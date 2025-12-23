Nowe ceny paliw na stacjach

Ceny paliw przed świętami pozytywnie zaskoczą kierowców. Analitycy zauważają wyraźny spadek kosztów tankownia.

– Paliwa na stacjach tanieją, ale tempo obniżek może budzić zniecierpliwienie wśród kierowców, którzy słyszą o najtańszej od lat ropie naftowej i rosnącej w siłę złotówce. Do poprawy nastrojów mogą przyczynić się jednak uruchamiane właśnie świąteczne akcje promocyjne, które pozwolą zaoszczędzić na tankowaniu – wskazują eksperci e-petrol.pl. Jak to wygląda w praktyce?

Cena benzyny 95 nurkuje. Co się dzieje?

Benzyna 95 kosztuje aż o 8 groszy mniej niż w pierwszej dekadzie grudnia, czyli 5,79 zł/l. Diesel potaniał o 6 groszy, dlatego za litr ON płaci się 6,17 zł. Cena gazu LPG wzrosła o 2 grosze do poziomu 2,64 zł/l.

– Przecena na stacjach przyspiesza, ale patrząc na dynamikę zmian w hurcie, skala obniżek mogłaby być jeszcze większa. Przed samymi świętami kierowcy za paliwa zapłacą jeszcze mniej. Na stacjach powinniśmy zobaczyć kontynuację przeceny napędzanej sytuacją na rynku hurtowym – zapowiadają analitycy.

Od 23 grudnia jeszcze tańsze tankowanie

Od 23 grudnia benzyna 95 ma kosztować w przedziale 5,63-5,75 zł/l. Olej napędowy to wydatek na poziomie 6,01-6,14 zł/l. Użytkownicy samochodów z instalacją LPG zapłacą 2,62-2,68 zł za litr autogazu.

Orlen daje 35 groszy rabatu

Orlen wystartował ze świąteczna akcją rabatową, która potrwa aż do 6 stycznia 2026 roku. Podstawową zniżkę 20 groszy za każdy litr paliwa otrzyma każdy uczestnik programu VITAY, który aktywuje świąteczny kupon. Z kolei zakup np. kawy, hot doga, napoju czy innego produktu z asortymentu sklepu stacji daje 35 groszy rabatu.

Promocja obejmuje trzy tankowania w tym okresie. Każde po maksymalnie 50 litrów. Oznacza to, że w ramach świątecznej akcji można kupić do 150 litrów benzyny czy diesla ze zniżką.

MOL obniża ceny o 30 groszy. LPG taniej o 10 groszy

Sieć stacji Mol także ruszyła z promocją – akcja potrwa do 6 stycznia 2026. W aplikacji MOL Move są dostępne dwa kupony, które uprawniają do tańszego benzyny, oleju napędowego i gazu LPG.

Rabaty wynoszą 30 gr/l na paliwa premium, 20 gr/l na paliwa standardowe oraz 10 gr/l na LPG. Po wykorzystaniu pierwszego kuponu w aplikacji automatycznie pojawi się drugi, o takiej samej wartości. Drugi kupon będzie ważny przez 14 dni.

50 groszy taniej za paliwo na stacjach Circle K

Z kolei sieć Circle K wszystkim użytkownikom programu Circle K extra udostępniła pakiet nagród. W aplikacji można wybierać pomiędzy rabatem na paliwo do 50 gr/l, darmowym hot-dogiem, darmową kawą lub myjnią za 5 zł. Oszczędności mogą być znaczące, a w przypadku wyboru najwyższego programu myjni mogą sięgać nawet 46 zł.

Gdzie sprzedają najtańsze paliwo?

Benzyna 95 najmniej kosztuje w województwie wielkopolskim – za litr trzeba zapłacić 5,70 zł. Najtańszy diesel jest dostępny w województwie lubuskim – ceny są tam na poziomie 6,01 zł/l. Gaz LPG z ceną 2,58 zł/l jest najtańszy na Górnym Śląsku.

Najdroższa benzyna 95 jest zaś na Mazowszu, Kujawach i Pomorzu – litr kosztuje tam średnio 5,91 zł. W województwie kujawsko-pomorskim najwięcej płaci się także za olej napędowy – 6,24 zł/l. Najdroższy gaz LPG jest województwie zachodniopomorskim – kierowcy płacą tam po 2,74 zł/l.

Cud na stacjach paliw. Premier Tusk: Mogę zwrócić grosika?

Premier Donald Tusk z kolei opublikował zdjęcie, na którym są zestawione ceny paliw z okresu rządów PiS oraz obecne stawki. Na fotografii z 11 października 2022 roku olej napędowy kosztuje 7,99 zł/l, a benzyna 95 - 6,78 zł/l. Z kolei na zdjęciu z 21 grudnia 2025 roku cena diesla wynosi 5,47 zł/l, a benzyna 95 kosztuje 5,18 zł/l. – Paliwo po 5,18. Mogę być winny grosika? –napisał szef rządu.

Skolim obniża ceny paliw. Benzyna 95 kosztuje 4,99 zł za litr

Rajem dla kierowców jadących na święta może być stacja paliw, którą Skolim prowadzi w miejscowości Czeremcha (woj. podlaskie). Piosenkarz obniżył cenę benzyny 95 do 4,99 zł/l. Olej napędowy kosztuje tam po 5,19 zł/l. Z kolei użytkownicy samochodów z instalacją LPG mogą tankować ulubione paliwo za 2,29 zł/l.