Samochód z dopłatą. Rząd zmienia zasady

40 000 zł to maksymalna kwota dopłaty do zakupu osobowego samochodu elektrycznego, którą osoba fizyczna lub prowadząca jednoosobową działalność mogła do niedawna uzyskać w ramach programu NaszEauto. Rząd zmienił jednak zasady i powiększył grono beneficjentów o organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, jednostki opiekuńcze, edukacyjne, medyczne, a także parki narodowe.

Większa jest również liczba kategorii pojazdów, na które można uzyskać wsparcie, i kwoty dopłaty. Maksymalna dotacja dla pojazdów N1 (lekkie samochody dostawcze) wynosi do 70 000 zł. Po nowelizacji prawa wszystkie modele Toyoty z elektrycznej rodziny Proace są dostępne z rządowym wsparciem. Ceny?

Kompaktowa Toyota z silnikiem 136 KM kosztuje od 73 800 zł netto

Toyota Proace City skrywa silnik elektryczny mocy 136 KM. Ukryty pod nogami akumulator litowo-jonowy 50 kWh zapewni do 330 km zasięgu. Wybór przewiduje dwie długości nadwozia – Standard i Long. Do tego jest odmiana brygadowa, która łączy pięć miejsc z dużą przestrzenią bagażową.

Kompaktowa Toyota Proace City Electric kosztuje od 105 420 zł netto, a dotacja w NaszEauto pozwala obniżyć ceną do 73 794 zł netto. Bazowa wersja Active oferuje:

Manualną klimatyzację,

Przesuwane drzwi z prawej strony,

Tempomat z ogranicznikiem prędkości,

Elektrycznie składane lusterka,

Czujniki parkowania z tyłu.

Proace City Electric w wersji brygadowej to wydatek od 110 530 zł netto, ale rządowa dopłata obniża cenę do 77 371 zł netto. Wyposażenie obejmuje przesuwane przeszklone drzwi po prawej i lewej stronie, tylne drzwi przeszklone z wycieraczką, składany fotel pasażera, a podłoga w przestrzeni ładunkowej wykonana jest z tworzywa sztucznego.

Większa Toyota Proace w trzech wersjach wyposażenia

Toyota Proace Electric to trzy wersje wyposażenia – Life, Active i Comfort – oraz dwa rozmiary nadwozia – Medium (4981 mm) i Long (5331 mm). Samochód napędza silnik o mocy 136 KM. Można wybierać z dwóch wielkości baterii – 50 kWh lub 75 kWh. Mniejszy akumulator zapewni do 224 km zasięgu. Większy pozwoli przejechać do 350 km.

Ile kosztuje Toyota Proace z dopłatą?

Przestrzeń ładunkowa dochodzi do 6,6 m3 pojemności i mieści trzy europalety. Standard wyposażenia to m.in.:

Klimatyzacja manualna,

Czujniki parkowania z tyłu,

Multifunkcyjna kierownica,

System multimedialny z 10-calowym kolorowym wyświetlaczem,

Przesuwane drzwi boczne po prawej stronie.

Toyota Proace Electric kosztuje od 105 900 zł netto. Po odliczeniu dopłaty z programu NaszEauto cena spada 74 130 zł netto. Rata leasingowa na poziomie 849 zł netto uwzględnia rządowe wsparcie.

Największa Toyota do produkcji tylko w Polsce. Jak wygląda?

Toyota Proace Max z napędem elektrycznym o mocy 270 KM (410 Nm) powstaje w Gliwicach. Zabudowany w podłodze solidny litowo-jonowy akumulator o pojemności 110 kWh ma zapewnić ok. 420 km zasięgu (realnie ok. 320). Co szczególnie docenią firmy logistyczne, pocztowe i usługowe, których kierowcy kręcąc się po mieście nie robią większych przebiegów niż 200 km dziennie. Z takim zapasem kurier nie musi się martwić zimą, mrozem, deszczem czy pełnym załadunkiem, bo zasięg i tak pozostanie więcej niż wystarczający. Kierowca ma też do wyboru trzy tryby jady. W ustawieniu ECO moc ograniczona jest do 163 KM, a najważniejszy jest właśnie jak największy zasięg. NORMAL to balans między osiągami a zasięgiem – silnik wytwarza 218 KM. Tryb POWER uwalania całe 270 KM.

Ile kosztuje Toyota Proace Max? Dopłata robi wielką różnicę

Ostatnie sztuki Proace Max Electric z 2024 roku z nadwoziem L3H2 kosztują od 170 900 zł netto lub od 119 630 zł netto z uwzględnieniem dotacji NaszEauto. Modele 2025 roku produkcji to wydatek od 189 900 zł netto lub od 132 989 zł netto z dopłatą. Wyposażenie wersji Active to:

Tapicerka materiałowa z dodatkowymi przetłoczeniami i podwójnymi szarymi przeszyciami,

Tempomat z ogranicznikiem prędkości,

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA),

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS),

Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi,

System bezkluczykowego dostępu do samochodu (inteligentny kluczyk),

Drzwi tylne otwierane pod kątem 180°,

Ładowarka pokładowa OBC 11 kW trójfazowa

Toyota daje gwarancję na 1 milion kilometrów

Każdy model z rodziny Proace Electric w standardzie jest wyposażony w kable do ładowania z domowego gniazdka 230V oraz AC Typ2 z pokrowcem. Japoński producent dla całej gamy przewiduje "Gwarancję Pro" na 3 lata lub 1 milion kilometrów