Nowa Kia EV2 wjeżdża na rynek. To cios w chińskich rywali

Kia do 2030 roku zamierza sprzedawać 4,2 mln samochodów rocznie. W tym 2,33 mln mają stanowić auta zelektryfikowane. Rozmach może imponować. By dopiąć swego w ciągu najbliższych 5 lat rozbuduje gamę 15 modeli elektrycznych i 10 modeli hybrydowych.

Najtańszym w gamie będzie nowa Kia EV2, która właśnie debiutuje w czasie salonu samochodowego w Brukseli. To nie tylko najważniejsza premiera koreańskiej marki w 2026 roku. Spokojnie można ją zaliczyć do najgorętszych nowości rynku motoryzacyjnego ostatnich lat. Na dzień dobry przekonuje do siebie praktycznością pięciodrzwiowego nadwozia, możliwościami napędu i będzie atrakcyjnie wyceniona. A to tylko część argumentów, które mają stanowić o jej przewadze nad konkurencją z Chin czy resztą rynku. Ale po kolei…

Tak wygląda Kia EV2, czyli nowy SUV segmentu B

Kia EV2 ustawiona na 19-calowych kołach, w błękitnym lakierze ze szklanym dachem i krótką maską wjeżdża do segmentu B-SUV. Z 4-metrowym nadwoziem w ofercie stanie poniżej dłuższego o 30 cm EV3. Pod względem wyróżniającej stylistyki i proporcji pozostaje pod wpływem ponad 5-metrowego EV9. Płaski przód podkreśla charakterystyczna "cyfrowa twarz tygrysa" (Digital Tiger Face) wpisana między pionowe reflektory. Światła do jazdy dziennej Star Map LED witają animacją. Zderzaki, nadkola i progi zabezpieczono przed otarciami.

Tylną część bryły najmniejszego SUV-a tworzy spoiler dachowy, lekko pochylona szyba, prosto ścięta klapa i mocno zarysowane lampy. Przewaga karoserii nad powierzchnią szyb zbliża koreańską nowość do samochodów z półki premium.

EV2 szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Gładkie jak stół drzwi z automatycznie wysuwanymi klamkami również walczą o najniższy opór. Z tyłu żeby nie zakłócać powierzchni wycieraczkę szyby sprytnie schowano pod spoilerem dachowym. Wszystkie te elementy współpracują ze sobą, sterują przepływem powietrza i pomagają wydłużyć zasięg EV2. Jednak zanim zakręcą się koła, warto rozejrzeć się w środku…

Kia EV2: rząd przycisków, 30-calowy wyświetlacz i nowa ergonomia miejsca kierowcy

EV2 od progu wita pastelowymi kolorami i robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Uczucie wysokiej jakości podbijają elementy pokryte tkaniną. Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z panoramicznym wyświetlaczem o przekątnej niemal 30 cali, który obejmuje 12,3-calowy zestaw zegarów, 5,3-calowy panel klimatyzacji oraz 12,3-calową stację multimedialną – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Nie zabrakło pokrętła głośności ani przycisków haptycznych od sterowania audio pod ekranem. Do tego są dwa "dżokery", czyli klawisze z gwiazdką, którym można przypisać wybraną funkcję.

Nawigacja na żywo dostarcza do samochodu informacje o mapach i pobiera dane z serwera. Do pełni szczęścia lista obejmuje także: cyfrowy klucz Digital Key 2.0 czy sprzęt audio klasy premium renomowanej marki Harman Kardon. EV2 można bezprzewodowo aktualizować za pośrednictwem sklepu Kia Connect. Wystarczy kliknięcie i leci nowe oprogramowanie, czy dodatkowa funkcjonalność wyposażenia samochodu. Kia przewidziała też tańszy system multimedialny w wersji Lite. Oferuje on taki sam układ wyświetlaczy i kluczowe funkcje, ale za niższą cenę.

Kia EV2 niesamowicie podatna na aranżację wnętrza. Jakie wymiary?

Nowa Kia EV2 ma 4060 mm długości, 1800 mm szerokości i 1575 mm wysokości. Rozstaw osi 2565 mm. Wnętrze jest niesamowicie podatne na aranżację. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Przesuwne w zakresie 7 cm tylne siedzenia mają regulowany kąt nachylenia oparcia. Przestrzeń na nogi z tyłu można zwiększyć ze standardowych 885 mm do 958 mm. Dzięki temu pasażer podobnej postury siedzący w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela ma dużo luzu. Na nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca nawet lepiej niż w tradycyjnym aucie klasy kompakt. Do tego przewidziano różnorodne konfiguracje siedzeń. Można wybrać wersję pięciomiejscową z kanapą lub czteromiejscową z niezależnie przesuwanymi tylnymi siedzeniami. EV2 z powodzeniem zadowoli potrzeby rodziny, także te transportowe…

Kia EV2 - jaka pojemność bagażnika?

Nowa Kia EV2 zapewnia dwa bagażniki – przedni (15 l) i tradycyjny z tyłu o pojemności do 403 l. Po złożeniu siedzeń na powstaje płaska podłoga. Pomysłowości inżynierów dopełniają dopełnią haczyki na torby, lampki LED i regulowana na poziomie 14 cm podłoga, która pozwala przewozić rzeczy o różnych gabarytach.

Kia EV2 - jaki silnik, jaka moc i przyspieszenie?

Kia EV2 wyróżnia się także możliwościami napędu, który ma sprawić, że najtańszy samochód elektryczny koreańskiej marki będzie już postrzegany jako pierwsze auto w rodzinie. Nowy SUV jest wyposażony w silnik o mocy 147 KM. Do tego przewidziano dwie wielkości baterii. Wersja Standard to akumulator 42,2 kWh i zasięg na poziomie 317 km.

Kia jednak liczy, że to odmiana Long Range z dużą baterią o pojemności 61 kWh zostanie bestsellerem, a kierowcy będą ją wybierać jako auto do wszystkiego. Taka EV2 LR zapewni 448 km zasięgu w cyklu mieszanym na jednym ładowaniu.

Obydwie wersje bazują na instalacji o napięciu 400 V i obsługują szybkie ładowanie prądem stałym (DC). Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. potrwa ok. 30 minut. EV2 może także obsługiwać ładowanie prądem przemiennym (AC) o mocy zarówno 11 kW, jak i 22 kW. System dwukierunkowego ładowania V2L (Vehicle-to-Load) i technologia V2G (Vehicle-to-Grid) pozwalają zasilać urządzenia zewnętrzne lub oddawać energię do sieci.

Ile kosztuje nowa Kia EV2?

Kia EV2 będzie rywalizować w segmencie B-SUV, w którym Volkswagen zapowiada ID.Cross w cenie na poziomie 25 000 euro, czyli 105 250 zł. Dziś po odjęciu 40 000 zł maksymalnej dopłaty z programu NaszEauto cena VW może spaść do 65 250 zł. Jeśli Kia ma się sprzedawać, to powinna być podobnie wyceniona.

