Volvo idzie w Polsce jak burza. Z roku na rok słupki są coraz wyższe, co w czasach szalejącej inflacji i kryzysu może imponować. Liczby najlepiej oddają sytuację…

Łącznie w 2022 roku zarejestrowano w Polsce niemal 93 tys. aut z wyższej półki, o 3,5 proc. więcej w porównaniu z 2021 (89,8 tys. egz.). Zresztą zeszłoroczny wynik jest historycznym rekordem. Analitycy instytutu Samar zauważają, że samochody premium i luksusowe nie sprzedawały się tak dobrze nawet przed wybuchem pandemii.

Volvo XC60 hitem w Polsce, SUV-y napędzają biznes Szwedów

Volvo wykroiło dla siebie poważną cześć rynku – nowe numery rejestracyjne dostało niemal 11 tys. samochodów osobowych. Taki wynik dał szwedzkiej marce czwarte miejsce w segmencie premium za niemiecką trójcą (BMW, Mercedes, Audi). Postęp i agresywność Volvo w parciu na szczyt robi wrażenie – na przestrzeni dekady szwedzka marka podwoiła sprzedaż swoich samochodów. Z niecałych 5 tys. sztuk w 2013 roku wyniki poszybowały do poziomu 11 tys. aut w 2022 roku.

Koniem pociągowym biznesu Volvo w Polsce (i na świecie) są SUV-y. Szwedzi doszli w nich do takiej wprawy, że dziś aż 86 proc. sprzedaży nad Wisłą stanowią modele linii XC.

Światowy hit, Volvo XC60 był też najchętniej wybieranym modelem w Polsce – nad Wisłą zarejestrowano niemal 5,4 tys. sztuk tego SUV-a, a to właściwie połowa sprzedaży. XC60 okazał się też najpopularniejszym modelem klasy premium na naszym rynku. Mniejszy XC40 odpowiada za 24 proc. wyniku firmy (przeszło 2,6 tys. rejestracji). Na trzecim miejscu znalazł się model XC90 z wynikiem ponad 1000 rejestracji.

W Volvo silnik Diesla nie powiedział jeszcze ostatniego słowa

Jeszcze ciekawiej wyglądają preferencje Polaków jeśli chodzi o najczęściej wybierany typ napędu do swojego nowego Volvo. W 2022 roku aż 99 proc. aut miało skrzynię automatyczną. Napęd 4x4 stanowił połowę sprzedaży. Silniki benzynowe wolało 56 proc. kupujących – co od pewnego czasu nikogo już nie dziwi. Fenomenem jednak okazuje się ogromna popularność samochodów wyposażonych w silnik Diesla – ponad 30 proc. szwedzkich aut wyjechało na polskie drogi przy aksamitnym akompaniamencie jednostki wysokoprężnej. Statystyki jasno pokazują, że silnik Diesla – szczególnie w segmencie premium – ma się świetnie. Ludzie ciągle go potrzebują, choćby ze względu na charakter pracy. SUV z dieslem, automatem i napędem AWD to konfiguracja idealna za częste wyjazdy w długie trasy…

Przyszły rok będzie ostatni pełnym rokiem dostępności Diesla, który jest pożądany przede wszystkim w dwóch modelach: XC60 i XC90. Ostatnie Volvo w jednostką wysokoprężną opuści fabrykę w kwietniu 2024 roku.

Volvo idzie na rekord w 2023 roku, lawina zamówień

Volvo już dziś chwali się, że w 2023 roku ustanowi nowy rekord sprzedaży w Polsce. Tak arogancka prognoza ma potwierdzanie w liczbach - tylko w styczniu nastąpił wzrost rejestracji o niemal 60 proc. r/r. A portfel zamówień do realizacji pęka w szwach…

– W styczniu bieżącego roku nasza marka zanotowała 766 rejestracji, ale tempo produkcji będzie szybko rosło. Mamy idealną bazę, by zakończyć ten rok doskonałym wynikiem. Popyt na modele XC60, XC40 i XC90 wciąż jest ogromny – powiedział Emil Dembiński, prezes Volvo Car Poland.

W 2023 roku Volvo wprowadzi kilka nowości. Spalinowy XC40 dostanie nowy benzynowy 2-litrowy 163-konny silnik turbo B3 zamiast trzycylindrowej jednostki 1.5.

