Nowa Toyota Aygo X to rewolucja. Pod maską hybryda 1.5 zamiast silnika 1.0

Toyota Aygo X pokazała w 2022 roku, że przemiana z miejskiego hatchbacka wielkości wózka sklepowego w namiastkę SUV-a to świetny pomysł. W Polsce ten najtańszy model japońskiej marki dziś jest liderem segmentu A z ponad 46-procentowym udziałem w rynku. Pozostali zazdroszczą sukcesu w klasie, którą spisali na straty.

Jednak coraz ostrzejsze normy spalin nakładane przez UE nie sprzyjają, a stawka jest wysoka i japońska marka nie zamierza ustąpić pola konkurencji. Dlatego na rynek wjeżdża nowa Toyota Aygo X wyposażona w 1,5-litrową hybrydę znaną z Yarisa i produkowaną na Dolnym Śląsku w zakładach Toyota Motor Manufacturing Poland. Co ciekawe, jeszcze zanim samochód dotarł do salonów sprzedało się ponad 500 sztuk – bez wcześniejszych jazd próbnych, tylko na podstawie zdjęć i specyfikacji, czyli w ciemno. Skąd to wzięcie? Czym różni się od wcześniejszego modelu? Na co mogą liczyć kierowcy?

500 aut sprzedali w ciemno. Tak wygląda nowa Toyota Aygo X Hybrid

Karoseria nowej Toyoty stanęła na zmodyfikowanej platformie TNGA GA-B pożyczonej z modeli Yaris i Yaris Cross. Wdrożenie większego, pełnego napędu hybrydowego z silnikiem 1.5 zamiast dotychczas montowanej 1-litrowej jednostki benzynowej wymusiło wydłużenie przedniej części nadwozia o 76 mm. W chłodnych liczbach ten techniczny awans wygląda tak: Aygo X Hybrid ma prawie 3,8 m długości. Bez zmian pozostał rozstaw osi (2430 mm). Wcześniej takie gabaryty zapewniłby Aygo X miejsce w między drugą i trzecią generacją Yarisa, czyli w segmencie B. Jednak obecny Yaris ma wystarczający zapas 16 cm długości, by nie obawiać się podgryzania przez mniejszą Toyotę.

Razem z większymi rozmiarami przyszła zmiana stylistyki. Nowa twarz z przeprojektowaną maską, bojową miną i drapieżnym spojrzeniem świateł Full LED wpada w oko. Kierunkowskazy boczne przeniesiono do obudowy lusterek. Toyota Aygo X GR Sport w kolorze Mustard z czarnym dachem i na 18-calowych kołach wygląda na droższą niż jest w rzeczywistości. Do tego dzięki modyfikacji zawieszenia daje frajdę z prowadzenia. Zanim jednak zakręcą się koła, warto zajrzeć do środka…

Za drzwiami nowe wnętrze i lepsze wyposażenie

W przeprojektowanej kabinie mistrzem pierwszego wrażenia jest większy ekran stacji multimedialnej. Aygo X Hybrid w standardzie oferuje cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 7 cali (zamiast 4,3 cala), klimatyzację i dwa porty USB-C. Zniknęła dźwignia ręcznego hamulca na rzecz automatycznego. Wyższe wersje dodają bezprzewodową ładowarkę, cyfrowy kluczyk, elektrycznie składane lusterka czy system oczyszczania powietrza nanoeX. Materiały są solidnie spasowane i w dużej mierze z recyklingu. Przykładem może być nowa tkanina SakuraTouch, wykonana w ponad 40 proc. z materiałów roślinnych (PVC z odpadów drzewnych, korków i PET z odzysku) - jej produkcja generuje o 95 proc. mniej CO 2 w porównaniu do naturalnej skóry. Poza tym jest przyjemna w dotyku i świetnie wygląda.

W Aygo X zaskakuje obszerność przednich foteli i wygodna pozycja za dobrze leżącą w dłoniach kierownicą znaną z Yarisa. Miejsca na szerokość czy wysokość nie zabranie nawet dwóm mężczyznom o wzroście ponad 180 cm. Z tyłu warunki nie rozpieszczają – dorosłym będzie ciasno, dzieci nie powinny marudzić.

Nowa Toyota Aygo X zaskoczy wyciszeniem wnętrza. Jaka pojemność bagażnika?

Wszystkich za to ucieszy wyższy komfort akustyczny. Dodatkowe wygłuszenie deski rozdzielczej, lepsza izolacja maski, grubsze szyby, osłony pod silnikiem oraz poprawiony układ wydechowy z nowym tłumikiem, redukują hałasy i wibracje. W kabinie zrobiło się zdecydowanie ciszej. To zupełnie nowa jakość – jadąc z prędkością autostradową już nie trzeba podnosić głosu w trakcie rozmowy.

Na zmianie napędu nie ucierpiała pojemność bagażnika (od 231 l do 829 l). Ta sztuczka udała się dzięki zastosowaniu po raz pierwszy w hybrydzie japońskiej marki dwóch stosów ogniw akumulatora, które ułożono równolegle wzdłuż tylnej części podłogi pod kanapą (zdjęcie). Akumulator pomocniczy zmieścił się pod podłogą kufra.

Toyota Aygo X Hybrid z nową hybrydą 1.5 jest mocniejsza i szybsza

Nowa Toyota Aygo X Hybrid pod względem osiągów już na papierze wypada obiecująco. Hybryda z silnikiem 1.5 to sprawdzona konstrukcja znana z Yarisa i Yarisa Cross. O ile w większych modelach zapewnia przyzwoite parametry, to pod maską Aygo X moc 116 KM potrafi zaskoczyć – najmniejszy model Toyoty od 0 do 100 km/h przyspiesza w 9,2 sekundy. Poprzednie Aygo X z silnikiem 1.0/72 KM potrzebowało prawie 15 sekund.

