Nowa droga do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino

GDDKiA informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal. Zaprojektowanie i budowę drogi krajowej do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino, na odcinku od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 (ok. 11 km), wyceniono na kwotę niemal 178 mln zł.

– W przypadku drugiego odcinka tej drogi, między DW213 a węzłem Łęczyce na S6 (15 km), komisja przetargowa ocenia dokumenty złożone przez potencjalnych wykonawców. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w II kwartale 2025 roku – podają drogowcy.

Połączą ekspresową S6 z elektrownią jądrową

Dodatkowo, w ramach obecnie powstającej S6 Leśnice - Bożepole Wielkie, wykonany zostanie łącznik między drogą powiatową w Łęczycach a drogą ekspresową S6, który skomunikuje nową drogę krajową z węzłem Łęczyce. Droga o przekroju 1x2 w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego) projektowana jest po nowym śladzie i będzie łączyć S6 z elektrownią.

Zdaniem GDDKiA nowa trasa zwiększy przepustowość układu komunikacyjnego, odciąży sieć dróg lokalnych, a dodatkowo skróci czas przejazdu między Trójmiastem i nadmorskimi miejscowościami w gminie Choczewo. Inwestycja będzie miała również kluczowe znaczenie w sezonie turystycznym jako alternatywa dojazdu nad Bałtyk. Dodatkowo nawierzchnia będzie dostosowana do ruchu pojazdów o nacisku 11,5 t na oś

Kiedy kierowcy pojadą drogą do elektrowni jądrowej? Jest data

– Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca) – wyjaśnia GDDKiA.

Drogowcy chcą podpisać umowę w II kwartale 2025 r. Zakończenie budowy przewidziano II kwartale 2028 r.