Z kolei elektryczne C40/XC40 Recharge z tylnym napędem zyskają nowy silnik elektryczny z magnesami trwałymi (stałymi). Moc wzrosła do 238 KM, czyli o 7 KM więcej niż w poprzednim, przednionapędowym wariancie z jednym silnikiem. 420 Nm momentu obrotowego solidnie wciśnie w fotel. Pojemność akumulatora (69 kWh) bez zmian. Jednak poprawienie wydajności chłodzenia pozwala teraz za kierownicą tylnonalędowego XC40 Recharge przejechać do 460 km na jednym ładowaniu (zgodnie z cyklem WLTP), wobec 425 km w poprzedniej wersji. To 35 km lepiej.

Nowe Volvo XC40 i C40 to większy zasięg i szybsze ładowanie

Bardziej aerodynamiczne Volvo C40 Recharge zajedzie jeszcze dalej – zasięg nowego modelu to 476 km, czyli 38 km więcej wobec wcześniejszych 438 km odmiany przednionapędowej. Czas ładowania od 10 do 80 proc. pojemności baterii zajmuje około 34 minut przy użyciu ładowarki prądu stałego publicznej sieci o mocy 130 kW. Volvo wprowadza też mocniejszy wariant tylnonapędowy o mocy 258 KM i z większą baterią o pojemności 82 kWh. W tej wersji XC40 Recharge dysponuje zasięgiem do 515 km, a C40 to aż 533 km (według WLTP). Większą baterię można też ładować mocniejszym prądem stałym (200 kW wobec 150 kW poprzednio), co skraca czas ładowania od 10 do 80 proc. do około 28 min.

Volvo zmieniło także modele z dwoma silnikami i elektrycznym napędem 4x4. Na tylnej osi znajduje się teraz silnik z magnesami trwałymi (stałymi) o mocy 183 kW, a na przedniej nowy silnik asynchroniczny o mocy 117 kW. W tej konfiguracji Volvo XC40 Recharge Twin Motor AWD może teraz przejechać do 500 km (z baterią 82 kWh), czyli o 62 KM więcej niż poprzednio. Z kolei zasięg Volvo C40 w tej samej wersji wzrósł do 507 km (stary model 451 km).

Nowe Volvo XC40 i C40, dane techniczne, zasięg i przyspieszenie

Volvo XC40/C40 napęd na tył i bateria 69 kWh napęd na tył i bateria 82 kWh napęd Twin Motor AWD i bateria 82 kWh Zasięg nowego XC40/C40 (WLTP) 460 km/470 km 520 km/530 km 500 km/510 km Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (XC40/C40) 7,4 s 7,4 s 4,9 s/4,7 s Prędkość maksymalna 180 km/h 180 km/h 180 km/h

Volvo EX90 w Polsce, to 5-metrowy SUV i następca Volvo XC90

Jednak największą bombą na polskim rynku w 2023 roku będzie Volvo EX90, czyli następca spalinowego XC90 i pierwszy przedstawiciel nowej elektrycznej rodziny EX. To też pierwszy owoc strategii zakładającej, że samochody na prąd do 2025 roku mają stanowić połowę oferty Volvo, a od 2030 roku – całość. Czym najnowsze dzieło szwedzkiej marki chce przekonać kierowców?

Z pewnością rozmachem sylwetki zbudowanej na nowej platformie SPA2. Volvo EX90 wita kierowcę animacją standardowych reflektorów LED HD o rozdzielczości 1.3 Megapixela. Światła do jazdy dziennej mają charakterystyczny motyw T przypominający młot Thora, czyli oręż słynnego nordyckiego boga piorunów, burzy i witalności.

EX90 szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Szwedzi w walce o elektryczny zasięg osiągnęli współczynnik oporu powietrza Cx wynosi 0,29 (dla porównania Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). W siedmioosobowym SUV-ie o długości 5 m to doskonały rezultat.

Volvo EX90 zaskoczy wnętrzem i wyposażeniem

Wnętrze EX90 idealnie trafia w najnowsze trendy. Minimalistyczne, luksusowe i bardzo skandynawskie. Za żadne pieniądze nie dostaniesz skórzanej tapicerki. Zastąpiło ją tworzywo o nazwie Nordico wykonany z materiałów bazujących na surowcach z recyklingu, które wcześniej były np. butelkami PET. Na desce rozdzielczej Szwedzi stosują panele z prawdziwego drewna pozyskanego ekologicznie. Ciekawostką jest unikalna technologia, dzięki której drewno nie jest podświetlane od spodu, lecz samo iluminuje łagodnym światłem. Z kolei siedzenia mogą być pokryte wełnianą tapicerką.

