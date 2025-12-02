Nowy Fiat 500 Hybrid wjeżdża do Polski. Jest co świętować

Fiat przez ostatnie lata zaniedbywał kierowców. Marka znana z praktycznych, niedrogich aut stała się w Europie właściwie niewidoczna. Dwa auta elektryczne (czyt. drogie) i "stare" modele spalinowe to za mało, żeby błyszczeć na tle rywali. Dziś także chińskie marki nie ułatwiają sprawy. Szczęśliwie Włosi wzięli się w garść i nie zamierzają na siłę uszczęśliwiać ludzi samochodami na prąd.

Najnowszym owocem zmiany strategii jest debiutujący na polskim rynku Fiat 500 Hybrid. Ten samochód – pod rękę z Grande Pandą – ma przywrócić firmie z Italii świetność ze złotych czasów, kiedy auta z Turynu były proste i dostępne cenowo. Na co teraz mogą liczyć kierowcy?

Tak wygląda nowy Fiat 500 Hybrid. Wyprodukują 100 000 samochodów

Nowy Fiat 500 Hybrid powstał na zmodyfikowanej platformie, którą od 2020 roku wykorzystuje wariant w 100 proc. elektryczny. Benzynowy model będzie wytwarzany na nowej linii w mateczniku marki, czyli zakładzie Mirafiori w Turynie, który był kolebką kultowego modelu 500 w 1957 roku. Seryjna produkcja już ruszyła i do końca 2025 roku z zakład wypuści 5000 sztuk tańszego auta. Włosi liczą, że hybrydowy Fiat 500 spotka się z niesamowitym wzięciem, dlatego rocznie chcą produkować 100 000 aut.

Nowy Fiat to trzy nadwozia do wyboru

Stylistycznie hybrydowy Fiat 500 od wariantu elektrycznego różni się ażurową atrapą chłodnicy, która musi dostarczyć powietrze do komory silnika. Samochód będzie dostępny w trzech wersjach, czyli jako klasyczny hatchback, model 3+1 z trzecimi drzwiami otwieranymi przeciwnie do kierunku jazdy po stronie pasażera oraz kabriolet z miękkim dachem.

Wewnątrz czeka przejrzysty kokpit. W honorowym miejscu nad dwoma wlotami powietrza dominuje 10,25-calowy ekran dotykowy systemu informacyjno-rozrywkowego UConnect 5. Na liście wyposażenia hybrydowego Fiata 500 jest m.in. system automatycznego hamowania awaryjnego, asystent pasa ruchu oraz układ rozpoznawania znaków drogowych.

Nowy Fiat 500 jako tani samochód spalinowy. Silnik 1.0 gra pierwsze skrzypce

Pod maską inżynierowie zastosowali sprawdzone rozwiązanie, czyli zmodyfikowaną miękka hybrydę znaną m.in. z Pandy poprzedniej generacji. Dla kierowców poszukujących taniego i prostego auta to rewelacyjna wiadomość.

Pierwsze skrzypce w tym zespole gra trzycylindrowy silnik benzynowy 1.0 FireFly o mocy 65 KM. Jednostkę połączono z 6-biegową skrzynią manualną. Głównym elementem 12-woltowego systemu jest napędzane paskiem urządzenie ISG łączące w sobie funkcję rozrusznika i generatora. Dzięki niemu podczas wytracania prędkości odzyskana energia ładuje akumulator. ISG wykorzystuje też zebrany prąd i wspomaga jednostkę benzynową dodatkowym zastrzykiem momentu obrotowego. Przy okazji zastępuje rozrusznik, co poprawia komfort w mieście, ponieważ układ start-stop znacznie mniej hałasuje. Taki napęd sprawdzi się w ruchu miejskim – czyli tam gdzie hybryda ma największy sens.

Jak jeździ nowy Fiat 500 Hybrid? Ile spala benzyny?

Osiągi? Nowy hybrydowy Fiat 500 nie jest demonem przyspieszeń - od zera do 100 km/h przyspiesza w 16,2 s. Jednak 65 KM i 92 Nm wystarczają do sprawnego przemieszczania się po mieście, pod warunkiem częstego korzystania z niskich przełożeń 6-biegowej skrzyni manualnej. Plus za sprężyste zawieszenie, które gwarantuje stabilność nawet na podniszczonych ulicach. Do tego 3,6-metrowe włoskie auto jest bardzo zwinne. Zużycie benzyny na poziomie 5-5,2 l/100 km to świetny wynik.

Ile kosztuje nowy Fiat 500 Hybrid z silnikiem 1.0?

Fiat 500 Hybrid jest dostępny w czterech odmianach wyposażeniowych. Najtańszy hatchback w wersji POP kosztuje od 80 800 zł.

Fiat 500 1.0 Hybrid 65 KM POP - 80 800 zł (cabrio 93 800 zł),

(cabrio 93 800 zł), Fiat 500 1.0 Hybrid 65 KM ICON - 86 800 zł (99 800 zł)

(99 800 zł) Fiat 500 1.0 Hybrid 65 KM TORINO - 88 900 zł

Fiat 500 1.0 Hybrid 65 KM LA PRIMA - 97 800 zł (110 800 zł)

Drogo? Bardziej praktyczny i mocniejszy nowy Fiat Grande Panda z silnikiem 1.2 Turbo/100 KM kosztuje od 72 300 zł.