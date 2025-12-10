Nowy Fiat 126p to hit, Włoch zaprojektował Malucha w nowym wcieleniu

Fiat 126p to ikona polskiej motoryzacji. Łącznie w latach 1973-2000 w zakładach w Bielsku-Białej i Tychach wyprodukowano dokładnie 3 318 674 sztuki Malucha. Z tego w latach 1975-1992 wyeksportowano 897 316 aut.

We Włoszech od 1972 roku do 1980 roku powstało aż 1 352 912 Fiatów 126. Nic więc dziwnego, że biuro projektowe Ma-De Studio z Como pod Mediolanem zaskoczyło świat zupełnie nowym wcieleniem słynnego Malucha.

Tak wygląda nowy Fiat 126. Pod karoserią napęd elektryczny

Nowy Fiat 126 zadziwia nie tylko stylistyką retro i wiernym oddaniem proporcji pierwowzoru. Z tyłu nie ma już silnika spalinowego.

– Zawsze pasjonowałem się samochodami. Wraz z moim asystentem Giuseppe Cafarelli zaprojektowaliśmy koncepcję w pełni elektrycznego 4-osobowego nowego Fiata 126 Vision – mówi dziennik.pl Andrea Della Vecchia, szef studia Ma-De.

Urodzony w 1982 roku projektant podkreśla, że na stworzenie współczesnego wcielenia Fiata 126 zdecydował się z wielu powodów. Najważniejszymi były wspomnienia i względy emocjonalne.

– To był samochód mojej cioci i jeden z pierwszych, którymi jeździłem – przyznaje Della Vecchia. Wyjaśnił, że kiedy on zaczynał przygodę z motoryzacją na ulicach panowały znacznie nowocześniejsze auta, jak Fiat Punto, Renault Twingo czy Peugeot 206.

Dlaczego powstał nowy Maluch? "Uwielbiam styl oryginalnego Fiata 126"

– Jednak na ich tle Fiat 126 był inny, bardziej autentyczny. Brak wspomagania kierownicy, czy innych udogodnień. Tylko kierowca, kierownica, koła i droga. Nie mogę zapomnieć, jak bardzo pociłem się w upalne lato, żeby zaparkować ten samochód w Rzymie – wspomina twórca projektu nowego Malucha.

– Drugim powodem jest to, że uwielbiam styl oryginalnego 126, nowoczesny i ostry, a jednocześnie skromny – podkreślił. Włoski projektant swoje sentymentalne przywiązanie przekuł na projekt Fiata 126 Vision.

– W nowej koncepcji model 126 nie traci swojej tożsamości, a wręcz ją wzmacnia. W przypadku 126 Vision zdecydowaliśmy się zachować kontur i pewne niepowtarzalne elementy stylistyczne, takie jak zwężający się z tyłu dach i kwadratowe reflektory zdominowane przez charakterystyczną linię biegnącą dookoła pojazdu. Całości nadaliśmy jednak nową interpretację – wyjaśnił Della Vecchia.

Nowy Fiat 126 do produkcji? Ursula von der Leyen: Europa powinna mieć własny e-samochód

Co dalej? Obecnie Fiat skupia się na rozkręceniu sprzedaży modelu Grande Panda, który jest dostępny z silnikiem 1.2 i jako samochód elektryczny. Z drugiej strony unijny "przegląd regulacji", który zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w sprawie zakazu sprzedaży aut spalinowych w 2035 roku może oznaczać istotne zmiany w nadchodzącym prawie.

Zdaniem von der Leyen rozwiązaniem mają być tańsze, przystępne elektryki, dostępne dla klientów, którzy na przesiadkę nie zdecydowali się dotąd ze względów ekonomicznych.– Europa powinna mieć własny e-samochód– przyjazny środowisku naturalnemu, oszczędny i europejski, powstający na naszym kontynencie z wykorzystaniem europejskich łańcuchów dostaw. Nie możemy pozwolić, by ten rynek przejęły Chiny. Przyszłość jest elektryczna, a Europa musi być jej częścią – powiedziała przewodnicząca.

Komisja Europejska: Nie możemy pozwolić, by rynek przejęły Chiny

Na deklarację szefowej KE w oficjalnym piśmie zareagował koncern Stellantis, do którego należą m.in. marki Peugeot, Opel, Fiat czy Jeep. – Dostępne cenowo, małe samochody oznaczają czystsze powietrze, bezpieczniejsze drogi, większą produkcję przemysłową i szybszą dekarbonizację. Dziś jednak Europa stoi przed poważnym wyzwaniem: małe, tanie auta (poniżej 15 000 euro) niemal całkowicie zniknęły z rynku. W efekcie produkcja spadła gwałtownie – z miliona egzemplarzy i 49 dostępnych modeli w 2019 roku do mniej niż 100 tys. aut i zaledwie jednego modelu w 2025 roku. Po europejskich drogach porusza się coraz starsza flota pojazdów – zauważają przedstawiciele koncernu.

