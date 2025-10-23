Rząd uruchamia dopłaty. Nowe prawo wchodzi w życie

Początkowy projekt rozporządzenia nie zapewniał równego dostępu do pomocy rządowej. Przewoźnicy podnieśli raban i Ministerstwo Infrastruktury zmieniło zdanie.

Teraz resort opublikował nowe przepisy i dopłaty do wymiany tachografów stały się faktem. Na jakich zasadach będzie przyznawane dofinasowanie?

Nowe prawo zmienia kolejność. Jakie są zasady dopłat?

W pierwszej kolejności pomoc ma trafić do firm, które wnioskują o refinansowanie wymiany maksymalnie 10 tachografów – niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Jeśli po pierwszym etapie pozostaną niewykorzystane fundusze, wówczas reszta pieniędzy zostanie rozdzielona między pozostałych przewoźników w drugiej turze i już bez ograniczeń liczby urządzeń.

– To ważna korekta w stosunku do pierwotnych założeń, odnoszących się wyłącznie do firm posiadających maksymalnie dziesięć pojazdów – mówi Mateusz Włoch, ekspert ds. rozwoju i szkoleń w Inelo z Grupy Eurowag. – W praktyce mogłoby to ograniczyć szansę na dopłaty głównie dla najmniejszych podmiotów. Teraz zasady są bardziej zrównoważone. Każdy przewoźnik, niezależnie od wielkości floty, będzie mógł skorzystać z dofinansowania przynajmniej na część pojazdów. To dobra wiadomość dla średnich i dużych firm, które poniosły duże koszty wymiany tachografów – podkreślił.

3000 zł na samochód. Dopłaty do tachografów

Dopłaty obejmą refinansowanie kosztów wymiany tachografów na urządzenia inteligentne drugiej generacji (G2V2). Każdy przewoźnik będzie mógł uzyskać zwrot do 3000 zł na jeden pojazd (w formule pomocy de minimis).

Na dopłaty przeznaczono łącznie niemal 320 mln zł. Taka suma pozwoli na wsparcie 106 599 pojazdów – przy założeniu przyznania maksymalnej dopłaty za wymianę jednego urządzenia.

Ponad 106 tys. samochodów z dopłatą rządu

Z danych dwóch największych producentów tachografów w UE wynika, że w Polsce wymieniono dotąd ok. 150 tys. tych urządzeń. Zdaniem ekspertów do objęcia wsparciem kwalifikuje się aż 70 proc. pojazdów, w których zamontowano nowy tachograf. To dobra wiadomość dla większości firm transportowych, które już poniosły koszty modernizacji floty.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o dopłatę? Kto pierwszy ten lepszy

Z nowych przepisów wynika, że o dopłaty będą mogli występować przewoźnicy drogowi ujęci w wykazie prowadzonym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Nabór zgłoszeń wraz z regulaminem zostanie ogłoszony 14 dni przed rozpoczęciem, a informacje o nim pojawią się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek będzie można składać w formie elektronicznej do 31 sierpnia 2026 roku za pośrednictwem ARiMR. Jeśli jednak fundusze zostaną wyczerpane wcześniej, wówczas nabór może zostać zamknięty przed końcem sierpnia. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

3000 zł dopłaty do tachografu. Jakie dokumenty do zgłoszenia?

Rozporządzenie określa dokumenty potrzebne do złożenia wniosku. Należy podać m.in. informacje o uprawnieniach przewoźnika drogowego, warsztatu, który zamontował nowy tachograf, oświadczeniu przewoźnika o zakupie i instalacji nowego urządzenia rejestrującego w danym pojeździe czy wydruku danych technicznych z tachografu G2V2. Do tego dobrze sprawdzić dane w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego (BTM), będącego częścią GITD, dotyczące firmy transportowej, pojazdów, które zostały zgłoszone do licencji, jak i informacji na temat upoważnionych osób do reprezentowania przedsiębiorstwa.