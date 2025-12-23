- Nowa Toyota Aygo X to rewolucja. Pod maską hybryda 1.5 zamiast silnika 1.0
Nowa Toyota Aygo X to rewolucja. Pod maską hybryda 1.5 zamiast silnika 1.0
Toyota Aygo X pokazała w 2022 roku, że przemiana z miejskiego hatchbacka wielkości wózka sklepowego w namiastkę SUV-a to świetny pomysł. W Polsce ten najtańszy model japońskiej marki dziś jest liderem segmentu A z ponad 46-procentowym udziałem w rynku. Pozostali zazdroszczą sukcesu w klasie, którą spisali na straty.
Jednak coraz ostrzejsze normy spalin nakładane przez UE nie sprzyjają, a stawka jest wysoka i japońska marka nie zamierza ustąpić pola konkurencji. Dlatego na rynek wjeżdża nowa Toyota Aygo X wyposażona w 1,5-litrową hybrydę znaną z Yarisa i produkowaną na Dolnym Śląsku w zakładach Toyota Motor Manufacturing Poland. Co ciekawe, jeszcze zanim samochód dotarł do salonów sprzedało się ponad 500 sztuk – bez wcześniejszych jazd próbnych, tylko na podstawie zdjęć i specyfikacji, czyli w ciemno. Skąd to wzięcie? Czym różni się od wcześniejszego modelu? Na co mogą liczyć kierowcy?
500 aut sprzedali w ciemno. Tak wygląda nowa Toyota Aygo X Hybrid
Karoseria nowej Toyoty stanęła na zmodyfikowanej platformie TNGA GA-B pożyczonej z modeli Yaris i Yaris Cross. Wdrożenie większego, pełnego napędu hybrydowego z silnikiem 1.5 zamiast dotychczas montowanej 1-litrowej jednostki benzynowej wymusiło wydłużenie przedniej części nadwozia o 76 mm. W chłodnych liczbach ten techniczny awans wygląda tak: Aygo X Hybrid ma prawie 3,8 m długości. Bez zmian pozostał rozstaw osi (2430 mm). Wcześniej takie gabaryty zapewniłby Aygo X miejsce w między drugą i trzecią generacją Yarisa, czyli w segmencie B. Jednak obecny Yaris ma wystarczający zapas 16 cm długości, by nie obawiać się podgryzania przez mniejszą Toyotę.
Razem z większymi rozmiarami przyszła zmiana stylistyki. Nowa twarz z przeprojektowaną maską, bojową miną i drapieżnym spojrzeniem świateł Full LED wpada w oko. Kierunkowskazy boczne przeniesiono do obudowy lusterek. Toyota Aygo X GR Sport w kolorze Mustard z czarnym dachem i na 18-calowych kołach wygląda na droższą niż jest w rzeczywistości. Do tego dzięki modyfikacji zawieszenia daje frajdę z prowadzenia. Zanim jednak zakręcą się koła, warto zajrzeć do środka…
Za drzwiami nowe wnętrze i lepsze wyposażenie
W przeprojektowanej kabinie mistrzem pierwszego wrażenia jest większy ekran stacji multimedialnej. Aygo X Hybrid w standardzie oferuje cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 7 cali (zamiast 4,3 cala), klimatyzację i dwa porty USB-C. Zniknęła dźwignia ręcznego hamulca na rzecz automatycznego. Wyższe wersje dodają bezprzewodową ładowarkę, cyfrowy kluczyk, elektrycznie składane lusterka czy system oczyszczania powietrza nanoeX. Materiały są solidnie spasowane i w dużej mierze z recyklingu. Przykładem może być nowa tkanina SakuraTouch, wykonana w ponad 40 proc. z materiałów roślinnych (PVC z odpadów drzewnych, korków i PET z odzysku) - jej produkcja generuje o 95 proc. mniej CO2 w porównaniu do naturalnej skóry. Poza tym jest przyjemna w dotyku i świetnie wygląda.
