MORB to pierwszy polski samochód terenowy z napędem elektrycznym

MORB to pierwszy tego typu samochód terenowy w Polsce. Auto opracowali inżynierowie Ennovation Technology i spółki N.E.T. Pierwsza firma dostarczyła napęd, druga jest producentem auta. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Pojazd jest oparty na ramie, ale – co nietypowe dla takich zastosowań – posiada zawieszenie zależne. Futurystyczne nadwozie z podwójną kabiną skrywa napęd elektryczny złożony z dwóch silników (z przodu i z tyłu), a każdy z nich napędza jedną oś. Łączna moc to aż 408 KM. Duża bateria 104 kWh powinna zapewnić nawet 300 km zasięgu.

MORB z mocnym napędem - jakie możliwości w terenie?

Jednocześnie elektryczny napęd 4x4 wykazuje się ponadprzeciętnym talentem w terenie. I jeśli ktoś zabrnie daleko od szosy, to sforsuje nim naprawdę głęboki brody, podczas kiedy inne auta mówią "pass" już przy 22 cm wody przed nosem. I nie ma co się bać o akumulator – zabezpieczono go w kapsule, ma też specjalny obwód nagrzewnia i chłodzenia.

Na gładkiej drodze MORB może maksymalnie rozpędzić się do 130 km/h, a niski środek ciężkości przełoży się na stabilność pojazdu. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu to 3,5 t.

MORB to terenowy samochód dla wojska i ratownictwa

Zdaniem konstruktorów MORB to niezwykle uniwersalny samochód terenowy. Cichy napęd elektryczny sprawia, że może być idealnym pojazdem dla żołnierzy zwiadu czy straży granicznej. W wersji z miejscem na nosze oraz sprzęt medyczny sprawdzi się jako auto służb ratowniczych.

– Dzięki połączeniu modularności, bezemisyjnej technologii i wysokim zdolnościom do jazdy w terenie, MORB wpisuje się w potrzeby służb ratowniczych, wojska, branży leśnej, a także trafia do entuzjastów off-roadu – mówi Michał Borowski, ekspert odpowiedzialny za projekt ze strony Ennovation Technology. – Współpraca przy projekcie potwierdza, że w Polsce firmy inżynieryjne mają warsztat, dzięki któremu jesteśmy gotowi na nowe bardziej ekologiczne podejście do pojazdów specjalistycznych – podkreślił.