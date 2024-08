GDDKiA - odkrycie na budowie drogi S7

Budowa dróg często owocuje zaskakującymi odkryciami i archeologicznymi znaleziskami. Nie inaczej stało się podczas prac poprzedzających budowę drogi S7 na odcinku od Miechowa do Szczepanowic. Okazało się, że trasa, która jeszcze w te wakacje ma zostać udostępniona kierowcom, przebiega w pobliżu nekropolii sprzed 4 tysięcy lat!

Nieco na północ od węzła Szczepanowice archeolodzy przebadali teren o powierzchni 1,8 ha. Odkryto tam cmentarzysko powstałe na wzgórzu ponad 4 tysiące lat temu, na przełomie neolitu i epoki brązu. Pochowano na nim osiem osób, przedstawicieli kultury ceramiki sznurowej. W pobliżu funkcjonowała w tych czasach osada, co jest bardzo rzadkie w przypadku tej kultury – jej przedstawiciele grzebali zwykle swych zmarłych w oddaleniu od osad.

Budowa drogi S7. Archeologiczne znalezisko

GDDKiA dzieli się interesującymi faktami o odkryciu. Archeologowie na podstawie znaleziska ustalili, że zmarli zostali pochowani w wykopanych w ziemi jamach grobowych, w pozycji skurczonej na boku, z głową skierowaną na północny wschód. Poza samymi szkieletami na cmentarzysku odkryto również ceramiczne naczynia oraz kamienne i krzemienne narzędzia.

Przedmioty te zostały złożone do grobów razem z pochowanymi. W grobie jednej z kobiet znaleziono miedziane ozdoby, które wskazują na to, że zmarła miała wysoki status w swojej społeczności. W promieniu niespełna 15 km od tego stanowiska znaleziono jeszcze trzy cmentarzyska z tego okresu (w Smrokowie, Szczepanowicach i Giebułtowie). Znaleziska zostały przekazane do Polskiej Akademii Nauk.

Budowa drogi S7. Co dalej z pracami?

Nowy odcinek drogi S7 Miechów - Szczepanowice ma 5,3 km i znajduje się na północ od Krakowa. Czekająca na otwarcie jeszcze w te wakacje droga dwujezdniowa ma po dwa pasy ruchu w każdą stronę oraz pobocze. Oprócz samej drogi, inwestycja obejmuje również budowę dodatkowych obiektów inżynierskich - 5 wiaduktów drogowych oraz 7 małych mostów oraz przepustów z czego 4 pełnią funkcję przejścia dla zwierząt. Kiedy kierowcy pojadą nową trasą i czy znalezisko wpłynęło na termin oddania inwestycji? Zapytaliśmy o to Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Prace archeologiczne w Parkoszowicach miały większy zakres niż pierwotnie planowaliśmy i trwały dłużej, niż przewidywaliśmy. Jednak droga zostanie kierowcom udostępniona w sierpniu, tak jak zakładaliśmy na początku budowy - powiedział w rozmowie z dziennik.pl Kacper Michna, specjalista ds. komunikacji społecznej w GDDKiA.

Oznacza to, że droga S7 Miechów - Szczepanowice jest już praktycznie gotowa. Obecnie trwają na niej pozostałe prace wykończeniowe obejmujące montaż ogrodzenia oraz barier. Budowa 5,3-kilometrowego odcinka kosztowała 162,4 mln zł.