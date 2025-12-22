Nowe ceny paliw w Polsce. Ile kosztuje benzyna 95, diesel i LPG?

Ceny paliw ucieszą kierowców. Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB zauważa, że baryłka ropy naftowej kosztuje obecnie ok. 220 zł. Na początku 2025 roku było to niemal 340 zł za baryłkę w szczytowym momencie. To oznacza spadek o ok. 1/3. Jak sytuacja z rynku hurtowego przekłada się na koszty tankownia na stacjach?

Średni poziom ceny benzyny w Polsce, pokazywany w statystykach Komisji Europejskiej, tuż przed świątecznym tygodniem to 5,85 zł/l. Z kolei na początku roku to w szczytowym momencie kierowcy płacili po 6,40 zł za litr 95-ki.

– Ceny w święta 2024 roku były nieco niższe przed styczniową zwyżką cenową. Jasno można stwierdzić, że w tym momencie jest taniej niż przed rokiem oraz taniej niż na początku tego roku, ale skala obniżki ceny ropy jest znacznie większa niż ceny benzyny – zauważa Stajniak. – Co więcej, obecny poziom ceny baryłki jest podobny jak na początku 2021 roku, natomiast wtedy cena benzyny 95 oscylowała bliżej 4,75 zł/l. Obecnie płacimy ponad 1 zł więcej na litrze benzyny niż miało to miejsce przed 5 latami – wyjaśnia.

4,75 zł/l benzyny. Takie ceny na stacjach trudno sobie teraz wyobrazić. Czy to jest uzasadnione?

– Bardzo mocny wzrost cen ropy naftowej przez cały 2021 i początek 2022 roku przez rozpoczęcie pełnoskalowej wojny na Ukrainie przez Rosję doprowadziło do skokowego wzrostu cen benzyny. Wtedy ostatecznie wzrosty cen benzyny były ograniczone, aby nie doprowadzić do destrukcji popytu – wskazuje ekspert XTB.

Do tego rząd wprowadził tarcze antyinflacyjne, które zmniejszyły opodatkowanie benzyny. Marże rafineryjne i tak wyraźnie wzrosły i pozostają na bardzo wysokich poziomach.

– Sytuacja ta utrzymała się nawet po tym, jak ceny benzyny nie wzrosły po powrocie normalnej stawki VAT od 1 stycznia 2023 roku. Warto jednak pamiętać, że przed 2020 rokiem marże rafineryjne zazwyczaj oscylowały bliżej zera, a nie kilku czy kilkunastu dolarów na jednej baryłce. Wobec tego wysokie marże to jeden z powodów znacznie wyższych cen niż przed 5 latami – wyjaśnia Stajniak.

Jaki początek 2026 roku? Wyższe ceny na horyzoncie

Jako kolejne czynniki analityk wskazuje m.in. wzrost kosztów, przede wszystkim pracy, czy również parapodatków w postaci opłaty paliwowej. Przy obecnych niższych cenach ropy naftowej rośnie udział czynników pozasurowcowych w ostatecznej cenie paliwa.

– Rafinerie i stacje zdecydowanie wolniej obniżają ceny detaliczne niż spada cena hurtowa, co jest związane z chęcią utrzymania marż oraz niepewności tego, co może przynieść najbliższa przyszłość – wyjaśnia ekspert.

Stajniak ocenia, że jeśli nie dojdzie do rozpoczęcia mocniejszych działań przeciwko Wenezueli ze strony USA, czy również Trump nie zdecyduje się na nałożenie nowych sankcji na Rosję, ceny ropy i ceny benzyny powinny kontynuować spadki. – Z drugiej strony początek 2026 roku i tym samym podnoszenie różnego rodzaju kosztów w tym m.in. płacy minimalnej może doprowadzić do tego, że ceny benzyny ponownie będą reagować wolniej lub mogą nawet wzrosnąć – prognozuje ekspert XTB.

Benzyna 95 tanieje najbardziej. Ile kosztuje LPG? Oto stawki

Z kolei analitycy e-petrol.pl zauważają wyraźny spadek kosztów tankownia. Benzyna 95 kosztuje aż o 8 groszy mniej niż w pierwszej dekadzie grudnia, czyli 5,79 zł/l. Diesel potaniał o 6 groszy, dlatego za litr ON płaci się 6,17 zł. Cena gazu LPG wzrosła o 2 grosze do poziomu 2,64 zł/l.

Nowy cud na stacjach paliw, benzyna po 5,18 zł/l. Tusk: Mogę zwrócić grosika?

Premier Donald Tusk opublikował zdjęcie, na którym są zestawione ceny paliw z okresu rządów PiS oraz obecne stawki. Na fotografii z 11 października 2022 roku olej napędowy kosztuje 7,99 zł/l, a benzyna 95 - 6,78 zł/l. Z kolei na zdjęciu z 21 grudnia 2025 roku cena diesla wynosi 5,47 zł/l, a benzyna 95 kosztuje 5,18 zł/l. – Paliwo po 5,18. Mogę być winny grosika? – napisał szef rządu.

Skolim sprzedaje benzynę po 4,99 zł/l. "Nawet w Emiratach są w szoku"

Rajem dla kierowców jadących na święta może być stacja paliw, którą Skolim prowadzi w miejscowości Czeremcha (woj. podlaskie). Piosenkarz obniżył cenę benzyny 95 do 4,99 zł/l. Olej napędowy kosztuje tam po 5,19 zł/l. Z kolei użytkownicy samochodów z instalacją LPG mogą tankować ulubione paliwo za 2,29 zł/l.

Orlen rusza ze świąteczną promocją

Dalej za drogo? Ulgę mogą przynieść promocje. Orlen wystartował ze świąteczna akcją rabatową, która potrwa aż do 6 stycznia 2026 roku.

Podstawową zniżkę 20 groszy za każdy litr paliwa otrzyma każdy uczestnik programu VITAY, który aktywuje świąteczny kupon. Z kolei zakup np. kawy, hot doga, napoju czy innego produktu z asortymentu sklepu stacji daje 35 groszy rabatu.

Promocja obejmuje trzy tankowania w tym okresie. Każde po maksymalnie 50 litrów. Oznacza to, że w ramach świątecznej akcji można kupić do 150 litrów benzyny czy diesla ze zniżką.

MOL obniża ceny paliw o 30 groszy. Gaz LPG także kupisz taniej

Sieć stacji Mol także ruszyła z promocją – akcja potrwa do 6 stycznia 2026. W aplikacji MOL Move są dostępne dwa kupony, które uprawniają do tańszego benzyny, oleju napędowego i gazu LPG.

Rabaty wynoszą 30 gr/l na paliwa premium, 20 gr/l na paliwa standardowe oraz 10 gr/l na LPG. Po wykorzystaniu pierwszego kuponu w aplikacji automatycznie pojawi się drugi, o takiej samej wartości. Drugi kupon będzie ważny przez 14 dni.

50 groszy taniej za paliwo na Circle K

Z kolei sieć Circle K wszystkim użytkownikom programu Circle K extra udostępniła pakiet nagród. W aplikacji można wybierać pomiędzy rabatem na paliwo do 50 gr/l, darmowym hot-dogiem, darmową kawą lub myjnią za 5 zł. Oszczędności mogą być znaczące, a w przypadku wyboru najwyższego programu myjni mogą sięgać nawet 46 zł.