąca samochody elektryczne sprzedawały się coraz lepiej - notowane były kolejne rekordy rejestracji. Na koniec września 2025 r. flota osobowych, dostawczych i ciężarowych samochodów całkowicie elektrycznych w Polsce przekroczyła 112 000 szt. W tym ponad 102 000 (+54 porc. r/r) stanowiły osobówki na prąd, a liczba rejestracji nowych pojazdów tego typu wyniosła 4453 egz., to wzrost o 196 proc. rok do roku. Udział EV w rynku nowych osobówek we wrześniu wyniósł niemal 9 proc. - to kolejny z rzędu rekord na polskim rynku elektromobilności.

Polska w cieniu Norwegii

Wynik może imponować na tle wcześniejszych lat, ale gdy spojrzymy na inne europejskie kraje, zwłaszcza te z północy i zachodu naszego kontynentu nie robi już takiego wrażenia. W Europie udział aut elektrycznych w rynku nowych samochodów przekracza 17 proc. Rajem dla elektryków jest Norwegia – tam stanowią one ponad 94 proc. Następnie: Dania (64 proc.), Szwecja (35 proc.), Holandia i Finlandia ( po 34 proc.) oraz Belgia (niemal 33 proc.).

Co Polacy wiedzą o samochodach na prąd?

Jednym z czynników wpływających na wybory kierowców jest ich wiedza o elektromobilności. Co na temat samochodów elektrycznych wiedzą użytkownicy aut spalinowych i jak ich wiedza wypada na tle osób, które na co dzień mają do czynienia z elektrykami? Odpowiedzi niesie najnowsze badanie przeprowadzone przez Volkswagen Group Polska do spółki z ekspertami EV Klub Polska, a także firmy ARC Rynek i Opinia oraz Fieldstat na grupie 710 użytkowników aut spalinowych i 946 kierowców aut elektrycznych.

– Zadaliśmy użytkownikom aut spalinowych i użytkownikom aut elektrycznych blisko 20 takich samych pytań związanych z elektromobilnością i eksploatacją aut zasilanych prądem – mówi Tomasz Tonder, dyrektor PR oraz e-mobility w VW Group Polska. – Pierwsza grupa odpowiadała bazując na opinii, przekonaniu, druga na swoim doświadczeniu. Innymi słowy zderzyliśmy wyobrażenie o autach elektrycznych z rzeczywistością – wyjaśnia. Efekt?

Kierowcy samochodów elektrycznych kontra użytkownicy aut spalinowych

91 proc. użytkowników elektryków deklaruje, że jest z zadowolona z wyboru. Do tego znakomita większość planuje zakup kolejnego auta elektrycznego. Tylko 6 proc. badanych wskazało na rozczarowanie.

Co na to kierowcy aut spalinowych? Też tak ochoczo podchodzą do tej technologii? Zdecydowanie nie, 65 proc. ankietowanych na razie w ogóle nie rozważa zakupu auta elektrycznego. Do tego wskazali szereg obaw, których nie podzielają użytkownicy EV.

Samochód elektryczny w Polsce. Nie znam się, ale się wypowiem

Użytkownicy aut elektrycznych uważają, że znają się na elektromobilności i swoją oceniają jako dobrą lub bardzo dobrą (w sumie 77 proc.). Kierowcy spalinówek są bardziej sceptyczni – jedynie co czwarty uznał, że wie dużo o EV. Zdaniem analityków po części wynika to z braku doświadczenia – tylko bardzo niewielka grupa wśród badanych kierowców samochodów spalinowych miała do czynienia z autami elektrycznymi. 11 procent z nich zadeklarowało, że okazjonalnie miało okazję jeździć autem hybrydowym, a zaledwie 4 procent – autem elektrycznym.

Samochód elektryczny. Czego boją się kierowcy?

Kierowcy samochodów spalinowych za największe obawy w autach elektrycznych wskazali strach przed rozładowaniem akumulatora oraz wydłużenie podróży spowodowane koniecznością długiego ładowania. 90 proc. z nich nie zdecydowałaby się na wyjazd elektrykiem poza Polskę.

Przeciwnie użytkownicy aut elektrycznych. Połowa pytanych nie ma żadnych obaw związanych z tymi autami. 28 proc. – to najczęściej wskazywana obawa – wskazało na wydłużenie podróży z powodu ładowania. Blisko połowa (47 proc.) była już swoim elektrykiem za granicą.

Co ciekawe, kierowcy aut elektrycznych jako największą zaletę wskazali możliwość ładowania w domu. Zdecydowana większość użytkowników aut elektrycznych (63 proc.) jako chwaliła sobie niższe koszty eksploatacji. Tej zalety użytkownicy aut spalinowych niemal w ogóle nie dostrzegli.

Różnice w dziennych i rocznych przebiegach

Wiele osób uważa, że samochody elektryczne nadają się tylko do jazdy "wokół komina". Przeczą temu kierowcy e-aut – jeżdżą wyraźnie więcej niż ci za kierownicą samochodów spalinowych. Aż 75 proc. ankietowanych użytkowników EV rocznie pokonuje więcej niż 15 tys. km. W grupie użytkowników aut spalinowych taki dystans rocznie pokonuje zaledwie 30 proc. respondentów.

Wiedza nie nadąża za rozwojem technologii

Ogromną pomoc na co dzień niesie technologia. Planer podróży, który jest elementem fabrycznej nawigacji w samochodach elektrycznych wyręcza kierowcę w zaplanowaniu trasy. System automatycznie proponuje niezbędne postoje na ładowanie, tak aby podróż była jak najkrótsza. Co więcej, zimą np. tuż przed dojazdem do ładowarki podgrzewa akumulator, aby ładowanie rozpoczęło się od razu z pełną mocą. Kierowca po prostu wybiera cel w nawigacji. Nie musi też martwić się o rozliczenie ładowania – w przypadku aut Volkswagena, Skody, Cupry czy Audi jedną kartą może uruchomić 900 tys. punktów ładowania w Europie.

Zwiększyły się także zasięgi aut i skrócił czas ładowania. Volkswagen ID.7 z akumulatorem 86 kWh jest w stanie pokonać ponad 700 km (wg WLTP), a gdy trzeba uzupełnić energię wystarczy krótki postój (auto można ładować mocą do 200 kW). 10 minut ładowania pozwala zwiększyć zasięg o 244 km. Jeszcze lepiej wypada Audi A6 e-tron, które można ładować z mocą 270 kW, a 10-minutowa sesja na stacji o dużej mocy wystarczy, by zwiększyć zasięg o 310 km.