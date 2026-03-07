Auchan kapituluje. Tu też jest drogo

Słynąca z najniższych cen w mieście stacja Auchan zawsze była ostatnim bastionem dla portfeli kierowców. Dziś rano sytuacja wyglądała tam jednak dramatycznie.

Reklama

Benzyna 95 kosztuje już 6,38 zł/l, a diesel poszybował do poziomu 7,28 zł/l. Jeśli nawet tutaj ceny tak drastycznie wzrosły, to znak, że rynek paliw w Polsce znalazł się w ekstremalnym momencie.

Sprawdziłem inne stacje. Rzeczywistość brutalniejsza niż prognozy

Analitycy BM Reflex ostrzegali przed podwyżkami od 22 do nawet 56 groszy na litrze. Moja relacja z terenu pokazuje jednak, że rzeczywistość już dziś wyprzedziła te analizy i maluje się w znacznie ciemniejszych barwach niż obraz rynku widziany zza biurka.

Oto stawki, które zastałem na pylonach o świcie 7 marca

BP : Tu przeżyłem największy szok – popularna 95-tka dobiła do poziomu 6,54 zł/l, a standardowy diesel kosztuje 7,49 zł/l.

: Tu przeżyłem największy szok – popularna 95-tka dobiła do poziomu a standardowy diesel kosztuje Orlen : Narodowy koncern wita kierowców ceną 6,47 zł/l za benzynę 95 oraz 7,34 zł/l za olej napędowy.

: Narodowy koncern wita kierowców ceną za benzynę 95 oraz za olej napędowy. Circle K: Za litr benzyny zapłacimy tu 6,44 zł/l, a za diesla 7,26 zł/l .

Za litr benzyny zapłacimy tu a za diesla . Amic: Diesel trzyma się na poziomie 7,04 zł/l, ale benzyna 95 to wydatek rzędu 6,49 zł/l.

Paliwa premium o krok od "ósemki"

Jeśli tankujesz paliwa uszlachetnione, przygotuj się na rekordowe wydatki. Na stacji BP odmiana Ultimate Diesel kosztuje już 7,84 zł/l. Z kolei na Orlenie za Vervę Diesel zapłacimy 7,74 zł/l. Przy obecnej dynamice wzrostów, pęknięcie psychologicznej bariery 8 zł za litr to kwestia dni.

LPG: Tania jazda to już ponad 3 złote

Właściciele aut z instalacją gazową LPG również nie mają powodów do radości. Wszystkie odwiedzone przeze mnie stacje przekroczyły już granicę 3 zł:

Amic : Absolutny rekord cenowy w moim zestawieniu – 3,16 zł/l.

: Absolutny rekord cenowy w moim zestawieniu – 3,16 zł/l. Circle K : Gaz kosztuje 3,09 zł/l.

: Gaz kosztuje 3,09 zł/l. BP : Na pylonie widnieje 3,04 zł/l.

: Na pylonie widnieje 3,04 zł/l. Orlen: Najtaniej, choć wciąż powyżej trzech złotych – 3,01 zł/l.

Dlaczego paliwo drożeje tak szybko?

Skala podwyżek na rynku hurtowym nie pozostawia właścicielom stacji pola do manewru. W skali tygodnia średnia cena diesla wzrosła już o 1,01 zł/l, co jest największym skokiem od marca 2022 roku. Benzyna 95 o 0,52 zł/l. Autogaz z kolei podrożał w skali tygodnia o 0,19 zł/l.

– Trend wzrostowy utrzyma się dłużej, co zmusi nas do przygotowania się na jeszcze wyższe rachunki przy dystrybutorach – zapowiada Jakub Bogucki z e-petrol.pl.

Krótko mówiąc: "paragony grozy" zostaną z nami na dłużej. Jeśli masz jeszcze resztkę paliwa w baku, dotankuj je teraz – jutro może być jeszcze drożej.