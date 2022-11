Reklama

Volvo EX90 właśnie zadebiutowało w Sztokholmie przy akompaniamencie hitu Queen "Don't Stop Me Now" i zastąpi model XC90. Dobór piosenki można traktować jako hymn dla nadciągającej rewolucji. Litera "E" w nazwie sukcesora oznacza całkowite przejście na napęd elektryczny i jednocześnie otwiera nowy rozdział w historii firmy.

EX90 to pierwszy przedstawiciel nowej elektrycznej rodziny EX i pierwszy owoc strategii zakładającej, że samochody na prąd do 2025 roku mają stanowić połowę oferty Volvo, a od 2030 roku – całość. Czym najnowsze dzieło skandynawskiej marki chce przekonać kierowców?

Volvo EX90 to 5-metrowy SUV z błyskiem oczu wilka i młotem boga piorunów

Z pewnością rozmachem sylwetki zbudowanej na nowej platformie SPA2. Volvo EX90 wita kierowcę animacją standardowych reflektorów LED HD o rozdzielczości 1.3 Megapixeli niczym błysk oczu wilka w nocy. Światła do jazdy dziennej mają charakterystyczny motyw T przypominający młot Thora, czyli oręż słynnego nordyckiego boga piorunów.

EX90 szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Przecież jedną z największych przeszkód w walce o elektryczny zasięg jest opór powietrza. Na jego przezwyciężenie typowy EV poświęca niemal 2/3 energii. Redukcja Cx o zaledwie 0,01 zwiększa zasięg e-auta o około 2,5 proc. EX90 powinien mieć znacznie łatwiej – jego współczynnik oporu powietrza Cx wynosi 0,29 (dla porównania Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). W siedmioosobowym SUV-ie o długości 5 m to doskonały rezultat. Jakim cudem?

Przednia część EX90 jest zaokrąglona i przebiega wyraźnie niżej niż w XC90. Szyby wpasowano w nadwozie tak, by tworzyły jedną, równą powierzchnię ze słupkami i drzwiami. W innych współczesnych autach nie jest tak gładko – szyby są osadzone najczęściej znacznie głębiej. Dodatkowo klamki z czujnikiem dotykowym są schowane na płasko z linią karoserii, jak w żadnym seryjnym Volvo do tej pory. Wielkie alufelgi (maksymalnie 22 cali) mają specjalne nakładki redukujące zawirowania powietrza w okolicy kół.

Volvo EX90 zaskoczy wnętrzem, 15-calowym ekranem i wyposażeniem

Wnętrze EX90 zaprojektował Robin Page, czyli człowiek odpowiedzialny wcześniej za wystrój XC90. Pod względem stylistycznym jest minimalistycznie, luksusowo i bardzo skandynawsko. Volvo razem z nowym SUV-em wprowadza bezprzewodową technologię kluczyka, co oznacza, że tradycyjny kluczyk można zostawić w domu i odblokować samochód za pomocą telefonu komórkowego. Po otwarciu drzwi wita nowa kierownica z przełącznikami pojemnościowymi (haptycznymi) do obsługi multimediów, tempomatu czy innych rozwiązań – wibracja pod palcem wywoła wrażenie kontaktu z elementami mechanicznymi.

W kabinie EX90 przewidziano zestaw audio Bowers&Wilkins nowej generacji ze standardem Dolby Atmos, który obejmuje aż 25 głośników (Volvo XC90 było ich 19). Moc urosła do 1610 W. Jego niezwykłość polega na głośniczkach wbudowanych w zagłówki foteli - w ocenie konstruktorów mają one zapewnić "wrażenie zanurzenia w dźwięku". Z centrum kokpitu wystaje słynny dla Volvo głośnik wysokotonowy.

Jednak prawdziwym mistrzem pierwszego wrażenia jest 14,5-calowy ekran ustawiony na środku deski rozdzielczej. To właśnie ten pionowy wyświetlacz przewidziano jako centrum sterowania wszelkimi funkcjami nowego SUV-a (o grafikę zadba m.in. silnik gier komputerowych Unreal Engine). Zaszyty w nim ekosystem ma działać błyskawicznie, intuicyjnie i bez natłoku informacji. Inaczej mówiąc: to co zobaczysz na ekranie będzie zależało od sytuacji. Przykład?

Volvo EX90 upraszcza obsługę i kończy z natłokiem informacji

EX90 zaoferuje jazdę wspomaganą, a w przyszłości autonomiczną. System dzięki sztucznej inteligencji będzie wiedział, kiedy kierowca chce przejąć kontrolę nad autem i wyświetli "na wierzchu" odpowiednią ikonę – bez nerwowego przekopywania się przez kolejne poziomy menu. To oznacza, że nowe Volvo dobierze kontekst informacji i pod na tacy tylko najpotrzebniejsze komunikaty. Dokładnie te, które chciałeś znaleźć.

Także dostęp do nawigacji, telefonu, multimediów czy innych funkcjonalności będzie nadążał za potrzebą kierowcy. Przy parkowaniu system podpowie sterowanie funkcjami czujników i kamer. Podczas rozmowy telefonicznej pojawią się opcje przydatne do jej obsługi. A w trakcie jazdy funkcje będą dobrane jeszcze inaczej. Na ekranie pojawi się pasek z ikonami odpowiadającymi danej sytuacji. Mniejszy ekran za kierownicą podpowie kierunek jazdy z nawigacji, prędkość, pasy ruchu czy zasięg. Samochód dobierze funkcje do aktualnych potrzeb. Jeśli wymagana jest jakaś decyzja kierowcy, również ta informacja pojawi się w polu widzenia prowadzącego.

Volvo z naturalnym drewnem w kabinie, koniec starego podejścia do luksusu

Volvo zrywa też z tradycyjnym pojęciem luksusu. W nowym EX90 zapach prawdziwej skóry zastąpi nowatorskie tworzywo o nazwie Nordico, które składa się z tekstyliów wykonanych z materiałów z recyklingu, takich jak butelki PET, oraz ekologicznych materiałów pochodzących z odpowiedzialnie eksploatowanych lasów Szwecji i Finlandii. Na desce rozdzielczej Szwedzi stosują panele z prawdziwego drewna pozyskanego ekologicznie. Ciekawostką jest unikalna technologia, dzięki której drewno nie jest podświetlane od spodu, lecz samo iluminuje łagodnym światłem.

Z kolei siedzenia w nowym Volvo EX90 mogą być opcjonalnie wykończone tkaniną wełnianą z atestem poświadczającym spełnienie surowych norm środowiskowych dotyczących hodowli zwierząt i kwestii społecznych. Obicia tapicerskie częściowo zawierają poliamid pochodzący z odzysku. Oprócz przerobionych butelek PET składnikiem EX90 jest też prawie 50 kg przetworzonych plastików i materiałów biologicznych. To największy udział materiałów z recyklingu wśród wszystkich modeli Volvo.

Volvo EX90 na początek w najmocniejszej wersji, duży akumulator, szybkie ładowanie i zasięg 600 km

Wreszcie napęd i jego możliwości. Volvo EX90 początkowo będzie dostępne w najmocniejszej wersji i z układem AWD. Moc 517 KM i moment obrotowy na poziomie 990 Nm. Ta elektryczna bestia będzie mogła holować przyczepę o masie 2200 kg. Wśród elektryków to wybitny wynik. Później dołączy EX90 z napędem na tylną oś i silnikiem o mocy 400 KM – ten samochód z akumulatora o pojemności 111 kWh zapewni 600 km zasięgu.

Ładowanie z mocą 250 kWh pozwoli uzupełnić energię od 10 proc. do 80 proc. w mniej niż 30 min. A podłączenie do ładowarki na 10 min. wystarczy na wydłużenie zasięgu o 180 km. Nowy SUV będzie też zdolny naładować inny samochód elektryczny lub być magazynem energii do zasilenia domu.

Volvo EX90, czyli LiDAR na dachu

Volvo EX90 zaskoczy również siłą rozwiązań, które mają zapewnić ochronę kierowcy, pasażerom i innych uczestnikom ruchu. Tym razem potomkowie wynalazcy trzypunktowych pasów bezpieczeństwa zadzwonili do Doliny Krzemowej i poprosili o pomoc programistów NVIDIA oraz firmy Luminar Technologies. Pierwsi zadbali o System-on-a-Chip (SOC) NVIDIA DRIVE Orin do komputerów nowego auta odpowiedzialnych za jazdę autonomiczną. Drudzy dostarczyli LiDAR. Sprzęt i własne oprogramowanie Volvo oraz firm Zenseact i Luminar pozwoliły stworzyć nową generację systemów unikania kolizji.