W Aygo X zaskakuje obszerność przednich foteli i wygodna pozycja za dobrze leżącą w dłoniach kierownicą znaną z Yarisa. Miejsca na szerokość czy wysokość nie zabranie nawet dwóm mężczyznom o wzroście ponad 180 cm. Z tyłu warunki nie rozpieszczają – dorosłym będzie ciasno, dzieci nie powinny marudzić.
Nowa Toyota Aygo X zaskoczy wyciszeniem wnętrza. Jaka pojemność bagażnika?
Wszystkich za to ucieszy wyższy komfort akustyczny. Dodatkowe wygłuszenie deski rozdzielczej, lepsza izolacja maski, grubsze szyby, osłony pod silnikiem oraz poprawiony układ wydechowy z nowym tłumikiem, redukują hałasy i wibracje. W kabinie zrobiło się zdecydowanie ciszej. To zupełnie nowa jakość – jadąc z prędkością autostradową już nie trzeba podnosić głosu w trakcie rozmowy.
Na zmianie napędu nie ucierpiała pojemność bagażnika (od 231 l do 829 l). Ta sztuczka udała się dzięki zastosowaniu po raz pierwszy w hybrydzie japońskiej marki dwóch stosów ogniw akumulatora, które ułożono równolegle wzdłuż tylnej części podłogi pod kanapą (zdjęcie). Akumulator pomocniczy zmieścił się pod podłogą kufra.
Toyota Aygo X Hybrid z nową hybrydą 1.5 jest mocniejsza i szybsza
Nowa Toyota Aygo X Hybrid pod względem osiągów już na papierze wypada obiecująco. Hybryda z silnikiem 1.5 to sprawdzona konstrukcja znana z Yarisa i Yarisa Cross. O ile w większych modelach zapewnia przyzwoite parametry, to pod maską Aygo X moc 116 KM potrafi zaskoczyć – najmniejszy model Toyoty od 0 do 100 km/h przyspiesza w 9,2 sekundy. Poprzednie Aygo X z silnikiem 1.0/72 KM potrzebowało prawie 15 sekund.
Na drodze kierowca natychmiast odczuje różnicę 44 KM. Szczególnie Aygo X 1.5 Hybrid/116 KM w nowej wersji GR Sport nie przynudza, tylko angażuje. Na ruchy kierownicą reaguje żywiołowo, prowadzi się lekko, zwinnie i stabilnie. Pewnie połyka łuki, a na wyjściach z zakrętów posłusznie trzyma kurs. To ogromna zasługa całej armii systemów wsparcia oraz zmodyfikowanego zawieszenia – w tym sztywniej dostrojonych amortyzatorów i sprężyn oraz grubszego stabilizatora, który zmniejsza przechyły nadwozia.
W mieście z wyżej ustawionego fotela mamy widok jak na dłoni. Parkowanie ułatwiają widoczne kontury auta, czujniki i kamerka. Do tego ruszaniu czy manewrowaniu towarzyszy cisza, którą zapewnia tryb EV. No i ta zwrotność! Tu Aygo X imponuje i zawróci niemal wszędzie (promień skrętu wynosi 4,7 m) – jeden manewr wystarczy by zmieścić się między krawężnikami na drodze o szerokości ledwie 9,4 m. To zasługa m.in. węższych opon w rozmiarze 175/60 R18 i mocniejszego wychyłu na zwrotnicach.
Ile pali nowa Toyota Aygo X z hybrydą 1.5?
Nowa hybryda jest też bardzo ekonomiczna. Podczas spokojnej jazdy Aygo X z trzema dorosłymi osobami na pokładzie i ich bagażem zużyła średnio 3,9 l benzyny na 100 km. W pojedynkę zejście do 2,7 l na "setkę" nie wymaga specjalnych wysiłków. Japończycy przy tym zapewniają, że technologia hybrydowa pozwala osiągnąć najniższy w segmencie poziom emisji CO2, który wynosi zaledwie 86 g/km. Słowem Aygo X Hybrid jest najmocniejszą i zarazem najoszczędniejszą odmianą miejskiej Toyoty w historii.
Ile kosztuje nowa Toyota Aygo X Hybrid?
