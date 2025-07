Fiat Panda hitem wśród tanich samochodów. Rośnie zapotrzebowanie

Fiat Panda pierwszej generacji zadebiutował w 1980 roku. Wówczas pudełkowate auto zaprezentował premierowi Włoch sam Gianni Agnelli, czyli twórca potęgi marki z Italii. Panda jako tani i praktyczny samochód z miejsca stała się hitem. W ciągu kolejnych trzech lat, zyskała opcję składanego, miękkiego dachu i napędu 4x4, a w lipcu 1984 roku z taśm produkcyjnych zjechał milionowy egzemplarz

Fiat Panda 2. generacji był produkowany wyłącznie w Tychach. Jej następca od 2011 roku powstaje we włoskim zakładzie Pomigliano d'Arco. Czternaście lat na rynku to szmat czasu – w Polsce to najstarszy model wśród najtańszych na rynku. Okazuje się jednak, że leciwy wiek to żadna przeszkoda, bo popyt na niedrogą, sprawdzoną konstrukcję z benzynowym silnikiem szybuje i to mimo wprowadzenia na rynek nowoczesnego Fiata Grande Panda…

Panda z silnikiem spalinowym dostępna do 2027 roku. Fiat zwiększa produkcję

Włosi zdecydowali, że fabryka Fiata w Pomigliano zwiększy produkcję Pandy o 20 proc. – tak firma chce sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu z europejskich rynków. Co ważne, samochód będzie wytwarzany co najmniej do 2027 roku. Dla kierowców poszukujących taniego i prostego auta to rewelacyjna wiadomość.

Fiat Panda z silnikiem benzynowym 1.0/70 KM Hybrid

Kolejna dobra informacja to napęd. Fiat stawia na rozwiązanie Mild Hybrid łączące 3-cylindrowy silnik 1.0 o mocy 70 KM przy 6000 obr./min i maksymalnym momencie obrotowym 92 Nm przy 3500 obr./min z 12-woltowym elektrycznym BSG (Belt integrated Starter Generator) i baterią litową. Pierwsze skrzypce w takim zespole gra silnik benzynowy. Zamiast typowego alternatora mamy "rozrusznik-alternator" (BSG), który ładuje akumulator podczas hamowania (silnikiem spalinowym), a podczas przyspieszania potrafi wspomagać silnik konwencjonalny. Przy okazji zastępuje rozrusznik, co poprawia komfort w mieście, ponieważ układ start-stop znacznie mniej hałasuje.

Ile kosztuje Fiat Panda? Oto najtańszy samochód w Polsce

Fiat Panda dzięki promocji "Cudowne przesilenie" to najtańszy samochód w Polsce. Cena? Diler Fiat Auto-Res Rzeszów oferuje takie auto za 59 900 zł – tyle kosztuje żółty Fiat Panda Hybrid 1.0/70KM wyprodukowany w 2024 roku. Do wyboru jest jeszcze lakier: niebieski, czerwony i biały.

Jak ta oferta wypada na tle rywali? Dacia Sandero kosztuje obecnie od 61 300 zł. Mitsubishi Space Star wymaga 63 990 zł. Kia Picanto to wydatek od 68 000 zł.

Fiat Panda z promocji kusi także bogatym wyposażeniem. Standard to m.in.:

Klimatyzacja manualna

Lusterka boczne regulowane manualnie

Elektryczne progresywne wspomaganie kierownicy

System wykrywania zmęczenia kierowcy

System ESC (Electronic Stability Control)

Lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze czarnym

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszki powietrzne przednie boczne

Czujniki parkowania tylne

System Start&Stop

Poduszki powietrzne kurtynowe

Gniazdo 12V

Zderzaki w kolorze nadwozia

System hamowania awaryjnego AEBS

Felgi stalowe z kołpakami 14 cali

Aktywny system utrzymania pasa ruchu

Inteligentny ogranicznik prędkości ISA

Moduł Global Telematics Box TBM

Usługi łączności

Wyposażenie dodatkowe, ale wliczone w cenę: