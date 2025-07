Od 7 lipca zwrot akcji paliw na stacjach. Zawirowania na rynku

Lipiec przyniósł podwyżki na stacjach paliw. Benzyna 95 zdrożała o 2 i kierowcy płacą teraz 5,95 zł/l. Olej napędowy podrożał o 5 groszy i kosztuje 6,05 zł/l. Ze zwyżkowej tendencji wyłamał się jedynie gaz LPG, którego cena spadła o 1 grosz do poziomu 2,78 zł/l.

– Na przełomie czerwca i lipca na rynku paliw obserwowaliśmy nasilającą się rozbieżność pomiędzy cenami w hurcie i detalu. Rafinerie obniżały ceny, a kierowcy na stacjach płacili coraz więcej – zauważają analitycy e-petrol.pl. Jakie zmiany czekają kierowców od 7 lipca?

Masz auto na benzynę 95? Czy jeździsz autem na LPG lub z silnikiem Diesla? Oto nowe ceny

Zdaniem analityków od poniedziałku 7 lipca nastąpi zwrot akcji i koszty tankowania w końcu powinny zacząć spadać. Benzyna 95 w przyszłym tygodniu ma kosztować 5,78-5,91 zł/l. Za litr diesla kierowcy zapłacą 5,91-6,04 zł/l. Także kierowcy samochodów z instalacją LPG mogą liczyć na mniejsze wydatki i ich ulubione paliwo ma kosztować 2,74-2,80 zł/l.

Wakacyjne promocje ratują kierowców. 200 zł zostaje w kieszeni

Zbyt drogo? Ulgę dla portfeli kierowców przez najbliższe 2 miesiące mogą przynieść promocje oferowane przez największe sieci. W obecnej sytuacji, zanim hurtowe obniżki na dobre przełożą się na ceny detaliczne, to dobry sposób na tańsze paliwo.

Orlen w każdy wakacyjny weekend zaoferuje 40 gr rabatu za litr paliwa, jeśli przy okazji kierowca zrobi na stacji zakupy oferty gastronomicznej lub sklepowej za minimum 5 zł (produkty w cenach niepromocyjnych). Z kolei tankowanie wyłącznie benzyny czy oleju napędowego będzie tańsze o 25 gr za każdy litr.

Limit pojedynczego tankowania z rabatem to 50 litrów, co oznacza, że w ramach promocji można zakupić łącznie nawet 500 litrów paliwa (pięć tankowań w okresie 27 czerwca 2025 r. – 31 lipca 2025 i pięć tankowań w okresie 1 sierpnia 2025 r. – 31 sierpnia 2025 r.). Warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny paliw jest aplikacja ORLEN VITAY z aktywowanym kuponem. Przedstawiciele firmy wyliczają, że tańsze tankowanie w weekendy pomoże zaoszczędzić łącznie 200 zł.

Masz samochód z LPG? Z tej promocji można korzystać bez limitu

Na blisko 400 stacjach Circle K można zatankować paliwa miles oraz miles+ taniej o 35 gr/l. Także gaz LPG będzie dostępny z rabatem – od regularnej ceny zostanie odliczone 10 gr/l. Warunkiem skorzystania z promocji jest rejestracja w programie lojalnościowym Circle K EXTRA. Zniżka zostanie naliczona do maksymalnie 50 l paliwa. Co ważne, z promocji można korzystać wielokrotnie. Kierowcy na tańsze tankowanie mają czas do 31 sierpnia.

Tankujesz taniej 0 40 groszy i możesz wygrać wyjazd do Barcelony

Węgierski MOL kusi rabatami na paliwo i wyjazdem na mecz do Barcelony. Kierowcy z aplikacją MOL Move otrzymują kupon rabatowy uprawniający do zniżki 40 gr/l na paliwo EVO Plus, 30 gr/l - na regularne paliwa EVO oraz 15 gr opustu na każdym litrze LPG. Co ważne, kupon można wykorzystać w dowolny dzień tygodnia. Przyznany rabat jest naliczany od ceny obowiązującej na wybranej stacji paliw w dniu tankowania.

5 razy w miesiącu benzyna 95 i diesel tańsze o 30 groszy

Sieć stacji AVIA w każdy wakacyjny weekend zaoferuje kierowcom 30 groszy rabatu na litrze benzyny 95 i oleju napędowego. W ramach promocji - od piątku do niedzieli - można zatankować maksymalnie 50 litrów. Miesięczny limit to 5 tankowań. Warunkiem jest korzystanie z aplikacji AVIA GO. Akcja promocyjna potrwa do końca sierpnia 2025 roku.

Dają największy rabat na paliwo

Największym gestem wykazuje się sieć stacji BP. Aplikacja BPme skrywa 5 kuponów z rabatem od 25 gr/l do 45 gr/l. Zniżka jest udzielana na maksymalnie 60 l paliwa przy zakupie minimum 30 l w jednej transakcji i liczona od ceny na dystrybutorze w trakcie tankowania. Promocja trwa do 2 września 2025 r.

W przypadku sieci Shell na wybranych stacjach można codziennie w godzinach 14.00-18.00 zatankować benzynę V-Power 95 oraz V-Power Diesel w cenie paliw podstawowych. Akcja potrwa do 12 października 2025. Nie ma limitu liczby tankowań.

Na tych stacjach paliw lepiej nie tankować

Gdzie lepiej nie tankować w trasie? Odpowiedź może stanowić najnowszy raport ekspertów aplikacji PanParagon i systemu Yanosik. Najwięcej zapłacimy na stacjach przy autostradach. Benzyna 95 kosztuje tam średnio 6,49 zł/l, olej napędowy 6,43 zł/l, a LPG 3,14 zł/l. Nieco taniej jest na stacjach przy drogach ekspresowych, gdzie ceny poszczególnych paliw wynoszą odpowiednio 6,14 zł/l (benzyna 95), 6,07 zł/l (ON) i 3 zł/l (LPG).

Najkorzystniej wypadają ceny na stacjach zlokalizowanych przy drogach krajowych. Benzyna 95 kosztuje tam średnio 5,81 zł/l, olej napędowy 5,78 zł/l, a LPG - 2,84 zł/l. Różnice sięgające nawet 60-70 groszy na litrze wskazują, że odpowiednio zaplanowane tankowanie w trasie może przełożyć się na realne oszczędności. Zwłaszcza w przypadku dłuższych podróży czy tankowania do pełnego baku.