Nowe kilometry drogi S7 dla kierowców. Obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej na wakacje

Na to czekali kierowcy! Nowy fragment drogi ekspresowej S7 zaczyna się na węźle Chwaszczyno, gdzie krzyżuje się z drogą S6. Blisko 16-kiliometrowy odcinek OMT zapewnia odciążenie DK20 między Chwaszczynem i Żukowem, gdzie kumuluje się lokalnych ruch. Stanowi również alternatywę dla jadących od strony Kościerzyny w kierunku Trójmiasta.

GDDKiA wylicza, że w ramach inwestycji powstało 28 obiektów inżynierskich, z czego najdłuższy ma ponad 160 m. Powstała kładka dla pieszych, 16 wiaduktów, sześć przejść dla zwierząt, trzy mosty i jedno przejście podziemne. Długość ekranów akustycznych to ponad 19 tys. metrów kwadratowych, a przeciwolśnieniowych - blisko 5 tys.

Pierwszy odcinek Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej otwarty. Jak prowadzi?

Zdaniem drogowców ważnym miejscem dla całego układu trójmiejskiej obwodnicy jest wciąż budowany węzeł Żukowo, powstający w ramach sąsiedniego odcinka. - W celu bezpiecznego połączenia S7 z obwodnicą Żukowa, wprowadziliśmy tymczasową organizację ruchu. Na jednej z łącznic w kierunku Glincza jest zwężenie do jednego pasa na długości ok. 400 m. Dalej kierowcy korzystają z dwóch jezdni obwodnicy Żukowa (po dwa pasy ruchu) aż do ronda w Glinczu. Połączenie obwodnicy Żukowa z DK7 w Lniskach planowane jest do końca tego roku. W tym czasie wprowadzimy ruch wahadłowy na długości ok. 300 m na DK7 w Lniskach, gdzie powstanie rondo umożliwiające wjazd na obwodnicę Żukowa - wyjaśnia GDDKiA.

Wraz z otwarciem pierwszego odcinka OMT drogowcy zamknęli tymczasowy bajpas łączący tzw. Trasę Chwaszczyńską z DK20. Kierowcy korzystają teraz z ulic Profesora Brunona Synaka i Rdestowej, umożliwiających poprzez węzeł Dąbrowa wjazd na S6. Jednocześnie kierowcy mogą skorzystać z węzła Miszewo oraz węzła Koleczkowo na S6, z którego ulicami Partyzantów Koleczkowskich, Dębową, Gdańską i Oliwską dojadą do Chwaszczyna. W obrębie węzła Chwaszczyno drogowcy mają kończyć brakujące łącznice, umożliwiające bezpośredni wjazd i zjazd z S6 na OMT. Roboty będą realizowane w ramach tymczasowej organizacji ruchu przez ok. 3 miesiące.

Budowa drugiego odcinka obwodnicy Trójmiasta na węzłach Żukowo, Lublewo Gdańskie i Gdańsk Południe

Między Żukowem i węzłem Gdańsk Południe cały czas trwają prace na trasie głównej. Ponadto drogowcy wykańczają cały węzeł Żukowo na połączeniu obu odcinków OMT. W tym miejscu cały czas obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.

Trwają także roboty na samym węźle Żukowo, głównie w kierunku Lnisk, gdzie DK7 połączy się z obwodnicą Żukowa. Na węźle Lublewo Gdańskie funkcjonuje bajpas w rejonie drogi wojewódzkiej nr 221, gdzie powstają obiekty inżynierskie. Trwają prace na odcinku leśnym, w miejscu, gdzie znajduje się estakada nad Radunią oraz Miejsce Obsługi Podróżnych Widlino.

Na węźle Gdańsk Południe trwają prace żelbetowe związane z budową wiaduktów oraz roboty przygotowawcze do wzmocnienia nawierzchni na S7 w kierunku Warszawy oraz przy poszerzeniu S6 na wylocie w kierunku Gdyni i Łodzi. Wykonywane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni wewnątrz samego węzła i na poszczególnych łącznicach tymczasowego ronda. W połowie maja br. wyburzyliśmy obiekt w ciągu ul. Sadowej i Podgórnej znajdujący się nad trójmiejską obwodnicą w ciągu S6. Docelowo powstał nowy wiadukt, w rejonie którego będzie przekrój trzypasowy.

W rejonie węzła Gdańsk Południe w październiku 2024 r. wprowadzono dużą zmianę w organizacji ruchu. Aktualnie kierowcy poruszają się wokół węzła Gdańsk Południe z wykorzystaniem zewnętrznych łącznic. W okresie wakacyjnym będziemy systematycznie likwidować tymczasowe rondo i uruchamiać docelowe łącznice, zapewniając utrzymanie wszystkich relacji i zmniejszając utrudnienia.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej - jak długa?

32-kilometrowa Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej połączy Południową Obwodnicę Gdańska i drogę ekspresową S6, przejmując ruch z mocno obciążonej istniejącej Obwodnicy Trójmiasta. Ponadto na przebudowanym węźle Gdańsk Południe można będzie zjechać w kierunku autostrady A1, co zapewni kierowcom skomunikowanie z centralną i południową częścią kraju.

Z kolei obwodnica Żukowa wyprowadzi ruch tranzytowy z tego miasta. Rozpoczyna się w miejscowości Glincz od ronda na skrzyżowaniu z DK20, przetnie S7 na węźle Żukowo i włączy się poprzez rondo w Lniskach do obecnej DK7.

Budowa S7 Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej kosztuje niemal 3 mld zł

GDDKiA zapewnia, że jeszcze pod koniec 2024 r. budowa S7 Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej otrzymała wsparcie ze środków UE z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Wartość całej inwestycji to blisko 2,9 mld zł, a dofinansowanie z UE wynosi ponad 1 mld zł.