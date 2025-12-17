Zmiany już w 2026 roku. Oto nowe przepisy i kary dla kierowców

Klamka zapadła. Podpisana przez prezydenta nowelizacja prawa drogowego wprowadza duże zmiany. Krew w żyłach z pewnością zmrożą nowe zasady dotyczące zatrzymywania prawa jazdy i punktów karnych. Do tego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma już gotową reformę taryfikatora. Ale po kolei…

Nowy powód do karania zmotoryzowanych staje się faktem. Przepisy zakładają bowiem odebranie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

Nowy powód odebrania prawa jazdy wchodzi w życie

Wprowadzenie nowej przesłanki Ministerstwo Infrastruktury argumentuje statystykami. Wynika z nich, że do 80 proc. wszystkich wypadków dochodzi na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych i to właśnie tam policja odnotowała 87 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych.

Ostrzejsze przepisy z pewnością sprawią, że dziesiątki tysięcy kierowców straci prawo jazdy. Zwłaszcza, że od początku 2025 roku do tej pory policja zatrzymała już 72 391 praw jazdy. Lwią cześć tej liczby – 22 851 przypadków – stanowiły sytuacje, w których kierowca przekroczył prędkość o ponad 50 km/h.

Za te wykroczenia już nie skasujesz punktów karnych. Lista z MSWiA

Zaostrzone prawo zablokuje kierowcom również możliwości redukowania punktów za poważne wykroczenia. Dlatego wzrośnie ryzyko utraty prawa jazdy ze względu na liczbę zebranych oczek. Te zmiany powinny wejść w życie w połowie 2026 roku.

Do tego czasu wielu kierowców z pewnością postara się zmniejszyć saldo punktowe na kursach WORD. Do udziału w odpłatnym szkoleniu (kosztuje ok. 1000 zł) mogą przystąpić osoby posiadające prawo jazdy od co najmniej roku, które nie przekroczyły limitu 24 punktów karnych.

Z podpisaną przez prezydenta nowelizacją powiązany jest projekt rozporządzenia MSWiA uwzględniający listę 66 wykroczeń (ze 130 pozycji w taryfikatorze), za które nie będzie można kasować punktów karnych (znikną dopiero po upływie roku). Spis obejmuje następujące występki drogowe:

Naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo – 15 punktów karnych (kod A 01);

Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia – 12 punktów karnych (kod A 02);

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – 15 punktów karnych (kod A 03);

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku – 15 punktów karnych (kod A 04);

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – 15 punktów karnych (kod A 05);

Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia – 10 punktów karnych (kod A 06);

Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa innej osoby popełnione poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu – 8 punktów karnych (kod A 07);

Naruszenie powodujące tamowanie lub utrudnienie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu – 8 punktów karnych (kod A 08);

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim – 15 punktów karnych (kod A 09);

Nie będzie redukowania punktów za wykroczenia wobec pieszych

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 15 punktów karnych (kod B 01);

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem – 15 punktów karnych (kod B 02);

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście – 15 punktów karnych (kod B 03);

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia – 15 punktów karnych (kod B 04);

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża – 12 punktów karnych (kod B 05);

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem – 10 punktów karnych (kod B 06);

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych – 8 punktów karnych (kod B 07);

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów albo podczas jazdy po placu wspólnym – 8 punktów karnych (kod B 08);

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu – 8 punktów karnych (kod B 09);

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania – 8 punktów karnych (kod B 10);

Naruszenie zakazu rozdzielania kolumny pieszych – 8 punktów karnych (kod B 11);

Koniec kasowania punktów za wykroczenia polegające na niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych:

Niezastosowanie się do sygnału kontroli w celu uniknięcia zatrzymania (inaczej ucieczka z miejsca kontroli) – 15 punktów karnych (kod C 01);

Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych – 15 punktów karnych (kod C 02);

Niezastosowanie się sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym – 15 punktów karnych (kod C 03);

Niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego – 15 punktów karnych (kod C 04);

Wykroczenia na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów:

Nieustąpienie pierwszeństwa lub miejsca innemu pojazdowi lub osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – punkty karne jak w A 02, A 06 lub A 08 (kod D 01);

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu – 5 punktów karnych (kod D 02);

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej – 12 punktów karnych (kod D 04);

Koniec kasowania punktów za przekroczenie prędkości

Z projektu rozporządzenia MSWiA wynika również, że nie będzie już kasowania punktów karnych przyznanych za przekroczenie prędkości. Spis obejmuje:

Przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych (kod E 01);

Przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych (kod E 02);

Przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych (kod E 03);

Przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (kod E 04);

Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (kod E 05);

Przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych (kod E 06);

Przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych (kod E 07);

Przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne (kod E 08);

Przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty (kod E 09);

Przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt (kod E 10).