Na drodze kierowca natychmiast odczuje różnicę 44 KM. Szczególnie Aygo X 1.5 Hybrid/116 KM w nowej wersji GR Sport nie przynudza, tylko angażuje. Na ruchy kierownicą reaguje żywiołowo, prowadzi się lekko, zwinnie i stabilnie. Pewnie połyka łuki, a na wyjściach z zakrętów posłusznie trzyma kurs. To ogromna zasługa całej armii systemów wsparcia oraz zmodyfikowanego zawieszenia – w tym sztywniej dostrojonych amortyzatorów i sprężyn oraz grubszego stabilizatora, który zmniejsza przechyły nadwozia.

W mieście z wyżej ustawionego fotela mamy widok jak na dłoni. Parkowanie ułatwiają widoczne kontury auta, czujniki i kamerka. Do tego ruszaniu czy manewrowaniu towarzyszy cisza, którą zapewnia tryb EV. No i ta zwrotność! Tu Aygo X imponuje i zawróci niemal wszędzie (promień skrętu wynosi 4,7 m) – jeden manewr wystarczy by zmieścić się między krawężnikami na drodze o szerokości ledwie 9,4 m. To zasługa m.in. węższych opon w rozmiarze 175/60 R18 i mocniejszego wychyłu na zwrotnicach.

Ile pali nowa Toyota Aygo X z hybrydą 1.5?

Nowa hybryda jest też bardzo ekonomiczna. Podczas spokojnej jazdy Aygo X z trzema dorosłymi osobami na pokładzie i ich bagażem zużyła średnio 3,9 l benzyny na 100 km. W pojedynkę zejście do 2,7 l na "setkę" nie wymaga specjalnych wysiłków. Japończycy przy tym zapewniają, że technologia hybrydowa pozwala osiągnąć najniższy w segmencie poziom emisji CO 2 , który wynosi zaledwie 86 g/km. Słowem Aygo X Hybrid jest najmocniejszą i zarazem najoszczędniejszą odmianą miejskiej Toyoty w historii.

Ile kosztuje nowa Toyota Aygo X Hybrid?

Nowa Toyota Aygo X 1.5 Hybrid/116 KM w najtańszej wersji Active kosztuje od 82 900 zł. Drogo? Dwudrzwiowy Fiat 500 z silnikiem 1.0/65 KM (ze starej Pandy), 12-woltowym układem miękkiej hybrydy i 6-biegową skrzynią manualną kosztuje od 80 800 zł. Wyposażenie Aygo X to:

automatyczna klimatyzacja,

kierownica pokrytą skórą syntetyczna,

system multimedialny Toyota Touch 3 z kolorowym ekranem (9 cali),

kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi,

17-calowe felgi stalowe,

pakiet systemów Toyota T-MATE obejmuje m.in. ulepszony układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, inteligentny tempomat adaptacyjny czy asystenta utrzymania pasa ruchu.

Toyota Aygo X Hybrid w wersji Comfort to absolutny hit

Jednak najczęściej wybieraną odmianą jest lepiej wyposażona Toyota Aygo X Hybrid w wersji Comfort. Taki samochód kosztuje od 85 900 zł. Standard obejmuje:

17-calowe felgi aluminiowe,

podgrzewane fotele przednie,

podświetlenie w przestrzeni bagażowej,

automatyczną klimatyzację,

kierownicę pokrytą skórą syntetyczną,

system multimedialny Toyota Touch 3 z kolorowym ekranem 9 cali,

kamerę cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi,

pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE,

nakrętki antykradzieżowe do kół.

Toyota Aygo X Hybrid w wersji Style najlepiej wyposażona

Druga pod względem popularności w Polsce jest Toyota Aygo X Hybrid w wersji Style. Samochód kosztuje od 92 800 zł i oferuje jeszcze bogatsze wyposażenie:

17-calowe felgi z szarym wykończeniem,

dwukolorowe nadwozie,

światła główne, przeciwmgielne i do jazdy dziennej w technologii LED,

inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu,

przyciemnione szyby tylne,

elektrycznie składane lusterka,

indukcyjną ładowarkę telefonów,

pakiet Smart obejmuje przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją awaryjnego hamowania oraz inteligentny kluczyk.

Z palety 11 lakierów najczęściej zamawiany jest Celestial Grey. Malowanie Cinnamon/Eclipse Black to najpopularniejszy wybór dla samochodów z dwukolorowym nadwoziem.

Pakiet GR Sport zmienia Augo X w zupełnie inny samochód

Do wersji Style przewidziano pakiet GR Sport za 16 000 zł. Wyposażenie w tym wariancie to m.in.:

klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa),

technologia oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X,

system bezkluczykowego dostępu do samochodu,

przedni grill GR Sport,

zawieszenie z kolumnami MacPhersona (przednie) GR Sport,

18-calowe felgi aluminiowe 175/60 R18 GR Sport,

trójramienna kierownica ze skóry syntetycznej z elementami perforowanymi,

tapicerka GR Sport,

system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym 10,5-cala HD,

nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych,

przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją automatycznego hamowania,

zdalne aktualizacje OTA.

Toyota Aygo X 1.5 Hybrid - cennik i wersje wyposażenia

Toyota Aygo X 2026 Active Comfort Style 1.5 Hybrid Dynamic Force116 KM e-CVT 82 900 zł 85 900 zł 92 800 zł

Toyota Aygo X Hybrid 1.5 - dane techniczne, wymiary, silnik