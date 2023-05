Reklama

Darmowe autostrady w Polsce to rewolucyjny pomysł PiS. Jak rządzący chcą tego dokonać?

- W krótkim czasie przedstawimy też harmonogram, tak żeby postarać się zrobić to do wakacji, do tych najbliższych wakacji, aby te autostrady, za które dopowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czyli można powiedzieć: rząd polski, państwo polskie - żeby one zostały zwolnione z opłat najszybciej, jak się da - powiedział Morawiecki.

Reklama

Darmowe autostrady już w wakacje 2023?

A co z prywatnymi autostradami? - Przystąpimy do rozmów i negocjacji z prywatnymi koncesjonariuszami, aby od nowego roku przedstawić plan likwidacji bramek i plan darmowego poruszania się po autostradach i po drogach ekspresowych w Polsce - wyjaśnił szef rządu.

Reklama

Prywatne autostrady za darmo w 2024 roku?

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda powiedział, że intencją rządu jest przeprowadzenie negocjacji z koncesjonariuszami płatnych odcinków autostrad tak, by od wakacji w 2024 roku nie pobierano na nich opłat.

- Chcemy zwiększyć dostępność dróg dla tych, którzy mają mniej zasobne portfele - powiedział Morawiecki. Zaznaczył, że plany likwidacji opłat na autostradach nie są niespójne z rozwijaniem kolei. - Niech te dwa komponenty komunikacyjne się uzupełniają - stwierdził premier.