Nie skasujesz punktów za wykroczenia związane z wyprzedzaniem:

Wyprzedzanie na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany – 10 punktów karnych (kod F 02);

Wyprzedzanie przed wierzchołkiem wzniesienia – 10 punktów karnych (kod F 03);

Wyprzedzanie na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi – 10 punktów karnych (kod F 04);

Wyprzedzanie na skrzyżowaniu, z wyjątkiem ronda lub na którym ruch jest kierowany – 10 punktów karnych (kod F 05);

Wyprzedzanie na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim – 10 punktów karnych (kod F 06);

Wyprzedzanie na tortach tramwajowych lub bezpośrednio przed nimi – 10 punktów karnych (kod F 07);

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania" – 15 punktów karnych (kod F 08);

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 10 punktów karnych (kod F 09).

Wyprzedzałeś na zakazie? Punkty zostają na dłużej

Naruszenia innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym:

Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu – 3 punkty (kod H 04);

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 12 punktów karnych (kod H 09);

Objeżdżani opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – 15 punktów karnych (kod H 10);

Wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle/sygnale migającym – 15 punktów karnych (kod H 11);

Wjeżdżania na przejazd kolejowy mimo braku możliwości kontynuacji jazdy – 15 punktów karnych (kod H 12);

Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia – 10 punktów karnych (kod H 17);

Kierowanie pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień – 10 punktów (kod H 21);

Blokowanie przejazdu pojazdu uprzywilejowanego (blokowanie korytarza życia) – 8 punktów (kod H 22);

Jazda pod prąd autostradą lub drogą ekspresową – 15 punktów (kod H 23);

Wykroczenia związane z przewozem osób:

Przewożenie jednego dziecka niezgodnie z przepisami (np. bez fotelika) – 5 punktów karnych (kod J 01);

Przewożenie dwójki dzieci niezgodnie z przepisami – 10 punktów (kod J 02);

Przewożenie więcej niż dwójki dzieci niezgodnie z przepisami – 15 punktów (kod J 03);

Przewóz o 3 osoby ponad limit w pisany w dowodzie rejestracyjnym – 8 punktów (kod J 12);

Przewóz o 4 osoby ponad limit – 9 punktów (kod J 13);

Przewóz o 5 osób ponad limit – 10 punktów (kod J 14);

Przewóz o 6 osób ponad limit – 11 punktów (kod J 15);

Przewóz o 7 osób ponad limit – 12 punktów (kod J 16);

Przewóz o 8 osób ponad limit – 13 punktów (kod J 17);

Przewóz o 9 osób ponad limit – 14 punktów (kod J 18);

Przewóz o 10 osób i więcej ponad limit – 15 punktów (kod J 19);

Przewożenie osoby nietrzeźwej na motorowerze lub na motocyklu poza bocznym wózkiem – 10 punktów karnych (kod J 24).

Zabiorą uprawnienia na stałe

Zaostrzone przepisy przewidują również, że osoba, która wsiądzie za kierownicę mimo czasowego zatrzymania prawa jazdy i zatrzyma ją policja, będzie miała odebrane uprawnienia na stałe. O nowe prawo jazdy będzie można starać się dopiero po 5 latach. Ta sankcja ma wyeliminować z ruchu recydywistów drogowych. A tych jest na pęczki. Z danych KGP wynika, że wobec ponad 40 000 kierowców sądy orzekły więcej niż jeden zakaz prowadzenia. Ponad 50 osób ma więcej niż 10 zakazów. Rekordzista miał ich 23, z czego 6 dożywotnich. Tylko w 2025 roku policja zatrzymała za kierownicą 15 628 osób, wobec których orzeczony był zakaz prowadzenia pojazdów.