W tym momencie na scenę wjeżdża zaprojektowany w Italii współczesny Fiat 126, który wpisuje się w założenie nowej klasy tanich europejskich aut o długości ok. 3,5 m i w cenie do 15 000 euro, czyli za ok. 63 450 zł. Gdyby Włosi zdecydowali się na uruchomienie produkcji nowego Malucha, wówczas mogłoby się okazać, że to strzał w dziesiątkę. Na rynku zdominowanym przez SUV-y brakuje niedrogich, normalnych i poręcznych samochodów.

Fiat 126p to samochód z czasów PRL. Zmotoryzował Polskę

Pierwszego polskiego "Malucha" zmontowano 6 czerwca 1973 r. z oryginalnych włoskich części. Seryjna produkcja tego modelu w zakładach we włoskim Cassino trwała już wówczas od blisko roku. W październiku 1972 r. odbyła się międzynarodowa premiera auta podczas salonu samochodowego w Turynie. Rok później (listopad 1972 r.) małolitrażowe auto było gwiazdą prezentacji na placu Defilad w Warszawie. Prasa pisała: Prototyp polskiego fiata 126p, który zapoczątkuje erę masowej indywidualnej motoryzacji w naszym kraju. To była po prostu sensacja! Oficjalnie seryjna produkcja w Bielsku-Białej ruszyła 22 lipca 1973 r.; we wrześniu 1975 r. rozpoczęła się natomiast produkcja w nowej fabryce w Tychach zbudowanej w oparciu o projekt zakładu Fiata w Cassino.

Fiat 126p kosztował 20 pensji. Jaka była cena za Malucha?

Pierwszy "Maluch" kosztował 69 000 zł. Teoretycznie był to "samochód dla Kowalskiego" - tak ochrzcił go pierwszy sekretarz KC PZPR Edward Gierek. Prawda była bardziej przyziemna niż widoki zza biurka komunistycznego barona.

Auto było dostępne dla przeciętnego Polaka po 20. miesiącach odkładania całej pensji. Obowiązkowo potrzebne były też: talon lub przedpłata. Wysoki popyt i mała podaż aut w PRL-u powodowały, że nowego malucha można było sprzedać od ręki na giełdzie za cenę niemal dwa razy wyższą od katalogowej! Na wolnym rynku cena małego fiata osiągała 120 tys. zł, co przy przeciętnych miesięcznych zarobkach w wysokości 3000-4000 zł było sumą zawrotną. Gwarancja na polskiego Fiata 126p obowiązywała przez sześć miesięcy.

Niemcy chwalą: Fiat 126 najtańszy w zakupie i eksploatacji

W latach 1973-1987 prawie półtora miliona polskich rodzin przeżyło niezapomniane chwile mogąc wreszcie zakupić swój pierwszy samochód - liczba pojazdów w Polsce wzrosła w tym czasie z 20 do 112 na tysiąc mieszkańców. Według opublikowanego w 1976 roku rankingu w niemieckiej gazecie "Auto Motor und Sport" – Fiat 126 był wówczas najtańszym w zakupie i eksploatacji samochodem w Europie w klasie aut małych.

Licencji na "Malucha" nie kupiono za dewizy - została spłacona m.in. wytwarzanymi w polskich zakładach silnikami i skrzyniami biegów do modelu 126 wytwarzanego we Włoszech. Wraz z zakupem licencji na produkcję auta kooperanci dawnej Fabryki Samochodów Małolitrażowych otrzymali też technologie produkcji detali z materiałów do licencyjnego samochodu, których wcześniej nie robiono w Polsce. Oznaczało to awans technologiczny dla wielu firm z sektora metalurgicznego, chemicznego czy elektrotechnicznego.

Kiedy zakończyła się produkcja Fiata 126p? Tak wygląda ostatni Maluch

22 września 2000 roku nastąpił koniec. Dokładnie w samo południe z linii produkcyjnej bielskiego zakładu zjechał ostatni Fiat 126 - Maluch z limitowanej serii 1000 sztuk o nazwie Happy End w kolorze żółtym. Samochód ten trafił do Muzeum Fiata w Turynie, a jeden z egzemplarzy z finałowej serii pojechał także do Muzeum Techniki w Warszawie.