Volvo razem z nowym SUV-em wprowadza bezprzewodową technologię kluczyka, co oznacza, że tradycyjny kluczyk można zostawić w domu i odblokować samochód za pomocą telefonu komórkowego. Po otwarciu drzwi wita nowa kierownica z przełącznikami pojemnościowymi (haptycznymi) do obsługi multimediów, tempomatu czy innych rozwiązań – wibracja pod palcem wywoła wrażenie kontaktu z elementami mechanicznymi.

Prawdziwym mistrzem pierwszego wrażenia jest 14,5-calowy ekran ustawiony na środku deski rozdzielczej – jest niemal dwa razy większy niż ten znany z XC90 (9 cali). To właśnie ten pionowy wyświetlacz przewidziano jako centrum sterowania wszelkimi funkcjami (o grafikę zadba m.in. silnik gier komputerowych Unreal Engine). Zaszyty w nim ekosystem ma działać błyskawicznie, intuicyjnie i bez natłoku informacji. Inaczej mówiąc: to co zobaczysz na ekranie będzie zależało od sytuacji. Przykład?

Volvo EX90 upraszcza obsługę i kończy z natłokiem informacji

EX90 zaoferuje jazdę wspomaganą, a w przyszłości autonomiczną. System dzięki sztucznej inteligencji będzie wiedział, kiedy kierowca chce przejąć kontrolę nad autem i wyświetli "na wierzchu" odpowiednią ikonę – bez nerwowego przekopywania się przez kolejne poziomy menu. To oznacza, że nowe Volvo dobierze kontekst informacji i pod na tacy tylko najpotrzebniejsze komunikaty. Dokładnie te, które chciałeś znaleźć. Także dostęp do nawigacji, telefonu, multimediów czy innych funkcjonalności będzie nadążał za potrzebą kierowcy. Przy parkowaniu system podpowie sterowanie funkcjami czujników i kamer. Podczas rozmowy telefonicznej pojawią się opcje przydatne do jej obsługi. A w trakcie jazdy funkcje będą dobrane jeszcze inaczej. Na ekranie pojawi się pasek z ikonami odpowiadającymi danej sytuacji. Mniejszy ekran za kierownicą podpowie kierunek jazdy z nawigacji, prędkość, pasy ruchu czy zasięg. Samochód dobierze funkcje do aktualnych potrzeb. Jeśli wymagana jest jakaś decyzja kierowcy, również ta informacja pojawi się w polu widzenia prowadzącego.

Volvo EX90 i jaka pojemność bagażnika?

Volvo EX90 ma być niezwykle praktycznym autem. Bagażnik po złożeniu dwóch rzędów siedzeń oferuje maksymalnie do 1915 l - wówczas powstaje powierzchnia transportowa o długości 1,9 m. Przy piątce pasażerów kufer pomieści 1010 litrów bagaży. Siedmioosobowa załoga ogranicza możliwości przewozowe do 368 l.

Otwór załadunkowy bagażnika jest szeroki na 1,13 m i wysoki na 0,78 m. Takie wymiary pozwalają bez problemu zapakować lodówkę, pralkę, narty, krzesła, lampę czy butle do nurkowania. Przynajmniej tak wynika z poniższej instrukcji. Poza tym jest też 37-litrowy frunk, czyli przedni bagażnik na mniejsze przedmioty lub kabel do ładowania.

Volvo EX90, dwie wersje, jeden duży akumulator, szybkie ładowanie i zasięg 600 km

Wreszcie napęd i jego możliwości. Volvo EX90 w Polsce debiutuje w dwóch odmianach dwusilnikowych. Topowa jest najmocniejszym seryjnym autem w historii szwedzkiej marki.