Nowa Toyota Aygo X 1.5 Hybrid/116 KM w najtańszej wersji Active kosztuje od 82 900 zł. Drogo? Dwudrzwiowy Fiat 500 z silnikiem 1.0/65 KM (ze starej Pandy), 12-woltowym układem miękkiej hybrydy i 6-biegową skrzynią manualną kosztuje od 80 800 zł. Wyposażenie Aygo X to:
- automatyczna klimatyzacja,
- kierownica pokrytą skórą syntetyczna,
- system multimedialny Toyota Touch 3 z kolorowym ekranem (9 cali),
- kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi,
- 17-calowe felgi stalowe,
- pakiet systemów Toyota T-MATE obejmuje m.in. ulepszony układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, inteligentny tempomat adaptacyjny czy asystenta utrzymania pasa ruchu.
Toyota Aygo X Hybrid w wersji Comfort to absolutny hit
Jednak najczęściej wybieraną odmianą jest lepiej wyposażona Toyota Aygo X Hybrid w wersji Comfort. Taki samochód kosztuje od 85 900 zł. Standard obejmuje:
- 17-calowe felgi aluminiowe,
- podgrzewane fotele przednie,
- podświetlenie w przestrzeni bagażowej,
- automatyczną klimatyzację,
- kierownicę pokrytą skórą syntetyczną,
- system multimedialny Toyota Touch 3 z kolorowym ekranem 9 cali,
- kamerę cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi,
- pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE,
- nakrętki antykradzieżowe do kół.
Toyota Aygo X Hybrid w wersji Style najlepiej wyposażona
Druga pod względem popularności w Polsce jest Toyota Aygo X Hybrid w wersji Style. Samochód kosztuje od 92 800 zł i oferuje jeszcze bogatsze wyposażenie:
- 17-calowe felgi z szarym wykończeniem,
- dwukolorowe nadwozie,
- światła główne, przeciwmgielne i do jazdy dziennej w technologii LED,
- inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu,
- przyciemnione szyby tylne,
- elektrycznie składane lusterka,
- indukcyjną ładowarkę telefonów,
- pakiet Smart obejmuje przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją awaryjnego hamowania oraz inteligentny kluczyk.
Z palety 11 lakierów najczęściej zamawiany jest Celestial Grey. Malowanie Cinnamon/Eclipse Black to najpopularniejszy wybór dla samochodów z dwukolorowym nadwoziem.
Pakiet GR Sport zmienia Augo X w zupełnie inny samochód
Do wersji Style przewidziano pakiet GR Sport za 16 000 zł. Wyposażenie w tym wariancie to m.in.:
- klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa),
- technologia oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X,
- system bezkluczykowego dostępu do samochodu,
- przedni grill GR Sport,
- zawieszenie z kolumnami MacPhersona (przednie) GR Sport,
- 18-calowe felgi aluminiowe 175/60 R18 GR Sport,
- trójramienna kierownica ze skóry syntetycznej z elementami perforowanymi,
- tapicerka GR Sport,
- system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym 10,5-cala HD,
- nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych,
- przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją automatycznego hamowania,
- zdalne aktualizacje OTA.
Toyota Aygo X 1.5 Hybrid - cennik i wersje wyposażenia
|Toyota Aygo X 2026
|Active
|Comfort
|Style
|1.5 Hybrid Dynamic Force116 KM e-CVT
|82 900 zł
|85 900 zł
|92 800 zł
Toyota Aygo X Hybrid 1.5 - dane techniczne, wymiary, silnik
|Nowa Toyota Aygo X Hybrid 1.5
|Napęd
|1.5 Hybrid Dynamic Force 116 KM e-CVT
|Długość/szerokość/wysokość
|3776 mm/1740/1525
|Rozstaw osi
|2430 mm
|Średnie zużycie paliwa
|3,7-3,9 l/100 km
|Silnik spalinowy - moc
|92 KM/5500 obr./min
|Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]
|120/3600-4800
|Silnik elektryczny - moc
|80 KM
|Maksymalny moment obrotowy
|141 Nm
|Rodzaj baterii trakcyjnej
|Litowo-jonoa
|Łączna moc układu hybrydowego
|116 KM
|Przyspieszenie 0-100 km/h
|9,2 s
|Pojemność bagażnika
|231/829 l
