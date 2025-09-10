Kia EV2 to najmniejszy i najtańszy model koreańskiej marki

Kia do 2030 roku zamierza sprzedawać 4,2 mln samochodów rocznie. W tym 2,33 mln mają stanowić auta zelektryfikowane. Żeby dopiąć swego w ciągu najbliższych 5 lat rozbuduje gamę 15 modeli elektrycznych i 10 modeli hybrydowych.

Wśród nich jest nowa Kia EV2, która jest jedną z najważniejszych premier koreańskiej marki podczas salonu samochodowego w Monachium. Na dzień dobry wyróżnia się stylem, praktycznością i będzie rozsądnie wyceniona. Ale po kolei…

Tak wygląda nowa Kia EV2. Jest o 30 cm krótsza od EV3

Kia EV2 ustawiona na 20-calowych kołach, w błękitnym lakierze ze szklanym dachem i krótką maską wjeżdża do segmentu B-SUV. Z 4-metrowym nadwoziem w ofercie stanie poniżej dłuższego o 30 cm EV3. Płaski przód przecięty pionowymi światłami w technice LED stylistycznie nawiązuje do większego modelu. Zderzaki, nadkola i progi zabezpieczono przed otarciami.

Wielkie wnętrze w małym aucie. Kia popisuje się rozwiązaniami

EV2 od progu wita żywymi kolorami oraz dużym ekranem. Diodowe oświetlenie na przednich drzwiach wyznacza podział między przednią i tylną częścią kabiny. Wnętrze jest niesamowicie podatne na aranżację. Siedzenia w drugim rzędzie składają się, umożliwiając przesunięcie foteli w pierwszym rzędzie daleko do tyłu. Dzięki temu z przodu powstaje potężna przestrzeń, wtedy też można np. rozprostować nogi czy usiąść na podłodze. Trójkątne głośniki zamontowane w drzwiach można wyjąć i mocować w różnych miejscach kabiny, czy nawet ustawić poza autem. Wysuwane przegrody bagażowe i paski pomagają zabezpieczyć przedmioty o różnych rozmiarach.

Kia EV2 będzie oszczędna. Dwa napędy do wyboru. Jaka moc silnika?

Technicznym krewniakiem EV2 jest Hyundai Inster. Teraz wystarczy połączyć kropki i można spodziewać się dwóch wariantów układu napędowego. Podstawowa Kia z akumulatorem 42 kWh dostanie silnik elektryczny o mocy 97 KM (147 Nm). W tej konfiguracji można liczyć na ponad 320 km zasięgu i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 11,7 s. Niska masa ok. 1300 kg przełoży się na oszczędne energii na poziomie od 14 do 15 kWh/100 km.

Mocniejsza Kia EV2 Long-Range to silnik 115 KM (147 Nm) i większy akumulator o pojemności 49 kWh. Taka EV2 powinna przyspieszyć do setki w ok. 10 s. Jedno ładowanie zapewni nawet 355 km zasięgu przy zużyciu prądu na poziomie ok. 15 kWh/100 km.

Oba warianty są przygotowane do ładowania prądem DC. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. na ładowarce o mocy 50 kW potrwa 58 minut. Podpięcie pod 120 kW skraca ładowanie do 30 minut. Samochód może też pełnić rolę mobilnego banku energii, który dysponuje dwukierunkowym gniazdem ładowania. Dzięki funkcji V2L (Vehicle-to-Load; 110 V/220 V) samochód zasili nie tylko laptopa, ale również turystyczną lodówkę, czajnik czy ekspres do kawy.

Ile kosztuje nowa Kia EV2? Kiedy na rynku?

Za ile? Hyundai Inster w Polsce startuje z poziomu 103 900 zł. Kia EV2 zadebiutuje w Polsce w 2026 roku i powinna kosztować poniżej tej stawki. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do ok. 60 000 zł.