Dwa silniki gwarantują moc 517 KM i moment obrotowy na poziomie 910 Nm. Ta elektryczna bestia od 0 do 100 km przyspieszy w 4,9 sekundy. Co przy aucie o masie ponad 2,8 t jest imponujące. Pociągnie też przyczepę o masie 2,2 t, a wśród elektryków to wybitny wynik. Prąd dostarcza akumulator o pojemności aż 111 kWh, co przekłada się na zasięg nawet 580 km. Słabsze EX90 rozwija 408 KM mocy i 770 Nm momentu obrotowego. Samochód przyspiesza o sekundę wolniej w sprincie do 100 km/h. Za to zasięg z tego samego akumulatora jest o 5 km większy i dochodzi do 585 km.

Ładowanie z mocą 250 kWh pozwoli uzupełnić energię od 10 proc. do 80 proc. w mniej niż 30 min. A podłączenie do ładowarki na 10 min. wystarczy na wydłużenie zasięgu o 180 km. Nowy SUV będzie też zdolny naładować inny samochód elektryczny lub być magazynem energii do zasilenia domu.

Volvo EX90, czyli LiDAR na dachu plus radary i kamery w standardzie

Volvo EX90 zaskoczy również siłą rozwiązań, które mają zapewnić ochronę kierowcy, pasażerom i innych uczestnikom ruchu. Tym razem potomkowie wynalazcy trzypunktowych pasów bezpieczeństwa zadzwonili do Doliny Krzemowej i poprosili o pomoc programistów NVIDIA oraz firmy Luminar Technologies. Pierwsi zadbali o System-on-a-Chip (SOC) NVIDIA DRIVE Orin do komputerów nowego auta odpowiedzialnych za jazdę autonomiczną. Drudzy dostarczyli LiDAR. Sprzęt i własne oprogramowanie Volvo oraz firm Zenseact i Luminar pozwoliły stworzyć nową generację systemów unikania kolizji.

W efekcie EX90 jest seryjnie naszpikowane pionierską technologią, jak żadne inne Volvo do tej pory. Pakiet systemów bezpieczeństwa tworzą: LiDAR (radar laserowy zamontowany nad górną krawędzią szyby na dachu auta), 8 kamer, 5 radarów, 16 czujników ultradźwiękowych. Ta elektroniczna armia zobaczy wszystko wokół auta (zakres działania to 360 stopni). Dane zebrane przez osprzęt analizuje wydajny procesor, który umie dokonywać nawet 250 bilionów operacji na sekundę.

Volvo EX90 wykryje inne samochody z 250 m

Volvo deklaruje, że na drodze elektryczne EX90 zaimponuje możliwościami niewidocznej tarczy – to ma być najbezpieczniejszy samochód na świecie. LiDAR w każdych warunkach pogodowych wykryje inne auta i pieszego z odległości 250 m (dzięki temu kierowca ma na reakcję 7,5 sekundy), a małe obiekty – typu czarna opona na czarnej drodze – zauważy ze 120 m! Sygnały LiDAR-u są bardziej efektywne jako dane, niż obrazy kamer. Tym samym EX90 zidentyfikuje też mniejsze zwierzęta, jak np. psy czy lisy (tego nie potrafią obecne rozwiązania. W ocenie Szwedów pakiet systemów może nawet o 20 proc. zmniejszyć ryzyko wypadków śmiertelnych i z poważnymi obrażeniami, a o 9 proc. spadnie liczba wypadków w ogóle.

Volvo EX90, ceny i wyposażenie w Polsce

Volvo EX90 w Polsce kosztuje od 479 900 zł za słabszy model Twin Motor o mocy 402 KM. Po dopłacie 20 tys. zł można wybrać wersję Twin Motor Performance 517 KM w cenie 499 900 zł. W przyszłości pojawią się tańsze odmiany – także z jednym silnikiem.

Standardowo każde z auto jest dostarczane na felgach 21 cali. Alternatywą są obręcze 22-calowe z aerodynamicznym wypełnieniem (4550 zł). Dopłaty 2450 zł wymagają przyciemnione szyby tylne, a 9000 zł zapłacimy za dodatkowe progi. Standardem jest zestaw audio Bose z 14 głośnikami. Za 25 tys. zł Volvo wstawi nagłośnienie Bowers&Wilkins. Zestaw Pilot Assist Package wymaga 11 400 zł, a 5700 zł to dopłata do tapicerki z szarej wełny. Przy konfiguracji wybierając każdą możliwą pozycję bez problemu cena dochodzi do 580 tys. zł.

