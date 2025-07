Nowy Fiat 500 Hybrid wjeżdża na rynek. Jest co świętować

Fiat przez ostatnie lata zaniedbywał kierowców. Marka znana z praktycznych, niedrogich aut stała się w Europie właściwie niewidoczna. Dwa auta elektryczne (czyt. drogie) i "stare" modele spalinowe to za mało, żeby błyszczeć na tle rywali. Dziś także chińskie marki nie ułatwiają sprawy. Szczęśliwie Włosi wzięli się w garść i nie zamierzają na siłę uszczęśliwiać ludzi samochodami na prąd.

Reklama

Najnowszym owocem zmiany strategii jest ujawniony właśnie Fiat 500 Hybrid. Ten samochód – pod rękę z Grande Pandą – ma przywrócić firmie z Italii świetność ze złotych czasów, kiedy auta z Turynu były proste i dostępne cenowo. Na co teraz mogą liczyć kierowcy?

Tak wygląda nowy Fiat 500 Hybrid. Wyprodukują 100 000 samochodów rocznie

Nowy Fiat 500 Hybrid powstał na zmodyfikowanej platformie, którą od 2020 roku wykorzystuje wariant w 100 proc. elektryczny. Benzynowy model będzie wytwarzany na nowej linii w mateczniku marki, czyli zakładzie Mirafiori w Turynie. Z taśmy zjechały już pierwsze auta przedprodukcyjne. Seryjna produkcja ruszy w listopadzie i do końca 2025 roku z zakład wypuści 5000 sztuk tańszego auta. Włosi liczą, że hybrydowy Fiat 500 spotka się z niesamowitym wzięciem, dlatego rocznie chcą produkować 100 000 aut.

Reklama

– Powrót Fiata 500 Hybrid do zakładu Mirafiori to dotrzymana obietnica, sukces osiągnięty dzięki zaangażowanemu zespołowi, który zdecydował się postawić na klienta i przyszłość – powiedział Olivier Francois, dyrektor generalny marki Fiat i dyrektor marketingu Stellantis. – Ten zakład to coś więcej niż tylko miejsce produkcji, to dom marki FIAT, bijące serce historii, która rozpoczęła się w 1957 roku dzięki Dante Giacosie i dziś stanowi centrum innowacji Stellantis w Europie. Nasz plan przemysłowy dla Włoch stawia Mirafiori i 500-kę w centrum naszego ożywienia gospodarczego. W listopadzie uczcimy to osiągnięcie, wprowadzając specjalną edycję 500 Torino - hołd dla miasta, jego mieszkańców i naszych korzeni. Turyn to FIAT, a FIAT to Turyn. Dlatego oficjalna premiera odbędzie się właśnie tutaj, w naszym mieście – ogłosił.

Nowy Fiat to trzy nadwozia do wyboru

Stylistycznie hybrydowy Fiat 500 od wariantu elektrycznego różni się ażurową atrapą chłodnicy, która musi dostarczyć powietrze do komory silnika. Samochód będzie dostępny w trzech wersjach, czyli jako klasyczny hatchback, model 3+1 z trzecimi drzwiami otwieranymi przeciwnie do kierunku jazdy po stronie pasażera oraz kabriolet z miękkim dachem.

Wewnątrz czeka przejrzysty kokpit. W honorowym miejscu nad dwoma wlotami powietrza dominuje 10,25-calowy ekran dotykowy systemu informacyjno-rozrywkowego UConnect 5. Na liście wyposażenia hybrydowego Fiata 500 jest m.in. system automatycznego hamowania awaryjnego, asystent pasa ruchu oraz układ rozpoznawania znaków drogowych.

Nowy Fiat 500 jako tani samochód spalinowy. Silnik 1.0 gra pierwsze skrzypce

Pod maską inżynierowie zastosowali sprawdzone rozwiązanie, czyli zmodyfikowaną miękka hybrydę znaną m.in. z Pandy poprzedniej generacji. Dla kierowców poszukujących taniego i prostego auta to rewelacyjna wiadomość.

Pierwsze skrzypce w tym zespole gra trzycylindrowy silnik benzynowy 1.0 FireFly o mocy 70 KM. Jednostkę połączono z 6-biegową skrzynią manualną. Głównym elementem 12-woltowego systemu jest napędzane paskiem urządzenie ISG łączące w sobie funkcję rozrusznika i generatora. Dzięki niemu podczas wytracania prędkości odzyskana energia ładuje akumulator. ISG wykorzystuje też zebrany prąd i wspomaga jednostkę benzynową dodatkowym zastrzykiem momentu obrotowego. Przy okazji zastępuje rozrusznik, co poprawia komfort w mieście, ponieważ układ start-stop znacznie mniej hałasuje. Taki napęd sprawdzi się w ruchu miejskim – czyli tam gdzie hybryda ma największy sens. Zużycie benzyny na poziomie 5-5,1 l/100 km to świetny wynik.

Ile kosztuje nowy Fiat 500 Hybrid z silnikiem 1.0?

Fiat 500 Hybrid w Polsce zadebiutuje na początku 2026 roku. Cena? Bardziej praktyczna i mocniejsza Grande Panda z silnikiem 1.2 Turbo/100 KM kosztuje od 79 900 zł. "500-ka" nie powinna być droższa.