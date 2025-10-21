Nowa Toyota Land Cruiser FJ wjeżdża na rynek

Toyota Land Cruiser to najdłużej produkowany model japońskiej marki. Legenda tego auta zaczęła się przeszło siedem dekad temu. 1 sierpnia 1951 roku zadebiutowała Toyota BJ – oparta na prostym podwoziu lekkiej ciężarówki typu SB. Miała niezwykłe jak na tamte czasy właściwości terenowe, co udowodniła podczas testu na Fuji. Dwa samochody podjechały do szóstej stacji kolejki na świętej górze Japończyków. Takiego wyczynu nie dokonał wcześniej żaden pojazd. Obserwatorzy, głównie przedstawiciele policji i służb państwowych, byli pod wrażeniem, co poskutkowało zamówieniami.

Land Cruiser początkowo był dostępny tylko w Japonii. Jego eksport rozpoczął się od serii 20, wprowadzonej na rynek w listopadzie 1955 roku, cztery lata po premierze pierwszej generacji. Na samym początku eksportowano mniej niż 100 sztuk rocznie. W 1965 roku, 10 lat po rozpoczęciu sprzedaży poza granicami Japonii, ta liczba wzrosła do 10 tys. aut rocznie. Do tej pory na drogi wyjechało ponad 12,1 mln sztuk tego auta. Dziś Land Cruiser jest dostępny w 190 krajach i regionach, a jego roczna globalna sprzedaż sięga 400 tys. samochodów. Jednocześnie to przedstawiciel wymierającego gatunku – aut z napędem 4x4, reduktorem i ramową konstrukcją. Obecnie Japończycy oferują trzy wersje terenowej ikony: luksusowy Station Wagon czyli seria 300, Heavy-Duty to seria 70 do ciężkiej roboty i seria 250 z linii Prado oferowana w Polsce. A teraz do gamy dołącza czwarte wcielenie. Oto nowa Toyota Land Cruiser FJ – skrót FJ pochodzi od hasła Freedom & Joy…

Tak wygląda nowa Toyota Land Cruiser FJ, czyli "baby Land Cruiser"

Land Cruiser FJ kształtem przypomina samochód zbudowany przez dziecko z klocków Lego, ale to poważna inżynierska robota. Kanciasta sylwetka z konstrukcją ramową jest krótsza i węższa od serii 250, ma także mniejszy rozstaw osi, ale jest wyższa. Liczby najlepiej oddają sylwetkę FJ: długość 4575 mm (o 350 mm mniej wobec modelu 250), szerokość 1855 mm (-125 mm), wysokość 1960 mm (+25 mm), rozstaw osi 2580 m (o 270 mm mniej). Nisko osadzona maska i obniżona linia szyb z większymi oknami bocznymi znacznie poprawiają widoczność – kierowcy łatwiej zorientować się w obrysie auta.

Solidne nielakierowane osłony progów, czarne poszerzone nadkola, podcięte po bokach zderzaki, krótkie zwisy oraz zwężona dolna część nadwozia sprawiają, że nie wyprze się rodzinnego zamiłowania do grasowania po bezdrożach. Grill i przednie światła są możliwie wysoko, by uniknąć uszkodzeń podczas jazdy w terenie. Przy czym wiele elementów da się łatwo wymienić w razie zniszczenia.

Nowa Toyota Land Cruiser FJ – jakie wymiary i styl nowego nadwozia?

Znawcy modelu w kanciastym nadwoziu odnajdą nawiązania do poprzedniej generacji FJ Cruisera znanego z rynku amerykańskiego i innych Land Cruiserów z przeszłości. Nam udało się wskazać prostokątne reflektory i kratę chłodnicy podobne do tych z modelu J6 produkowanego w latach 1980-1989. Z boku klasyczną sylwetkę podkreślają poziome przetłoczenia. Za serce szczególnie łapie Land Cruiser FJ z okrągłymi reflektorami z dawnych lat. Trzeba przyznać, że terenówka wygląda obłędnie…

Toyota Land Cruiser FJ czy Land Cruiser 250? Różnice

Wymiary Nowy Land Cruiser FJ Land Cruiser serii 250 Różnica Długość 4575 mm 4925 mm -350 mm Szerokość 1885 mm 1980 mm -125 mm Wysokość 1960 mm 1935 mm +25 mm Rozstaw osi 2580 mm 2850 mm -270 mm

Toyota Land Cruiser FJ oferuje solidne wnętrze

Wnętrze dorównuje wyglądowi nadwozia – jest solidne i podporządkowane użyteczności. Wszystkie najważniejsze przełączniki są w zasięgu ręki kierowcy. Jak przystało na samochód stworzony do roboty w terenie uchwyty, pokrętła, przyciski i dźwignie są na tyle duże by korzystać z nich w rękawicach i łatwo w nie trafić podczas jazdy po nierównościach. Stacja multimedialna dogaduje się z Apple CarPlay i Android Auto.

Wyposażenie i systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense

Toyota Land Cruiser FJ oprócz wytrzymałej konstrukcji opartej na ramie i elektronicznych blokad mechanizmu różnicowego korzysta z nowoczesnych systemów wsparcia jazdy w terenie. Lista obejmuje m.in. układ stabilizacji toru jazdy, aktywną kontrolę trakcji, system wspomagający pokonywanie podjazdów czy układ wspomagania zjazdu ze wzniesienia. Do tego są systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, w tym układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia.

Nowa Toyota Land Cruiser FJ z silnikiem 2.7. Jaka moc?

Wreszcie napęd! Nowa Toyota Land Cruiser FJ dostała pod maskę silnik benzynowy 2.7 o mocy 163 KM (246 Nm) i 6-biegową przekładnię automatyczną. Japończycy zapewniają, że wydajny napęd 4x4, 5,5-metrowy promień skrętu i duży skok zawieszenia zapewnią zdolności terenowe na poziomie serii 70. Fenomenalnie.

Nowa Toyota Land Cruiser FJ na rynku, ale niesmak pozostał

W tym miejscu kończą się dobre wiadomości. Zła informacja jest taka, że nowa Toyota Land Cruiser FJ trafi na rynek japoński w połowie 2026 roku. Europy nie ma w kalendarzu premier producenta. Szkoda…