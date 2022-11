Reklama

Mandaty i punkty karne według nowych zasad niosą dla kierowców ogromne ryzyko. Wystarczy dwa razy wpaść za przekroczenie prędkości czy telefon w ręku podczas prowadzenia auta i prawo jazdy znika. Niebawem sieć kontroli jeszcze mocniej zaciśnie pętlę...

Fotoradary to główna broń Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w walce z kierowcami przekraczającymi prędkość. Obecnie jest ich ponad 500. Większość to używane od dekady urządzenia Fotorapid CM, które zdaniem GITD są już wyeksploatowane i często ulegają awariom. Stąd czas na rewolucję drogową.

Mandaty i punkty karne ze 150 francuskich fotoradarów, takiego sprzętu w Polsce jeszcze nie było

Inspektorat właśnie podpisał umowę na modernizację, uruchomienie oraz zintegrowanie z działającym już systemem operacyjnym 147 sztuk stacjonarnych fotoradarów, nazywanych fachowo: urządzeniami do rejestracji prędkości punktowej. To część ogromnego projektu, którym GITD chce zwiększyć skuteczność i efektywność automatycznego systemu kontroli nad ruchem drogowym (CANARD). Wykonawcą została firma Sprint, czyli olsztyńska spółka wcześniej wybrana również do montażu kamer odcinkowego pomiaru prędkości (39 nowych lokalizacji w 13 województwach).

Reklama

Wykonawca modernizacji ustawi przy drogach 147 urządzeń francuskiej firmy IDEMIA, a będą to fotoradary MESTA fusion RN. To oznacza, że GITD odrzuciło ofertę ze znanym już przyrządem MultaRadar CD. Wcześniej oba fotoradary testowano na lotnisku w Borsku.

MESTA Fusion RN, czyli francuski fotoradar łapie 32 samochody jednocześnie (WIDEO)

MESTA Fusion RN został zatwierdzony przez Główny Urząd Miar. Pod koniec stycznia 2022 roku zdobył zatwierdzenie typu, czyli dokument potwierdzający zgodność z polskimi przepisami metrologicznymi. To oznacza, że urządzenie może być montowane przy polskich drogach i używane przez polskie służby. Jakie są jego możliwości?

Francuski fotoradar potrafi jednocześnie namierzyć 32 samochody na 8 pasach ruchu i rozpoznawać tablice rejestracyjne dzięki systemowi ANPR. Odpowiednie ograniczenie prędkości jest automatycznie przypisywane dla różnych pasów i do każdego samochodu, na podstawie jego klasy. Ale MESTA Fusion RN nie tylko wychwytuje przekroczenia dozwolonych limitów. Umie też wyłapać jazdę: na zderzaku, z prędkością utrudniającą ruch (blokowanie), po buspasie, na zakazie, pod prąd, po chodniku czy pasem awaryjnym (np. kiedy inne auta stoją w korku), przekraczanie linii czy wyprzedzanie z niewłaściwej strony. Sprzęt można skonfigurować do rejestracji naruszenia zakazu ruchu ciężarówek. Francuski przyrząd może jednocześnie rejestrować wykroczenia w trybie zbliżania się i oddalania - ta funkcja jest istotna m.in. ze względu na motocyklistów.

Fusion RN ustawiony przy skrzyżowaniu wyłapie przejazd na czerwonym świetle. Jego uwadze nie umknie skręt w lewo z pasa do jazdy prosto lub w prawo. Złamanie zakazu zawracania też skończy się zdjęciem i mandatem. Warto zauważyć, że podobne parametry i funkcje zapewnia produkowany przez ZURAD Fotorapid PRO.

Wyraźne zdjęcie twarzy i mandat 8 tys. zł za krycie sprawcy

MESTA Fusion RN w zależności od specyfikacji wykonuje zdjęcia matrycą o rozdzielczości 24 lub 45 megapikseli. To ponad cztery razy lepiej niż odrzucony rywal. MultaRadar CD blado wypada przy francuskim urządzeniu - wykonuje pomiary do 6 pasów ruchu, do wyboru jest aparat cyfrowy o rozdzielczości 5 lub 11 Mpx.

GITD w wymogach podkreślało, że zdjęcia z nowych fotoradarów muszą przedstawiać czytelny wizerunek kierującego pojazdem, niezależnie od warunków pogodowych. Ten parametr w świetle nowych przepisów okazuje się kluczowy. Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 roku grozi mandat do 8 tys. zł za niewskazanie przez właściciela osoby prowadzącej samochód lub motocykl w chwili popełnienia wykroczenia.

