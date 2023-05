Reklama

Volvo EX30 gotowe do debiutu i ma poważną misję. Sprawić, by zelektryfikowane samochody szwedzkiej marki znikały szybciej niż ciepłe bułeczki z cynamonem. Już dziś hybrydy plug-in i auta elektryczne stanowią w Europie 63 proc. sprzedaży. Nowy najmniejszy model to drugi po 5-metrowym EX90 przedstawiciel elektrycznej rodziny EX. I o ile większy SUV stanowi popis technologicznych możliwości Volvo, to EX30 m.in. swoją przystępną ceną na poziomie aut spalinowych ma mocno obniżyć próg wejścia do świata samochodów elektrycznych segmentu premium.

EX30 to także kolejny element strategii zakładającej, że auta na prąd do 2025 roku mają stanowić połowę oferty Volvo, a od 2030 roku – całość. Po nim pojawi się m.in. elektryczny następca S90 i V90, a później wejdzie nowa generacja XC60 jako EX60, czyli elektryczny SUV klasy średniej. Jednak to EX30 ma być rynkowym przebojem. Czym najnowsze dziecko skandynawskiej marki chce przekonać kierowców?

Volvo EX30 jedzie do Polski, co to za samochód?

Volvo EX30 powstało na platformie SEA (Sustainable Experience Architecture) zaliczanej do najbardziej zawansowanych na rynku. Architektura została stworzona we współpracy z inżynierami Volvo w centrach Geely w Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Chinach. Na rynek wprowadzono ją w wrześniu 2020 roku. Obecnie na SEA bazuje należąca do chińskiego koncernu marka Zeekr oraz SUV Smart #1 (w przyszłości także polska Izera). Przypominamy, że Smart w połowie jest własnością Geely Holding, a w połowie Mercedesa. Teraz wystarczy połączyć kropki i mamy obraz nowego EX30. Ale po kolei…

Nowe Volvo EX30 z listwą LED z przodu i dzielonymi lampami z tyłu (WIDEO)

EX30 z opadającą do tyłu linią dachu bliżej sylwetce crossovera czy SUV-a coupe niż klasycznego modelu SUV. Pod względem aerodynamiki to korzystniejszy kształt, co jest szczególnie ważne w elektryku. Aby urwać kolejne setne współczynnika oporu powietrza Cx konstruktorzy Volvo postarali się o zaokrąglony przód z gładką powierzchnią zamiast kratek. Podwójna listwa LED łącząca reflektory to kolejny popis projektantów. Światła do jazdy dziennej mają charakterystyczny motyw T przypominający młot Thora, czyli oręż słynnego nordyckiego boga piorunów. Tylne lampy wzorem C40 i EX90 to osobne klosze: jedne na słupkach, drugie poniżej dolnej linii szyby (ten element stanie się charakterystyczny dla wszystkich kolejnych elektrycznych Volvo).

Volvo EX30 krótsze od XC40 o 20 cm, jaka pojemność bagażnika?

Volvo EX30 z długością ok. 4,2 m będzie krótsze od XC40 o jakieś 20 cm. To celowy zabieg, by auta nie zjadały się wzajemnie na rynku. Nie znaczy to jednak, że nowy model będzie ciasny – rozstaw osi przekraczającym 2,7 m (ok. 3 cm większym niż XC40) zapewni równie przestronne wnętrze co starszy brat, jeśli nawet nie lepsze. Platforma SEA pozwoliła wygospodarować dwa bagażniki – tylny to przynajmniej 400 l pojemności, przedni tzw. frunk przyda się do przechowywania kabli.

Volvo EX30 i wyposażenie

Architektura SEA wprowadzi też pakiet ADAS, który obejmuje m.in. adaptacyjny tempomat z funkcją Stop & Go, aktywny system utrzymywania pasa ruchu, asystenta martwego pola, automatyczne parkowanie. Zaawansowane rozwiązania oparte o LiDAR pozostaną chlubą flagowego EX90 i najpewniej nie trafią do wyposażenia EX30 (m.in. ze względów kosztowych). Volvo postara się jednak o wszelkie inne układy, które wykrywają przeszkody i zapobiegają przed niebezpiecznymi sytuacjami, a ich działanie będzie polegać na ostrzeganiu kierowcy przed kolizją i w razie braku reakcji – automatycznym hamowaniu.

Volvo EX30 z napędem na tył lub 4x4, jaki silnik i osiągi? (dane techniczne)

Wreszcie napęd Volvo EX30. Specyfikacja techniczna platformy SEA przewiduje napęd na tylną oś i układ 4x4. Szwedzi niedawno w XC40 Recharge wdrożyli własny bardziej wydajny silnik elektryczny z magnesami trwałymi (stałymi). Stąd drogą analogii w przypadku bazowego EX30 z napędem na tył można spodziewać się mocy przekraczającej 270 KM (ponad 340 Nm).

Prawdziwą bombą będzie jednak topowe EX30 AWD, czyli z dwoma silnikami i elektrycznym napędem 4x4. W tym modelu (jak w XC40) na tylnej osi także pracuje silnik z magnesami trwałymi, przód to silnik asynchroniczny. Osiągi? Świetne! Moc? Nawet 400 KM z górką. Przyspieszenie? Jak w motocyklu, od 0 do 100 km/h w mniej niż 4 sekundy. Podobne parametry gwarantuje usportowiony Smart Smart #1 Brabus (428 KM i 543 Nm, 3,9 s do setki).

Nowe Volvo EX30, jaki zasięg i czas ładowania?

Zasięg EX30? Można spodziewać się, że Volvo wzorem XC40 zaoferuje do wyboru akumulator podstawowy o pojemności 69 kWh i większy 82 kWh. Pierwszy potrafi zapewnić ok. 460 km zasięgu, a topowy nawet 530 km jazdy na jednym ładowaniu (wariant tylnonapędowy z największą baterią). Architektura SEA przewiduje szybkie ładowanie z mocą 150 kW. Wówczas uzupełnienie energii od 10 proc. do 80 proc. ma trwać mniej niż 30 min.

Volvo EX30 i kiedy cena w Polsce?

Volvo EX30 oficjalnie zadebiutuje na początku czerwca 2023 roku. W dniu premiery na wielu rynkach ruszy przedsprzedaż i proces zamawiania. Wtedy też poznamy ceny, które mają być przynajmniej na poziomie podobnie wyposażonych aut spalinowych.

Volvo wprowadza nowe i tańsze akumulatory, co to jest LFP?

Jednym ze sposobów Volvo na obniżenie kosztów produkcji mają być nowe akumulatory litowo-żelazowo-fosfaranowe (LFP). Ten typ baterii wykorzystuje mniej drogich surowców, a co za tym idzie, jest tańszy i z oczywistych względów może wpłynąć na obniżenie cen aut, w których będą stosowane. Niezaprzeczalną zaletą LFP jest to, że cechują się większą trwałością i łatwiej tolerują częste ładowanie również z wykorzystaniem tzw. szybkich ładowarek o dużej mocy, a sam proces uzupełniania w nich energii trwa szybciej. Nowa technologia jednak wejdzie do produkcji później niż zadebiutuje Volvo EX30.