W efekcie EX90 jest seryjnie naszpikowane pionierską technologią, jak żadne inne Volvo do tej pory. Pakiet systemów bezpieczeństwa tworzą: LiDAR (radar laserowy zamontowany nad górną krawędzią szyby na dachu auta), 8 kamer, 5 radarów, 16 czujników ultradźwiękowych. Ta elektroniczna armia zobaczy wszystko wokół auta (zakres działania to 360 stopni). Dane zebrane przez osprzęt analizuje wydajny procesor, który umie dokonywać nawet 250 bilionów operacji na sekundę.

Volvo EX90 wykryje inne samochody z 250 m

Jeśli wierzyć słowom szefa Volvo, to na drodze elektryczne EX90 zaimponuje możliwościami niewidocznej tarczy – to ma być najbezpieczniejszy samochód na świecie. Szwedzi podkreślają, że LiDAR nowego modelu SUV w każdych warunkach pogodowych wykryje inne auta i pieszego z odległości 250 m (dzięki temu kierowca ma na reakcję 7,5 sekundy), a małe obiekty – typu czarna opona na czarnej drodze – zauważy ze 120 m! Sygnały LiDAR-u są bardziej efektywne jako dane, niż obrazy kamer. Tym samym EX90 zidentyfikuje też mniejsze zwierzęta, jak np. psy czy lisy (tego nie potrafią obecne rozwiązania).

Volvo EX90 z układem kamer monitorujących ruch gałki ocznej kierowcy

EX90 dostanie też wewnętrzny system kamer monitorujący ruch gałek ocznych kierowcy i algorytm badający ich pracę - to dla wykrycia zmęczenia i niebezpiecznego mikrosnu. Rozwiązanie będzie też zdolne wyłapać "znużenie" alkoholowe. Z kolei dzięki czujnikom pojemnościowym wbudowanym w wieniec kierownicy samochód sprawdzi, czy człowiek stracił panowanie nad pojazdem przez zasłabnięcie. W takiej sytuacji EX90 sam zjedzie na pobocze, włączy światła awaryjne i wezwie pomoc.

Zdaniem inżynierów raz wprowadzona sztuczna inteligencja będzie z czasem dojrzewać. Coraz mądrzejszy samochód będzie coraz skuteczniej wspierał kierowcę w krytycznych sytuacjach. Starsze generacje systemów wsparcia głównie ostrzegały o potencjalnym zagrożeniu. Nowa technologia ma coraz częściej interweniować samodzielnie, by zapobiec zderzeniu. Volvo spodziewa się, że pakiet systemów bezpieczeństwa w EX90 aż o 20 proc. zmniejszy ryzyko wypadków śmiertelnych i z poważnymi obrażeniami, a o 9 proc. spadnie liczba wypadków w ogóle.

Volvo EX90 to przełom na miarę wynalezienia trzypunktowych pasów bezpieczeństwa

Można pokusić się o stwierdzenie, że wprowadzenie tych rozwiązań do seryjnie produkowanego EX90 będzie rewolucją na miarę wynalezienia w 1959 roku trzypunktowych pasów bezpieczeństwa przez Nilsa Bohlina. Przypominamy, że Volvo było pierwszym producentem samochodów na świecie, który zainstalował trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na przednich siedzeniach. Autami, które jako pierwsze wyposażono w pasy tego typu były P120 (Amazon) oraz PV544. Trzypunktowe pasy znalazły się w tych modelach Volvo w 1959 roku. Firma była też pierwszym producentem aut, zapewniającym pasy bezpieczeństwa w standardzie.

Volvo EX90 pojedzie autonomicznie

Nowe Volvo będzie również zaopatrzone w rezerwowe układy dotyczące kluczowych funkcji jak kierowanie i hamowanie, które pozwolą na jazdę autonomiczną. Takie uśpione rozwiązania, wraz z LiDAR-em i pozostałymi elementami umożliwią uruchomienie w EX90 funkcji jazdy autonomicznej po autostradzie Highway Pilot.

Kiedy cena Volvo EX90 w Polsce?

Nowe Volvo EX90 w Polsce zadebiutuje na przełomie 2023 i 2024 roku. Cena? Pozostaje tajemnicą. Wiadomo jednak, że samochód będzie można kupić na własność, leasingować lub użytkować w ramach abonamentu.