– Modernizacja będzie polegała przede wszystkim na wymianie dotychczasowych fotoradarów, które w skrajnych przypadkach mają już więcej niż 10 lat, więc są mniej skuteczne – powiedział dziennik.pl Waldemar Matukiewicz, wiceprezes Sprint. – Nowe zapewniają wyższe poziomy wykrywalności wykroczeń i skuteczności rozpoznawania wizerunku kierującego pojazdem w trudnych warunkach oświetleniowych, czyli złej pogodzie lub po zmroku. Warto podkreślić, że w 20 lokalizacjach dotychczasowe fotoradary będą likwidowane i instalowane w nowych miejscach. Wszystkie prace powinny zakończyć się w styczniu 2024 roku – wskazał.

Nowoczesne fotoradary za 36 mln zł w każdym województwie, znamy lokalizacje

Większość nowych urządzeń pozostanie w tych samych miejscach. Ale będą też wyjątki. Przykładowo – Lućmierz odda swój fotoradar do Zgierza, Konstantynów Łódzki do Piotrkowa Trybunalskiego czy Prandocin do Kielc. Co istotne, niezależnie od tego czy będzie to tylko wymiana dotychczasowego urządzenia czy także idąca za tym zmiana lokalizacji, każde województwo w Polsce otrzyma przynajmniej kilka fotoradarów MESTA Fusion RN. Modernizację podzielono na dwie części. Wartość pierwszej części projektu wynosi 18,1 mln zł , a drugiej – 17,9 mln zł.

Najwięcej nowych urządzeń będzie pracować w województwie wielkopolskim (21 szt.), mazowieckim (18 szt.), małopolskim i lubelskim (po 13 szt.). Najmniej zmodernizowanych urządzeń stanie m.in. na terenie województw świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz łódzkiego (po 6 szt.), opolskiego (5 szt.) oraz śląskiego i dolnośląskiego (4 szt.). Które fotoradary zostaną przeniesione? Oto lokalizacje:

Nowa lista fotoradarów w Polsce, zmiana lokalizacji

Aktualna lokalizacja Województwo Nowa lokalizacja Konstantynów Łódzki, DK 71 łódzkie Piotrków Trybunalski, Al. J. Piłsudskiego, na wys. Ul. Czarna Droga Lućmierz, DK91 łódzkie Zgierz, ul. Ozorkowska 120 Łódź, al. Palki/Smutna łódzkie Łódź, al. Palki 9 Poniatów, DK12 łódzkie Poniatów, DK12 Słowik, ul. Gdańska (DK91) łódzkie Łódź, ul. Dąbrowskiego, Podhalańska Krzyszkowice 25 (pow. myślenicki) małopolskie Krzyszkowice 30 (pow. myślenicki) Nowy Sącz, ul. Piłsudskiego 23 małopolskie Nowy Sącz, ul. Piłsudskiego/Browarna Prandocin, DK7 świętokrzyskie Kielce, ul. Krakowska 255 Kosina, DK94 (pow. łańcucki) podkarpackie Kosina 967 (pow. łańcucki) Cisy, DK22 (pow. malborski) pomorskie po drugiej stronie drogi Domaradz, DK6 (pow. słupski) pomorskie po drugiej stronie drogi Franciszkowo, DK16 (pow. Iławski) warmińsko-mazurskie po drugiej stronie drogi Gościcino, DK6 (pow. wejherowski) pomorskie po drugiej stronie drogi Rudno, DK91 (pow. tczewski) pomorskie po drugiej stronie drogi Skępe, DK10 (pow. lipnowski) kujawsko-pomorskie po drugiej stronie drogi Sorkwity, ul. Olsztyńska 16B (pow. mrągowski) warmińsko-mazurskie Miastkowo, ul. Łomżyńska 25A (pow. mrągowski) Żubryn, DK8 (pow. suwalski) podlaskie Zgon, DK58 Sosnówka, DK46 (pow. opolski) opolskie Jamielica, ul. Strzelecka 15 Brzeźno, DK92 (pow. poznański) wielkopolskie po drugiej stronie drogi Miedzichowo, DK92 (pow. nowotymski) wielkopolskie po drugiej stronie drogi

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? Oto 10 stawek zależnych od widełek

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko śmiertelnego potrącenia pieszego. Do tego spotkanie z policją za tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

Błyskawiczna utrata uprawnień nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w nowy taryfikator punktów karnych. Przypominamy, że od 17 września obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości i to niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (przed zmianą było 6 pkt.);

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (było 8 pkt.);

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł w recydywie

Jakie obowiązują mandaty w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości? Oto stawki z nowego taryfikatora: